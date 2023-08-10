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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Брюгге
0:0
Первый тайм: 7'
Акюрейри
0'
2' Желтая карточка
Ветлесен Уго

Ход матча

2'
Ветлесен Уго
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 87 Владение мячом, % 13
Прогнозы 109
Брюгге 97.2% (106)
X 0.9% (1)
Акюрейри 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Акюрейри
1.05
17.00
55.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
99
Родригеш
Тьяго
12
Kristijan
Jajalo
22
Hrannar
Steingrimsson
3
Бркович
Душан
4
Rodrigo
Rios
IV
2
Birgir
Baldvinsson
30
Sveinn
Hauksson
14
Стефанссон
Андри-Фаннар
7
Хафстейнссон
Даниэль
11
Asgeir
Sigurgeirsson
6
Эдмундссон
Йоан
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
Брюгге
4-2-3-1
Акюрейри
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ритс Матс 1 0.5
Ветлесен Уго 1 0.5
Бушанан Тажон 1 0.5
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафстейнссон Даниэль 2 0.5
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 2 (1) 0.5
Sveinn Hauksson 2 0.5
Эдмундссон Йоан 1 0.25
Elfar Arni Adalsteinsson 1 0.25
Bjarni Adalsteinsson 1 0.25
Asgeir Sigurgeirsson 0 0
Hrannar Steingrimsson 0 0
Jakob Snaer Arnason 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ритс Матс 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Верман Ромео 1 0
Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 2 0
Rodrigo Rios IV 1 0
Хафстейнссон Даниэль 1 0
Jakob Snaer Arnason 1 0
Birgir Baldvinsson 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акюрейри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Валюр Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Дандолк - Акюрейри 2:2 Акюрейри - Копавогур ХК 1:1 Акюрейри - Дандолк 3:1
Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2 Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2

Результаты матчей

Брюгге
Акюрейри

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Акюрейри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 109
Брюгге 97.2% (106)
X 0.9% (1)
Акюрейри 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Акюрейри
1.05
17.00
55.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брюгге 0:0 Акюрейри онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брюгге 0:0 Акюрейри

Исход игры
Брюгге
97.3% (107)
Ничья
0.9% (1)
Акюрейри
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.94% (62)
Меньше
42.06% (45)
Обе команды забьют
Да
28.97% (31)
Нет
71.03% (76)
Популярный счёт
2:0 Брюгге
36.4% (40)
3:0 Брюгге
18.2% (20)
3:1 Брюгге
12.7% (14)
2:1 Брюгге
10.9% (12)
4:0 Брюгге
5.5% (6)
1:0 Брюгге
4.5% (5)
5:0 Брюгге
2.7% (3)
4:1 Брюгге
1.8% (2)
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