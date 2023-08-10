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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ФК Санта-Колома
0:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
45' Желтая карточка
David Crespo2
72' Желтая карточка
Christian Novoa Sandin
0:1
75' Гол
Михайлович Джордже
86' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
90'+5

Ход матча

45'
David Crespo2
 
58'
Сан-Никола Мойсес
Gerard Gomez
 
65'
Guillem Jimenez
Торибио Даниэль
 
66'
 
Гаудмейн Кензо
Мейнанс Свен
68'
 
Поку Эрнест
Лахдо Майкель
68'
 
Михайлович Джордже
Де Вит Дани
72'
Christian Novoa Sandin
 
75'
0:1
Михайлович Джордже
(Карлссон Йеспер III)
76'
 
Ruben Van Bommel
Карлссон Йеспер
84'
Ньерга Марк
Ivan Garrido II
 
86'
 
Мёллер Вольфе Давид

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 111
ФК Санта-Колома 3.6% (4)
X 2.7% (3)
АЗ Алкмаар 93.7% (104)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гомес
Хосеп
26
Маркович
Андрей
3
Gerard
Gomez
15
Serhio
Hurtado
III
22
David
Crespo2
32
Mario
Mourelo
18
Miguel
Lopez
6
Торибио
Даниэль
24
Christian
Novoa
Sandin
19
Ivan
Garrido
II
30
Хила
Элой
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
3
Хацидиакос
Пантелис
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
ФК Санта-Колома
4-5-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ФК Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Garrido II 2 0.4
Mario Mourelo 2 0.4
Christian Novoa Sandin 1 0.2
Ньерга Марк 1 0.2
Маркович Андрей 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 1 1
Карлссон Йеспер III 0 0

Карточки

ФК Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Lopez 2 0
Christian Novoa Sandin 2 0
Ivan Garrido II 2 0
David Crespo2 2 0
Хила Элой 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Ньерга Марк 1 0
Octavio Paez 1 0
Mario Mourelo 1 0
David Virgili 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Результаты матчей

ФК Санта-Колома
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ФК Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
0
ФК Санта-Колома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
50%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Санта-Колома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Санта-Колома - Сутьеска Никшич 3:0 Сутьеска Никшич - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Пенибонт 2:0 Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1
ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1
АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1

Результаты матчей

ФК Санта-Колома
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Санта-Колома
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    David Crespo получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 111
    ФК Санта-Колома 3.6% (4)
    X 2.7% (3)
    АЗ Алкмаар 93.7% (104)
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    Где смотреть матч ФК Санта-Колома 0:1 АЗ Алкмаар онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Санта-Колома 0:1 АЗ Алкмаар

    Исход игры
    ФК Санта-Колома
    3.6% (4)
    Ничья
    2.7% (3)
    АЗ Алкмаар
    93.7% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (68)
    Меньше
    38.18% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (45)
    Нет
    59.09% (65)
    Популярный счёт
    1:2 АЗ Алкмаар
    27% (30)
    0:2 АЗ Алкмаар
    26.1% (29)
    0:3 АЗ Алкмаар
    15.3% (17)
    0:1 АЗ Алкмаар
    8.1% (9)
    1:3 АЗ Алкмаар
    7.2% (8)
    0:4 АЗ Алкмаар
    5.4% (6)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    0:5 АЗ Алкмаар
    1.8% (2)
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