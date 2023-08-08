Тур: 3. Стадион: Аспмира Стадион.
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Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|2
|1
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.5
|Сёрли Сондре
|1
|0.5
|Мумбанья Фарис
|1
|0.5
|Эспейор Рунар
|1
|0.5
|Сёренсен Адам
|1
|0.5
|Салтнес Ульрик
|0
|0
|Берг Патрик
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Лука
|3
|0.75
|Дашян Артак
|2
|0.5
|Арутюнян Оганес
|1
|0.25
|Джеймс
|1
|0.25
|Карлос Джуниор II
|1
|0.25
|Браво Хуан II
|1
|0.25
|Малакян Эдгар
|0
|0
|Отубаньо Юсуф
|0
|0
|Давидян Давид
|0
|0
|Жибриль Таофик
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бучнев Станислав
|1
|0
|Карлос Джуниор II
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пюник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пюник
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2
Пюник
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пюник - Арарат 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Алашкерт - Пюник 0:2 Кальмар - Пюник 1:2
Нарва Транс - Пюник 0:3 Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2 Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
Пюник
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Пюник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Будё-Глимт - Пюник
Исход игры
Будё-Глимт
81.5% (44)
Ничья
5.6% (3)
Пюник
13% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (30)
Меньше
38.78% (19)
Обе команды забьют
Да
59.18% (29)
Нет
40.82% (20)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
37% (20)
2:0 Будё-Глимт
18.5% (10)
1:0 Будё-Глимт
13% (7)
4:1 Будё-Глимт
3.7% (2)
3:0 Будё-Глимт
3.7% (2)
3:1 Будё-Глимт
3.7% (2)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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