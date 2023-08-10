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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сепси
0:0
Второй тайм: 46'
Актобе
0'
45' Желтая карточка
Родригес Хонатан
45' Желтая карточка
Струмиа Леонель

Ход матча

45'
Родригес Хонатан
 
45'
 
Струмиа Леонель

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 118
Сепси 47.5% (56)
X 23.7% (28)
Актобе 28.8% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Актобе
2.05
3.65
6.30
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
44
Бэлаша
Михай
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
21
Алими
Исник
11
Штефэнеску
Мариус
5
Родригес
Хонатан
II
10
Матей
Космин
18
Шафранко
Павол
1
Покатилов
Стас
6
Касым
Алибек
88
Яшин
Дмитрий
Валерьевич
77
Шомко
Дмитрий
20
Шина
Алвес
5
Струмиа
Леонель
19
Раичкович
Милош
31
Танжариков
Адильхан
7
Байтана
Бауыржан
93
Сантана
Элдер
10
Самородов
Максим
Сепси
4-2-3-1
Актобе
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Роланд 2 0.67
Аганович Аднан 1 0.33
Рондон Марио 1 0.33
Матей Космин 1 (1) 0.33
Алими Исник 1 (1) 0.33
Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самородов Максим 2 0.67
Филипович Андрия 1 0.33
Раичкович Милош 1 0.33
Касым Алибек 1 (1) 0.33
Байтана Бауыржан 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алими Исник 1 0
Шафранко Павол 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танжариков Адильхан 2 0
Яшин Дмитрий Валерьевич 1 0
Раичкович Милош 1 0
Струмиа Леонель 1 0
Самородов Максим 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Актобе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2
Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Кайрат 4:2 Актобе - Торпедо Кутаиси 1:2 Каспий - Актобе 2:2 Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4
Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1 Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1 Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4

