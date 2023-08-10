Тур: 3. Стадион: Та-Кали.
0:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
3'
32'
37'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
10
Мбонг
Джозеф
14
Элионай
12
Прша
Роко
17
Ненов
Юлиян
98
Хонни
Кастро
30
Пэйнтсил
Сет
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Мбонг ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ЭлионайПолузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
-
17 Ненов ЮлиянПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Хонни КастроНападающий
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Билич КарлоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Шайзен Аттар
-
Главный тренер: Заури Лучано
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
62 Ори ЛевентеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
31 Уинго ГенриЗащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
-
30 Барат ПетерПолузащитник
-
50 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Csaba Mate
Бомбардиры внутри турнира
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|2
|0.67
|Джюранович Урош
|1
|0.33
|Камензули Райан
|0
|0
|Пэйнтсил Сет
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|1
|0.33
|Рамирес Кристиан
|1
|0.33
|Захариассен Кристоффер
|1
|0.33
|Траоре Адама VII
|1
|0.33
|Ммаэ Сами
|1
|0.33
|Шигер Давид
|1
|0.33
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.33
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюранович Урош
|1
|1
|Маркетти Федерико
|1
|0
|Эдерсон Бруно Домингос
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|Прша Роко
|1
|0
|Элионай
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Варга Барнабас
|1
|0
|Шигер Давид
|1
|0
Результаты матчей
Хамрун Спартанс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Хамрун Спартанс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Динамо Тбилиси - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0
Ференцварош
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3
Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0
Результаты матчей
Хамрун Спартанс
Ференцварош
Точный счет
2:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хамрун Спартанс
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
|АПОЭЛ
|Креспо Хосе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:1 Ференцварош
Исход игры
Хамрун Спартанс
4.5% (5)
Ничья
7.1% (8)
Ференцварош
88.4% (99)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
44.6% (50)
0:2 Ференцварош
21.4% (24)
0:1 Ференцварош
13.4% (15)
1:1 Ничья
6.3% (7)
1:3 Ференцварош
5.4% (6)
1:0 Хамрун Спартанс
2.7% (3)
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