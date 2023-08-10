Угловой удар заработали хозяева. Матей ждёт подачу. Подача ... Хорошо! На ближнюю штангу, никто до мяча не добрался, но и пробить никто не сумел!

Дошёл мяч до Самородова, но тот на газоне. Штрафной удар для "Актобе"

Заброс на Сантана, тот не сумел мячом завладеть.

Сантана пытался открыться под передачу, но мяч не дошёл до мяча. Перевод на Танжарикова, который пытался стать первым на мяче.

Думитреску с мячом, перевод был неудачный. С мячом Сантана.

Матей с мячом, пытается он уйти с мячом от соперника, попытка обыграть удачна, но далеко... А теперь отбор. И потеря.

Матей потерял игровой снаряд, а потом нарушил правила. Раикович отыграл штрафной удар, перевод на Сантана, который мяч не принял.

Раичкович с мячом, далеко от себя отпускает, попытка вернуть себе неудачна. По ногам достаётся Пауну. Много борьбы и грубой игры стало у нас.

Шина получи по ногам на своей половине поля от Думитреску. Последний разыграл штрафной удар, но очень длинно и перевод был выполне так, словно Почта России выполнилила пересылку далеко не стеклянного сообщения.

Пять минут остаётся до конца тайма. На газоне Сантана. Время для наставников принимать решения для перерыва. Ждём резких изменений?

Хромая, Сантана, покидает пределы поля. Ждём замену? Аут бросает Струмиа, мяч у Никзули. А вы умеете бросать аут для своей команды в руки чужому вратарю?

Самородов с разворота... Выбил мяч в аут! В обороне отрабатывает форвард "Актобе". А куда деваться? "Сепси" очень грамотно проводит позиционные атаки.

Думитреску не очень удачно сыграл, длинный заброс привёл к потере. Правда, быстро мяч сопернику и Шина отдал. Потом ещё и правила на фланге нарушил.

Матей с мячом на левом фланге, прошёл по краю, выполнил прострел в центр... А там только защитники "Актобе".

Середина первого тайма. Пока что нулевая ничья. И ничего опасного. Сантана крупным планом. Ждём от него сегодня свершений. Но ждать ли? Первый раз эту фамилию в трансляции пишем.

С мячом Покатилов, не увидел продолжения через защитников, сыграл на Танжарикова, тот дальше по левому краю... Но только потеря мяча.

Никзули сыграл на Чоботарю, тот на Ниняя, тот дальше... Потеря.

Покатилов с мячом, сыграл на Шина, дальше на Струмиа, передача в центр... И снова нет последнего паса!

Паун, с мяочм на правом фланге, попытка подачи... Задел мяч ногу кого-то из защитников "Актобе", угловой.

Матей у мяча, подача... Сильно, удар гот Бэлаша, который прорвался к мячу, но выше ворот. Намного.

Четверть часа до конца тайма. С мяочм на левом фланге Байтана, пытался он уйти от соперника, но подачу не исполнил.

18' Штефэнеску подачу на ближнюю штангу выполнил, там только защитники "Актобе", Шомко перевёл мяч дальше. Шина не успел за мячом, но и не старался. Аут для "Актобе".

17' В атаке "Сепси", Шафранко скинул мяч под удар Родригесу, тот пробил, попал в ногу защитнику, заработал угловой.

16' Никзули пробивает стандарт, много вариантов ввода мяча у него, он сильно вперёд он отправил мяч, а там даже нет борьбы за игровой снаряд. Шомко взял игровой снаряд под свой контроль.

15' С мячом Касым, сыграл на правый край, дальше на Яшина, но тот слишком неудачно выполнил заброс. Может, стоит играть низом?

14' Заброс на Штефэнеску, но тот в положение вне игры залез.

12' Покатилов выстроил стенку. До ворот 25 метров, два человека в стенкуе, Штефэнеску закрутил мяч словно Роналдиньо, в дальнюю верхнюю "девятку", Покатилов был готов к такому развитию, прыгнул... А выше перекладины мяч прошёл.

11' В центре поля с мячом игроки "Сепси", Алими осмотрелся, сыгрална Пауна, тот на на правйц край на Матея, но обыграть Самодорова, который вернулся в оборону не вышло. Правда, с нарушением правил.

10' Никзули вышел из ворот, забрал мяч, атака у "Актобе" была неплохая. Самородов был рядом с мячом.

8' Чоботарю нарушил правила на Яшине, тот пыталяся уйти от соперника, получил по ногам. Нарушение правил в пользу команды из Казахстана.

7' Аут на левом фланге, Танжариков бросил аут, первод на Раичковича, тот осмотрелся, сыграл на Байтана, который неудачно мячом распорядился.

6' Матей бросает аут на левоф алнге атаки. немного назад на Бэлаша, тот на Пауна, дальше через центр развивается атака румынской команды. Алими немного "задумался", мяч потерял.

5' Верховая передача с правого фланга от Штефэнеску. Покатилов спокойно выходит и забирает игровой снаряд. Очень похоже, как перед игрой разминают вратарей. Видели такое? Наверняка.

4' В атаку переходят хозяева, которые и 30% пока что мячом не владеют. Но игроки "Актобе" только в оброне мяч катают: Касым, Яшин и Шомко поперек сделали передач и больше, чем на 70%.

2' С мячом на своей половине поля Чоботарю, длинный заброс на Штефэнеску, который левой ногой прокинул мяч себе на ход, правой убрал соперника, подача... А вот здесь уже неточно.