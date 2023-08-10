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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Хамрун Спартанс
1:6
Конец матча
Ференцварош
0'
0:1
3' Гол
Абу-Фани Мохаммад
32' Желтая карточка
Прша Роко
37' Желтая карточка
Ненов Юлиян
45' Желтая карточка
Макрекис Себраилс
0:2
51' Гол
Захариассен Кристоффер
0:3
53' Гол
Варга Барнабас
0:4
56' Гол
Варга Барнабас
0:5
65' Гол
Варга Барнабас
66' Желтая карточка
Борг Стив
70' Желтая карточка
Монтебельо Лука
1:5
89' Гол
Монтебельо Лука
1:6
90' Гол
Овусу Квабена
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Абу-Фани Мохаммад
(Захариассен Кристоффер)
32'
Прша Роко
 
37'
Ненов Юлиян
 
45'
 
Макрекис Себраилс
51'
0:2
Захариассен Кристоффер
53'
0:3
Варга Барнабас
56'
0:4
Варга Барнабас
57'
 
Уинго Генри
Макрекис Себраилс
57'
 
Овусу Квабена
Бен-Ромдане Мохамед Али
59'
Монтебельо Лука
Хонни Кастро
 
59'
Эдерсон Бруно Домингос
Ненов Юлиян
 
65'
0:5
Варга Барнабас
66'
Борг Стив
 
66'
 
Кнустер Матс
Сиссе Ибраим
66'
 
Нгуэн Токмак
Абу-Фани Мохаммад
70'
Монтебельо Лука
 
72'
Крстич Неманья
Элионай
 
72'
Корболан Хуан
Мбонг Джозеф
 
78'
 
Паска Лоранд
Рамирес Кристиан
89'
Монтебельо Лука
(Прша Роко)
1:5
90'
1:6
Овусу Квабена
(Траоре Адама VII)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 112
Хамрун Спартанс 4.5% (5)
X 7.1% (8)
Ференцварош 88.4% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Маркетти
Федерико
10
Мбонг
Джозеф
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
14
Элионай
12
Прша
Роко
17
Ненов
Юлиян
94
Камензули
Райан
98
Хонни
Кастро
30
Пэйнтсил
Сет
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
18
Шигер
Давид
7
Бен-Ромдане
Мохамед
Али
15
Абу-Фани
Мохаммад
16
Захариассен
Кристоффер
19
Варга
Барнабас
20
Траоре
Адама
VII
Хамрун Спартанс
4-4-2
Ференцварош
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 2 0.67
Монтебельо Лука 1 0.33
Джюранович Урош 1 0.33
Камензули Райан 0 0
Пэйнтсил Сет 0 0
Прша Роко 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 4 1.33
Захариассен Кристоффер 2 0.67
Траоре Адама VII 1 0.33
Рамирес Кристиан 1 0.33
Ммаэ Сами 1 0.33
Овусу Квабена 1 0.33
Шигер Давид 1 0.33
Абу-Фани Мохаммад 1 0.33

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюранович Урош 1 1
Прша Роко 2 0
Маркетти Федерико 1 0
Эдерсон Бруно Домингос 1 0
Борг Стив 1 0
Хонни Кастро 1 0
Монтебельо Лука 1 0
Мбонг Джозеф 1 0
Ненов Юлиян 1 0
Элионай 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсити Андерсон 1 0
Варга Барнабас 1 0
Шигер Давид 1 0
Макрекис Себраилс 1 0

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ференцварош
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Хамрун Спартанс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ференцварош
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
100%
2
25%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
75%
2
17%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Динамо Тбилиси - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0
Ференцварош
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3
Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Фехервар 2:2 Залаэгерсег - Ференцварош 1:0

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
Ференцварош

Точный счет

1:6
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хамрун Спартанс
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Макрекис Себраилс получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Ненов Юлиян получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Roko Prsa получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Захариассен Кристоффер сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Хамрун Спартанс 4.5% (5)
    X 7.1% (8)
    Ференцварош 88.4% (99)
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    Где смотреть матч Хамрун Спартанс 1:6 Ференцварош онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 1:6 Ференцварош

    Исход игры
    Хамрун Спартанс
    4.5% (5)
    Ничья
    7.1% (8)
    Ференцварош
    88.4% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Ференцварош
    44.6% (50)
    0:2 Ференцварош
    21.4% (24)
    0:1 Ференцварош
    13.4% (15)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    1:3 Ференцварош
    5.4% (6)
    1:0 Хамрун Спартанс
    2.7% (3)
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