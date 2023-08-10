  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Русенборг
2:1
Конец матча
Хартс
0'
14' Желтая карточка
Девлин Кэмерон
1:0
15' Гол
Фредериксен Эмиль
2:0
45' Гол
Нельсон Джейден
54' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
2:1
79' Гол
Шенклэнд Лоуренс
90'+5

Ход матча

14'
 
Девлин Кэмерон
15'
Фредериксен Эмиль
(Нипан Сверре Халсет)
1:0
45'
Нельсон Джейден
(Нипан Сверре Халсет)
2:0
46'
 
Харинг Петер
Банинжим Бени
54'
 
Шенклэнд Лоуренс
62'
 
Грант Джордж
Лоури Алекс
62'
 
Кингсли Стивен
Форрест Алан
62'
Видесхейм-Пауль Расмус
Торвальдссон Исак
 
71'
 
Aidan Denholm
Девлин Кэмерон
74'
Вяянянен Сантери
Нельсон Джейден
 
79'
2:1
Шенклэнд Лоуренс
(Кингсли Стивен)
84'
 
Бойс Лайам
Ода Ютаро
88'
Корник Лео
Андерссон Адам
 
88'
Шелбред Пер-Сильян
Нипан Сверре Халсет
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 112
Русенборг 92% (103)
X 5.4% (6)
Хартс 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хансен
Андре
25
Андерссон
Адам
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
10
Хольсе
Карло
8
Бёркеейет
Тобиас
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
28
Кларк
Зандер
13
Аткинсон
Натаниэль
15
Роулс
Кай
2
Кент
Фрэнки
19
Кокран
Алекс
11
Ода
Ютаро
14
Девлин
Кэмерон
6
Банинжим
Бени
51
Лоури
Алекс
9
Шенклэнд
Лоуренс
17
Форрест
Алан
Русенборг
4-3-3
Хартс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.67
Хольсе Карло 1 0.33
Корник Лео 1 0.33
Фредериксен Эмиль 1 0.33
Торвальдссон Исак 1 0.33
Сэтер Оле Кристиан 1 (1) 0.33
Нипан Сверре Халсет 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 1 1
Кингсли Стивен 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Перейра Адриан 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Девлин Кэмерон 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хартс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2
Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Хартс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3
Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2 Килмарнок - Хартс 2:1 Абердин - Хартс 3:0 Хартс - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 3:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:0 Мазеруэлл - Хартс 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Хартс

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Хартс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Нипан Сверре Халсет сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Русенборг 92% (103)
    X 5.4% (6)
    Хартс 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Русенборг 2:1 Хартс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Русенборг 2:1 Хартс

    Исход игры
    Русенборг
    92% (103)
    Ничья
    5.4% (6)
    Хартс
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (74)
    Меньше
    32.73% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Русенборг
    52.7% (59)
    1:0 Русенборг
    17.9% (20)
    2:0 Русенборг
    8.9% (10)
    3:1 Русенборг
    6.3% (7)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
    3:2 Русенборг
    3.6% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     