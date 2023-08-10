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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Фарул Констанца
0:0
Первый тайм: 36'
Флора Таллин
0'
15' Желтая карточка
Лукка Марко

Ход матча

15'
 
Лукка Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 110
Фарул Констанца 74.5% (82)
X 22.7% (25)
Флора Таллин 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Флора Таллин
1.48
4.70
7.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
27
Борза
Себастьян
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
18
Артян
Андрей
26
Мазилу
Адриан
7
Алибек
Денис
10
Будеску
Константин
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
2
Кууск
Мяртен
43
Сеппик
Марккус
27
Лиландер
Михаэл
4
Лукка
Марко
13
Миххаилов
Никита
14
Васильев
Константин
10
Миллер
Мартин
8
Оямаа
Хенрик
9
Аллику
Рауно
Фарул Констанца
4-3-3
Флора Таллин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 2 0.67
Мазилу Адриан 1 0.33
Ларие Йонуц 1 0.33
Неделку Драгош 1 0.33
Балута Тудор 1 0.33
Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 2 0
Алибек Денис 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Марко 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2
Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
Флора Таллин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флора Таллин - Курессааре 4:0 Флора Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Флора Таллин - Нарва Транс 1:4 Флора Таллин - Ракув 0:3
Ракув - Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Нымме Калью - Флора Таллин 2:2

Результаты матчей

Фарул Констанца
Флора Таллин

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Флора Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Лукка Марко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Stadium Gheorghe Hagi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 110
Фарул Констанца 74.5% (82)
X 22.7% (25)
Флора Таллин 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Флора Таллин
1.48
4.70
7.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фарул Констанца 0:0 Флора Таллин онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фарул Констанца 0:0 Флора Таллин

Исход игры
Фарул Констанца
75% (84)
Ничья
22.3% (25)
Флора Таллин
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (36)
Меньше
67.27% (74)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
2:0 Фарул Констанца
25% (28)
1:1 Ничья
18.8% (21)
1:0 Фарул Констанца
18.8% (21)
2:1 Фарул Констанца
17% (19)
3:1 Фарул Констанца
8.9% (10)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:0 Фарул Констанца
1.8% (2)
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Фарул Констанца
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