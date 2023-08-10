  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Фарул Констанца
3:0
Конец матча
Флора Таллин
0'
15' Желтая карточка
Лукка Марко
1:0
48' Гол
Алибек Денис
52' Желтая карточка
Оямаа Хенрик
65' Желтая карточка
Кики Давид
2:0
80' Гол
Будеску Константин
3:0
90' Гол
Кейруш Диогу
90'+6

Ход матча

15'
 
Лукка Марко
48'
Алибек Денис
(Будеску Константин)
1:0
52'
 
Оямаа Хенрик
65'
Кики Давид
 
72'
 
Кураксин Данил
Оямаа Хенрик
72'
 
Зенёв Сергей
Миххаилов Никита
73'
Сырбу Дан
Борза Себастьян
 
73'
Ривалдиньо
Мазилу Адриан
 
76'
Грамени Константин
Неделку Драгош
 
80'
Будеску Константин
(Алибек Денис)
2:0
88'
Кейруш Диогу
Будеску Константин
 
88'
Боли Кевин
Артян Андрей
 
90'
Кейруш Диогу
(Ривалдиньо)
3:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 112
Фарул Констанца 75% (84)
X 22.3% (25)
Флора Таллин 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
27
Борза
Себастьян
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
18
Артян
Андрей
26
Мазилу
Адриан
7
Алибек
Денис
10
Будеску
Константин
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
2
Кууск
Мяртен
43
Сеппик
Марккус
27
Лиландер
Михаэл
4
Лукка
Марко
13
Миххаилов
Никита
14
Васильев
Константин
10
Миллер
Мартин
8
Оямаа
Хенрик
9
Аллику
Рауно
Фарул Констанца
4-3-3
Флора Таллин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 3 1
Будеску Константин 1 0.33
Мазилу Адриан 1 0.33
Ларие Йонуц 1 0.33
Неделку Драгош 1 0.33
Кейруш Диогу 1 0.33
Балута Тудор 1 0.33
Ривалдиньо 0 0
Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 2 0
Алибек Денис 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кики Давид 1 0
Неделку Драгош 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оямаа Хенрик 1 0
Лукка Марко 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2
Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
Флора Таллин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флора Таллин - Курессааре 4:0 Флора Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Флора Таллин - Нарва Транс 1:4 Флора Таллин - Ракув 0:3
Ракув - Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Нымме Калью - Флора Таллин 2:2

Результаты матчей

Фарул Констанца
Флора Таллин

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Флора Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Алибек Денис бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Лукка Марко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Stadium Gheorghe Hagi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Фарул Констанца 75% (84)
    X 22.3% (25)
    Флора Таллин 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фарул Констанца 3:0 Флора Таллин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фарул Констанца 3:0 Флора Таллин

    Исход игры
    Фарул Констанца
    75% (84)
    Ничья
    22.3% (25)
    Флора Таллин
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (36)
    Меньше
    67.27% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (55)
    Нет
    50% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Фарул Констанца
    25% (28)
    1:1 Ничья
    18.8% (21)
    1:0 Фарул Констанца
    18.8% (21)
    2:1 Фарул Констанца
    17% (19)
    3:1 Фарул Констанца
    8.9% (10)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:0 Фарул Констанца
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     