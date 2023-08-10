Тур: 3. Стадион: Центральный стадион Георге Хаджи.
3:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЛукка Марко
1:0
48' ГолАлибек Денис
52' Желтая карточкаОямаа Хенрик
65' Желтая карточкаКики Давид
2:0
80' ГолБудеску Константин
3:0
90' ГолКейруш Диогу
90'+6
Ход матча
15'
48'
52'
65'
80'
90'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Кивила КаурВратарь
- Вратарь
-
77 Лапа КристенВратарь
- Защитник
-
24 Пюрг ХенрикЗащитник
-
25 Калласте КенЗащитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Tristan Pajo
-
57 Tony Varjund
-
Главный тренер: Хенн Юрген
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|3
|1
|Будеску Константин
|1
|0.33
|Мазилу Адриан
|1
|0.33
|Ларие Йонуц
|1
|0.33
|Неделку Драгош
|1
|0.33
|Кейруш Диогу
|1
|0.33
|Балута Тудор
|1
|0.33
|Ривалдиньо
|0
|0
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Лукка Марко
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2
Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
Флора Таллин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флора Таллин - Курессааре 4:0 Флора Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Флора Таллин - Нарва Транс 1:4 Флора Таллин - Ракув 0:3
Ракув - Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Нымме Калью - Флора Таллин 2:2
Результаты матчей
Фарул Констанца
Флора Таллин
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Флора Таллин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фарул Констанца 3:0 Флора Таллин
Исход игры
Фарул Констанца
75% (84)
Ничья
22.3% (25)
Флора Таллин
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (36)
Меньше
67.27% (74)
Обе команды забьют
Да
50% (55)
Нет
50% (55)
Популярный счёт
2:0 Фарул Констанца
25% (28)
1:1 Ничья
18.8% (21)
1:0 Фарул Констанца
18.8% (21)
2:1 Фарул Констанца
17% (19)
3:1 Фарул Констанца
8.9% (10)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:0 Фарул Констанца
1.8% (2)
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