  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Брюгге
5:1
Конец матча
Акюрейри
0'
2' Желтая карточка
Ветлесен Уго
1:0
10' Гол
Спилеерс Йорне
31' Желтая карточка
Asgeir Sigurgeirsson
2:0
40' Гол
Ванакен Ханс
3:0
41' Гол
Сков-Ольсен Андреас
4:0
45' Пенальти
Родригеш Тьяго
4:1
60' Гол
Harley Willard
5:1
77' Гол
Яремчук Роман
90' Желтая карточка
Harley Willard
90'+3

Ход матча

2'
Ветлесен Уго
 
10'
Спилеерс Йорне
(Ванакен Ханс)
1:0
31'
 
Asgeir Sigurgeirsson
40'
Ванакен Ханс
(Нуса Антонио)
2:0
41'
Сков-Ольсен Андреас
(Ветлесен Уго)
3:0
45'
Родригеш Тьяго
4:0
46'
Яремчук Роман
Родригеш Тьяго
 
46'
Ордоньес Хоэль
Мехеле Брэндон
 
46'
Нильсен Каспер
Рафаэль Онедика
 
58'
 
Elfar Arni Adalsteinsson
Эдмундссон Йоан
58'
 
Jakob Snaer Arnason
Asgeir Sigurgeirsson
58'
 
Harley Willard
Стефанссон Андри-Фаннар
60'
4:1
Harley Willard
(Jakob Snaer Arnason)
63'
Синкернагель Филип
Ветлесен Уго
 
76'
Саббе Кириани
Сков-Ольсен Андреас
 
77'
Яремчук Роман
(Кюйпер Максим)
5:1
79'
 
Ingimar Stole
Hrannar Steingrimsson
86'
 
Петерсен Петур
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
90'
 
Harley Willard

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 112
Брюгге 97.3% (109)
X 0.9% (1)
Акюрейри 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
99
Родригеш
Тьяго
12
Kristijan
Jajalo
22
Hrannar
Steingrimsson
3
Бркович
Душан
4
Rodrigo
Rios
IV
2
Birgir
Baldvinsson
30
Sveinn
Hauksson
14
Стефанссон
Андри-Фаннар
7
Хафстейнссон
Даниэль
11
Asgeir
Sigurgeirsson
6
Эдмундссон
Йоан
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
Брюгге
4-2-3-1
Акюрейри
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 1 0.33
Ванакен Ханс 1 0.33
Ветлесен Уго 1 0.33
Ритс Матс 1 0.33
Яремчук Роман 1 0.33
Бушанан Тажон 1 0.33
Спилеерс Йорне 1 0.33
Родригеш Тьяго 1 (1) 0.33
Кюйпер Максим 0 0
Нуса Антонио 0 0
Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафстейнссон Даниэль 2 0.4
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 2 (1) 0.4
Sveinn Hauksson 2 0.4
Эдмундссон Йоан 1 0.2
Elfar Arni Adalsteinsson 1 0.2
Bjarni Adalsteinsson 1 0.2
Harley Willard 1 0.2
Asgeir Sigurgeirsson 0 0
Jakob Snaer Arnason 0 0
Hrannar Steingrimsson 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ритс Матс 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Верман Ромео 1 0
Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 2 0
Rodrigo Rios IV 1 0
Asgeir Sigurgeirsson 1 0
Хафстейнссон Даниэль 1 0
Harley Willard 1 0
Jakob Snaer Arnason 1 0
Birgir Baldvinsson 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Акюрейри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Акюрейри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вилрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Валюр Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Дандолк - Акюрейри 2:2 Акюрейри - Копавогур ХК 1:1 Акюрейри - Дандолк 3:1
Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2 Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2

Результаты матчей

Брюгге
Акюрейри

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Акюрейри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
4
1
2
1
2.5
1
4
1
2
3.5
1
2
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 2'
      Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Брюгге 97.3% (109)
    X 0.9% (1)
    Акюрейри 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брюгге 5:1 Акюрейри онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге 5:1 Акюрейри

    Исход игры
    Брюгге
    97.3% (109)
    Ничья
    0.9% (1)
    Акюрейри
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    30.28% (33)
    Нет
    69.72% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Брюгге
    35.7% (40)
    3:0 Брюгге
    17.9% (20)
    3:1 Брюгге
    13.4% (15)
    2:1 Брюгге
    10.7% (12)
    4:0 Брюгге
    5.4% (6)
    1:0 Брюгге
    4.5% (5)
    5:0 Брюгге
    2.7% (3)
    4:1 Брюгге
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     