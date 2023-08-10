Тур: 3. Стадион: Яаков Тернер.
0:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаКордоба Хосе
69' Желтая карточкаКраев Андриан
77' Желтая карточкаЭлиас Шай
87' Желтая карточкаВитор Мигел
90'+4
Ход матча
38'
69'
77'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
24
Guy
Badash
88
Петков
Марин
33
Кордоба
Хосе
27
Asen
Mitkov
17
Welton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Guy BadashПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Элиаси НивВратарь
- Защитник
-
15 Мадмон ИлайПолузащитник
-
27 Стоянов ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
18 Тиби ЭйтанНападающий
- Нападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
-
-
16 Amir Ganah
-
-
Главный тренер: Барда Эльянив
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Петков МаринЗащитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Asen MitkovПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 WeltonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Андонов ИванВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костов Николай
Бомбардиры внутри турнира
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витор Мигел
|1
|0.33
|Элиас Шай
|1
|0.33
|Сафури Рамиз
|0
|0
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Welton
|1
|0.33
|Петков Марин
|1
|0.33
|Ronaldo Cesar
|1
|0.33
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Wenderson2
|0
|0
Карточки
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Элиас Шай
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Гордана Роэй
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Guy Badash
|1
|0
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитров Кристиан
|1
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Кордоба Хосе
|1
|0
Результаты матчей
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Левски София
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Паневежис - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3
Левски София
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Пловдив - Левски София 2:1 Левски София - Шкупи 1:0 Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2
Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0
Результаты матчей
Хапоэль Беэр-Шева
Левски София
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хапоэль Беэр-Шева
Левски София
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Левски София
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
73% (81)
Ничья
18% (20)
Левски София
9% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
36.9% (41)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
25.2% (28)
1:1 Ничья
15.3% (17)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
5.4% (6)
1:2 Левски София
4.5% (5)
0:1 Левски София
2.7% (3)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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