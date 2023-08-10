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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Хамрун Спартанс
0:1
Первый тайм: 37'
Ференцварош
0'
0:1
3' Гол
Абу-Фани Мохаммад
32' Желтая карточка
Прша Роко
37' Желтая карточка
Ненов Юлиян

Ход матча

3'
0:1
Абу-Фани Мохаммад
(Захариассен Кристоффер)
32'
Прша Роко
 
37'
Ненов Юлиян
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 111
Хамрун Спартанс 4.5% (5)
X 7.2% (8)
Ференцварош 88.3% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Ференцварош
5.40
6.30
1.59
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Маркетти
Федерико
10
Мбонг
Джозеф
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
14
Элионай
12
Прша
Роко
17
Ненов
Юлиян
94
Камензули
Райан
98
Хонни
Кастро
30
Пэйнтсил
Сет
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
18
Шигер
Давид
7
Бен-Ромдане
Мохамед
Али
15
Абу-Фани
Мохаммад
16
Захариассен
Кристоффер
19
Варга
Барнабас
20
Траоре
Адама
VII
Хамрун Спартанс
4-4-2
Ференцварош
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 0.67
Джюранович Урош 1 0.33
Камензули Райан 0 0
Пэйнтсил Сет 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 1 0.33
Рамирес Кристиан 1 0.33
Захариассен Кристоффер 1 0.33
Траоре Адама VII 1 0.33
Ммаэ Сами 1 0.33
Шигер Давид 1 0.33
Абу-Фани Мохаммад 1 0.33

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюранович Урош 1 1
Маркетти Федерико 1 0
Эдерсон Бруно Домингос 1 0
Хонни Кастро 1 0
Мбонг Джозеф 1 0
Прша Роко 1 0
Элионай 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсити Андерсон 1 0
Варга Барнабас 1 0
Шигер Давид 1 0

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Хамрун Спартанс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Динамо Тбилиси - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0
Ференцварош
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3
Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
Ференцварош

Точный счет

2:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хамрун Спартанс
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
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Прогнозы 111
Хамрун Спартанс 4.5% (5)
X 7.2% (8)
Ференцварош 88.3% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Ференцварош
5.40
6.30
1.59
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хамрун Спартанс 0:1 Ференцварош онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:1 Ференцварош

Исход игры
Хамрун Спартанс
4.5% (5)
Ничья
7.1% (8)
Ференцварош
88.4% (99)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
44.6% (50)
0:2 Ференцварош
21.4% (24)
0:1 Ференцварош
13.4% (15)
1:1 Ничья
6.3% (7)
1:3 Ференцварош
5.4% (6)
1:0 Хамрун Спартанс
2.7% (3)
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