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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Хапоэль Беэр-Шева
0:0
Первый тайм: 37'
Левски София
0'

Ход матча

35'
 
Галчев Патрик-Габриел
Петков Марин

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 110
Хапоэль Беэр-Шева 73.6% (81)
X 18.2% (20)
Левски София 8.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Левски София
2.08
3.30
5.40
Все Коэффициенты
1
Марсиано
Офир
5
Абу-Абайд
Ияд
35
Барейро
Лукас
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
8
Гордана
Роэй
19
Элиас
Шай
33
Паун-Александру
Константин
24
Guy
Badash
23
Петерсон
Кристофер
9
Климала
Патрик
1
Петков
Алекс
88
Петков
Марин
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
27
Asen
Mitkov
8
Краев
Андриан
37
Darlan
Mendes
7
Ronaldo
Cesar
9
Рикардиньо
Феррейра
17
Welton
Хапоэль Беэр-Шева
4-2-3-1
Левски София
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витор Мигел 1 0.33
Элиас Шай 1 0.33
Сафури Рамиз 0 0
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.33
Петков Марин 1 0.33
Ronaldo Cesar 1 0.33
Рикардиньо Феррейра 0 0
Wenderson2 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джехезкель Сагив 2 0
Гордана Роэй 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Guy Badash 1 0
Элиас Шай 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитров Кристиан 1 0
Чандаров Асен 1 0
Петрис Жереми 1 0
Петков Марин 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Левски София
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Паневежис - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3
Левски София
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Пловдив - Левски София 2:1 Левски София - Шкупи 1:0 Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2
Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
Левски София

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хапоэль Беэр-Шева
Левски София

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.9% пользователей.
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Прогнозы 110
Хапоэль Беэр-Шева 73.6% (81)
X 18.2% (20)
Левски София 8.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Левски София
2.08
3.30
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Левски София онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Левски София

Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
73% (81)
Ничья
18% (20)
Левски София
9% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
36.9% (41)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
25.2% (28)
1:1 Ничья
15.3% (17)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
5.4% (6)
1:2 Левски София
4.5% (5)
0:1 Левски София
2.7% (3)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Хапоэль Беэр-Шева
Левски София
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