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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сепси
 
Позже
Актобе
Прогнозы 53
Сепси 32.1% (17)
X 28.3% (15)
Актобе 39.6% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Актобе
1.73
3.90
5.20
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Роланд 2 1
Аганович Аднан 1 0.5
Рондон Марио 1 0.5
Матей Космин 1 (1) 0.5
Алими Исник 1 (1) 0.5
Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самородов Максим 2 1
Филипович Андрия 1 0.5
Раичкович Милош 1 0.5
Касым Алибек 1 (1) 0.5
Байтана Бауыржан 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алими Исник 1 0
Шафранко Павол 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танжариков Адильхан 2 0
Яшин Дмитрий Валерьевич 1 0
Раичкович Милош 1 0
Струмиа Леонель 1 0
Самородов Максим 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Актобе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2
Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0
Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Кайрат 4:2 Актобе - Торпедо Кутаиси 1:2 Каспий - Актобе 2:2 Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4
Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1 Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1 Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4

Результаты матчей

Сепси
Актобе

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сепси
Актобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сепси - Актобе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 26.4% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Сепси 32.1% (17)
    X 28.3% (15)
    Актобе 39.6% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Актобе
    1.73
    3.90
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси - Актобе онлайн

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    Прогнозы на матч Сепси - Актобе

    Исход игры
    Сепси
    32.1% (17)
    Ничья
    28.3% (15)
    Актобе
    39.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.4% (14)
    1:2 Актобе
    18.9% (10)
    2:1 Сепси
    13.2% (7)
    0:1 Актобе
    11.3% (6)
    1:0 Сепси
    11.3% (6)
    2:0 Сепси
    3.8% (2)
    3:1 Сепси
    3.8% (2)
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    Сепси
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