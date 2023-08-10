Тур: 3. Стадион: Стадион Сепси.
Ход матча
45'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нистор АкошПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Яшин ДмитрийЗащитник
- Защитник
-
20 Шина АлвесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ганаем ИхабПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Изотов РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпович Андрей Владимирович
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Роланд
|2
|0.67
|Аганович Аднан
|1
|0.33
|Рондон Марио
|1
|0.33
|Матей Космин
|1 (1)
|0.33
|Алими Исник
|1 (1)
|0.33
Актобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самородов Максим
|2
|0.67
|Филипович Андрия
|1
|0.33
|Раичкович Милош
|1
|0.33
|Касым Алибек
|1 (1)
|0.33
|Байтана Бауыржан
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алими Исник
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танжариков Адильхан
|2
|0
|Яшин Дмитрий Валерьевич
|1
|0
|Раичкович Милош
|1
|0
|Струмиа Леонель
|1
|0
|Самородов Максим
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Актобе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2
Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Кайрат 4:2 Актобе - Торпедо Кутаиси 1:2 Каспий - Актобе 2:2 Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4
Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1 Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1 Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4
Результаты матчей
Сепси
Актобе
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сепси
Актобе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
|АПОЭЛ
|Креспо Хосе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сепси 0:0 Актобе
Исход игры
Сепси
47.9% (57)
Ничья
23.5% (28)
Актобе
28.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
1:0 Сепси
21% (25)
1:1 Ничья
20.2% (24)
2:1 Сепси
16% (19)
1:2 Актобе
11.8% (14)
0:1 Актобе
6.7% (8)
2:0 Сепси
5% (6)
0:2 Актобе
4.2% (5)
3:1 Сепси
3.4% (4)
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