Тур: 3. Стадион: Ян Брейдель.
0'
2' Желтая карточкаВетлесен Уго
1:0
10' ГолСпилеерс Йорне
31' Желтая карточкаAsgeir Sigurgeirsson
2:0
40' ГолВанакен Ханс
3:0
41' ГолСков-Ольсен Андреас
4:0
45' ПенальтиРодригеш Тьяго
4:1
60' ГолHarley Willard
5:1
77' ГолЯремчук Роман
90' Желтая карточкаHarley Willard
90'+3
Ход матча
2'
10'
1:0
40'
2:0
41'
45'
4:0
60'
77'
5:1
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
14 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Халлгримур Йонассон
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0.33
|Ванакен Ханс
|1
|0.33
|Ветлесен Уго
|1
|0.33
|Ритс Матс
|1
|0.33
|Яремчук Роман
|1
|0.33
|Бушанан Тажон
|1
|0.33
|Спилеерс Йорне
|1
|0.33
|Родригеш Тьяго
|1 (1)
|0.33
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Акюрейри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хафстейнссон Даниэль
|2
|0.4
|Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
|2 (1)
|0.4
|Sveinn Hauksson
|2
|0.4
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.2
|Elfar Arni Adalsteinsson
|1
|0.2
|Bjarni Adalsteinsson
|1
|0.2
|Harley Willard
|1
|0.2
|Asgeir Sigurgeirsson
|0
|0
|Jakob Snaer Arnason
|0
|0
|Hrannar Steingrimsson
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
Акюрейри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдмундссон Йоан
|2
|0
|Rodrigo Rios IV
|1
|0
|Asgeir Sigurgeirsson
|1
|0
|Хафстейнссон Даниэль
|1
|0
|Harley Willard
|1
|0
|Jakob Snaer Arnason
|1
|0
|Birgir Baldvinsson
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Акюрейри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
5
Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Акюрейри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Валюр Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Дандолк - Акюрейри 2:2 Акюрейри - Копавогур ХК 1:1 Акюрейри - Дандолк 3:1
Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2 Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2
Результаты матчей
Брюгге
Акюрейри
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Акюрейри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
41
21
14
12
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брюгге 5:1 Акюрейри
Исход игры
Брюгге
97.3% (109)
Ничья
0.9% (1)
Акюрейри
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.72% (64)
Меньше
41.28% (45)
Обе команды забьют
Да
30.28% (33)
Нет
69.72% (76)
Популярный счёт
2:0 Брюгге
35.7% (40)
3:0 Брюгге
17.9% (20)
3:1 Брюгге
13.4% (15)
2:1 Брюгге
10.7% (12)
4:0 Брюгге
5.4% (6)
1:0 Брюгге
4.5% (5)
5:0 Брюгге
2.7% (3)
4:1 Брюгге
2.7% (3)
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