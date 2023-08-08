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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Будё-Глимт
 
Позже
Пюник
Прогнозы 54
Будё-Глимт 81.5% (44)
X 5.6% (3)
Пюник 13% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Пюник
1.23
6.95
13.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 2 1
Пеллегрино Амаль 1 0.5
Сёрли Сондре 1 0.5
Мумбанья Фарис 1 0.5
Эспейор Рунар 1 0.5
Сёренсен Адам 1 0.5
Салтнес Ульрик 0 0
Берг Патрик 0 0
Фет Сондре 0 0
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Лука 3 0.75
Дашян Артак 2 0.5
Арутюнян Оганес 1 0.25
Джеймс 1 0.25
Карлос Джуниор II 1 0.25
Браво Хуан II 1 0.25
Малакян Эдгар 0 0
Отубаньо Юсуф 0 0
Давидян Давид 0 0
Жибриль Таофик 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 2 0
Мо Бреде 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бучнев Станислав 1 0
Карлос Джуниор II 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пюник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пюник
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2
Пюник
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пюник - Арарат 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Алашкерт - Пюник 0:2 Кальмар - Пюник 1:2
Нарва Транс - Пюник 0:3 Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2 Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Пюник

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 54
    Будё-Глимт 81.5% (44)
    X 5.6% (3)
    Пюник 13% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Пюник
    1.23
    6.95
    13.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Будё-Глимт - Пюник онлайн

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    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Пюник

    Исход игры
    Будё-Глимт
    81.5% (44)
    Ничья
    5.6% (3)
    Пюник
    13% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.18% (29)
    Нет
    40.82% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    37% (20)
    2:0 Будё-Глимт
    18.5% (10)
    1:0 Будё-Глимт
    13% (7)
    4:1 Будё-Глимт
    3.7% (2)
    3:0 Будё-Глимт
    3.7% (2)
    3:1 Будё-Глимт
    3.7% (2)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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    Будё-Глимт
    Пюник
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