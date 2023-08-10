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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Русенборг
2:0
Второй тайм: 49'
Хартс
0'
14' Желтая карточка
Девлин Кэмерон
1:0
15' Гол
Фредериксен Эмиль
2:0
45' Гол
Нельсон Джейден

Ход матча

14'
 
Девлин Кэмерон
15'
Фредериксен Эмиль
(Нипан Сверре Халсет)
1:0
45'
Нельсон Джейден
(Нипан Сверре Халсет)
2:0
46'
 
Харинг Петер
Банинжим Бени

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 112
Русенборг 92% (103)
X 5.4% (6)
Хартс 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Хартс
2.03
3.75
40.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хансен
Андре
25
Андерссон
Адам
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
10
Хольсе
Карло
8
Бёркеейет
Тобиас
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
28
Кларк
Зандер
13
Аткинсон
Натаниэль
15
Роулс
Кай
2
Кент
Фрэнки
19
Кокран
Алекс
11
Ода
Ютаро
14
Девлин
Кэмерон
6
Банинжим
Бени
51
Лоури
Алекс
9
Шенклэнд
Лоуренс
17
Форрест
Алан
Русенборг
4-3-3
Хартс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.67
Хольсе Карло 1 0.33
Корник Лео 1 0.33
Фредериксен Эмиль 1 0.33
Торвальдссон Исак 1 0.33
Сэтер Оле Кристиан 1 (1) 0.33
Нипан Сверре Халсет 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Перейра Адриан 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Девлин Кэмерон 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хартс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Хартс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3
Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2 Килмарнок - Хартс 2:1 Абердин - Хартс 3:0 Хартс - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 3:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:0 Мазеруэлл - Хартс 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Хартс

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Хартс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Банинжим Бени уходит с поля. Харинг Петер выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 14'
    Девлин Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 52.7% пользователей.
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Прогнозы 112
Русенборг 92% (103)
X 5.4% (6)
Хартс 2.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Хартс
2.03
3.75
40.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Русенборг 2:0 Хартс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Русенборг 2:0 Хартс

Исход игры
Русенборг
92% (103)
Ничья
5.4% (6)
Хартс
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
2:1 Русенборг
52.7% (59)
1:0 Русенборг
17.9% (20)
2:0 Русенборг
8.9% (10)
3:1 Русенборг
6.3% (7)
1:1 Ничья
5.4% (6)
3:2 Русенборг
3.6% (4)
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