Результаты матчей

Сепси
Актобе

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сепси
Актобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинаем вторую половину. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. Нули на табло. 
  • Желтая карточка
    44'
     Родригес нарушил правила. Жёлтая карточка за грубую игру.
  • Дополнительное время
    44'
    2 минуты добавил рефери.
  • 43'
    Заброс на Сантана, тот не сумел мячом завладеть.
  • 42'
    Дошёл мяч до  Самородова, но тот на газоне. Штрафной удар для "Актобе"
  • 41'
    Угловой удар заработали хозяева. Матей ждёт подачу. Подача ... Хорошо! На ближнюю штангу, никто до мяча не добрался, но и пробить никто не сумел!
  • 40'
    Хромая, Сантана, покидает пределы поля. Ждём замену? Аут бросает Струмиа, мяч у Никзули. А вы умеете бросать аут для своей команды в руки чужому вратарю?
  • 39'
    Пять минут остаётся до конца тайма. На газоне Сантана. Время для наставников принимать решения для перерыва. Ждём резких изменений?
  • 37'
    Шина получи по ногам на своей половине поля от  Думитреску. Последний разыграл штрафной удар, но очень длинно и перевод был выполне так, словно Почта России выполнилила пересылку далеко не стеклянного сообщения. 
  • 36'
    Раичкович с мячом, далеко от себя отпускает, попытка вернуть себе неудачна. По ногам достаётся Пауну. Много борьбы и грубой игры стало у нас.
  • 34'
    Матей потерял игровой снаряд, а потом нарушил правила. Раикович отыграл штрафной удар, перевод на Сантана, который мяч не принял.
  • 33'
    Матей с мячом, пытается он уйти с мячом от соперника, попытка обыграть удачна, но далеко... А теперь отбор. И потеря.
  • 32'
     Думитреску с мячом, перевод был неудачный. С мячом Сантана.
  • 31'
    Сантана пытался открыться под передачу, но мяч не дошёл до мяча. Перевод на  Танжарикова, который пытался стать первым на мяче.
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    • 30'
      Четверть часа до конца тайма. С мяочм на левом фланге  Байтана, пытался он уйти от соперника, но подачу не исполнил.
    • 28'
       Матей у мяча, подача... Сильно, удар гот Бэлаша, который прорвался к мячу, но выше ворот. Намного. 
    • 27'
      Паун, с мяочм на правом фланге, попытка подачи... Задел мяч ногу кого-то из защитников "Актобе", угловой.
    • 26'
      Покатилов с мячом, сыграл на Шина, дальше на Струмиа, передача в центр... И снова нет последнего паса! 
    • 25'
       Никзули сыграл на  Чоботарю, тот на Ниняя, тот дальше... Потеря.
    • 24'
      С мячом Покатилов, не увидел продолжения через защитников, сыграл на Танжарикова, тот дальше по левому краю... Но только потеря мяча. 
    • 23'
      Середина первого тайма. Пока что нулевая ничья. И ничего опасного. Сантана крупным планом. Ждём от него сегодня свершений. Но ждать ли? Первый раз эту фамилию в трансляции пишем. 
    • 22'
      Матей с мячом на левом фланге, прошёл по краю, выполнил прострел в центр... А там только защитники "Актобе".
    • 20'
       Думитреску не очень удачно сыграл, длинный заброс привёл к потере. Правда, быстро мяч сопернику и Шина отдал. Потом ещё и правила на фланге нарушил.
    • 19'
       Самородов с разворота... Выбил мяч в аут! В обороне отрабатывает форвард "Актобе". А куда деваться? "Сепси" очень грамотно проводит позиционные атаки. 
    • 18'
       Штефэнеску подачу на ближнюю штангу выполнил, там только защитники "Актобе", Шомко перевёл мяч дальше. Шина не успел за мячом, но и не старался. Аут для "Актобе".
    • 17'
      В атаке "Сепси", Шафранко скинул мяч под удар  Родригесу, тот пробил, попал в ногу защитнику, заработал угловой. 
    • 16'
       Никзули пробивает стандарт, много вариантов ввода мяча у него, он сильно вперёд он отправил мяч, а там даже нет борьбы за игровой снаряд. Шомко взял игровой снаряд под свой контроль. 
    • 15'
      С мячом Касым, сыграл на правый край, дальше на Яшина, но тот слишком неудачно выполнил заброс. Может, стоит играть низом?
    • Офсайд
      14'
      Заброс на Штефэнеску, но тот в положение вне игры залез. 
    • 12'
       Покатилов выстроил стенку. До ворот 25 метров, два человека в стенкуе,  Штефэнеску закрутил мяч словно Роналдиньо, в дальнюю верхнюю "девятку", Покатилов был готов к такому развитию, прыгнул... А выше перекладины мяч прошёл.
    • 11'
      В центре поля с мячом игроки "Сепси", Алими осмотрелся, сыгрална Пауна, тот на на правйц край на Матея, но обыграть Самодорова, который вернулся в оборону не вышло. Правда, с нарушением правил. 
    • 10'
       Никзули вышел из ворот, забрал мяч, атака у "Актобе" была неплохая.  Самородов был рядом с мячом. 
    • 8'
      Чоботарю нарушил правила на Яшине, тот пыталяся уйти от соперника, получил по ногам. Нарушение правил в пользу команды из Казахстана.
    • 7'
      Аут на левом фланге, Танжариков бросил аут, первод на  Раичковича, тот осмотрелся, сыграл на  Байтана, который неудачно мячом распорядился. 
    • 6'
      Матей бросает аут на левоф алнге атаки. немного назад на Бэлаша, тот на Пауна, дальше через центр развивается атака румынской команды. Алими немного "задумался", мяч потерял.
    • 5'
      Верховая передача с правого фланга от  Штефэнеску. Покатилов спокойно выходит и забирает игровой снаряд. Очень похоже, как перед игрой разминают вратарей. Видели такое? Наверняка.
    • 4'
      В атаку переходят хозяева, которые и 30% пока что мячом не владеют. Но игроки "Актобе" только в оброне мяч катают: Касым, Яшин и Шомко поперек сделали передач и больше, чем на 70%. 
    • 2'
      С мячом на своей половине поля  Чоботарю, длинный заброс на  Штефэнеску, который левой ногой прокинул мяч себе на ход, правой убрал соперника, подача... А вот здесь уже неточно. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в рамках первого матча третьего раунда Лиги конференций сыграют румынский "Сепси" и "Актобе" из Казахстана. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
    • Румынский "Сепси" из города Сфынту-Георге заниает 294 место в рейтинге УЕФА. В элитном дивизионе Румынии Лиге 1 в прошлом сезоне "Сепси" заняли шестое место. Во втором квалификационном раунде "Сепси" прошёл софийский ЦСКА с общим счётом 6:0. 
    • Румынский "Сепси" который последние 7 игр не проигрывает и пропустили всего 1 гол. "Актобе" из-за плотного графика и обилия перелётов имеет не так много сил. На кого ставим? Букмекеры предполагают победу "Сепси" за 1.70. Болельщики "Актобе" могут рискнуть, поставив на гостей за 5.30. 
    • Пятикратный чемпион Казахстана "Актобе" в прошлом сезоне стал серебряным призёром Премьер-лиги. Во втором квалификационном раунде "Актобе" прошёл "Торпедо" из Кутаисси 5:3. 
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 118
      Сепси 47.5% (56)
      X 23.7% (28)
      Актобе 28.8% (34)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Сепси
      Ничья
      Актобе
      2.05
      3.65
      6.30
      Все Коэффициенты
      Новости LiveResult
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Струмиа Леонель получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Родригес Хонатан II получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Где смотреть матч Сепси 0:0 Актобе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сепси 0:0 Актобе

    Исход игры
    Сепси
    47.9% (57)
    Ничья
    23.5% (28)
    Актобе
    28.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (42)
    Меньше
    62.5% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Сепси
    21% (25)
    1:1 Ничья
    20.2% (24)
    2:1 Сепси
    16% (19)
    1:2 Актобе
    11.8% (14)
    0:1 Актобе
    6.7% (8)
    2:0 Сепси
    5% (6)
    0:2 Актобе
    4.2% (5)
    3:1 Сепси
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