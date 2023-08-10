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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Хапоэль Беэр-Шева
0:0
Конец матча
Левски София
0'
38' Желтая карточка
Кордоба Хосе
69' Желтая карточка
Краев Андриан
77' Желтая карточка
Элиас Шай
87' Желтая карточка
Витор Мигел
90'+4

Ход матча

35'
 
Галчев Патрик-Габриел
Петков Марин
38'
 
Кордоба Хосе
57'
Сефер Антонио
Петерсон Кристофер
 
57'
Стоянов Йоан
Паун-Александру Константин
 
69'
 
Краев Андриан
71'
Хемед Томер
Климала Патрик
 
71'
Джехезкель Сагив
Guy Badash
 
77'
Элиас Шай
 
77'
 
Jawad El Jemili
Asen Mitkov
77'
 
Hassimi Fadiga
Darlan Mendes
84'
Amir Ganah
Абу-Абайд Ияд
 
87'
Витор Мигел
 
88'
 
Попов Ивелин
Рикардиньо Феррейра

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 111
Хапоэль Беэр-Шева 73% (81)
X 18% (20)
Левски София 9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Марсиано
Офир
5
Абу-Абайд
Ияд
35
Барейро
Лукас
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
8
Гордана
Роэй
19
Элиас
Шай
33
Паун-Александру
Константин
24
Guy
Badash
23
Петерсон
Кристофер
9
Климала
Патрик
1
Петков
Алекс
88
Петков
Марин
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
27
Asen
Mitkov
8
Краев
Андриан
37
Darlan
Mendes
7
Ronaldo
Cesar
9
Рикардиньо
Феррейра
17
Welton
Хапоэль Беэр-Шева
4-2-3-1
Левски София
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витор Мигел 1 0.33
Элиас Шай 1 0.33
Сафури Рамиз 0 0
Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.33
Петков Марин 1 0.33
Ronaldo Cesar 1 0.33
Рикардиньо Феррейра 0 0
Wenderson2 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джехезкель Сагив 2 0
Элиас Шай 2 0
Витор Мигел 1 0
Гордана Роэй 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Guy Badash 1 0
Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитров Кристиан 1 0
Чандаров Асен 1 0
Петрис Жереми 1 0
Петков Марин 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Краев Андриан 1 0
Кордоба Хосе 1 0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Левски София
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Паневежис - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1 Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева 0:3
Левски София
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Локомотив Пловдив - Левски София 2:1 Левски София - Шкупи 1:0 Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2
Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
Левски София

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хапоэль Беэр-Шева
Левски София

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
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    Прогнозы 111
    Хапоэль Беэр-Шева 73% (81)
    X 18% (20)
    Левски София 9% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Левски София

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    73% (81)
    Ничья
    18% (20)
    Левски София
    9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.62% (53)
    Меньше
    51.38% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    63.3% (69)
    Нет
    36.7% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    36.9% (41)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    25.2% (28)
    1:1 Ничья
    15.3% (17)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    5.4% (6)
    1:2 Левски София
    4.5% (5)
    0:1 Левски София
    2.7% (3)
    3:1 Хапоэль Беэр-Шева
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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