Сразу тройная замена произошла в составе "Нефтчи": вместо Исмайыла Зюльфюгарлы, Азера Салахлы и Фарида Юсифли на поле вышли Эрвин Коффи, Филип Озобич и Аарон Оланаре.

Активно включились в игру бакинцы сразу после перерыва. Видно, что Адриан Муту солидно зарядил свою команду в перерыве. Но "Бешикташ" готов к подобному давлению, так что уверенно работает на сдерживание.

За кромкой поля достаточно активно разогреваются запасные игроки обеих команд. Вполне возможно, что первые замены в этой встрече произойдут уже в перерыве.

С правого фланга прострельная передача прошла в центр штрафной площади хозяев на Абубакара, который после обработки мяча плотно пробивал по воротам, но под мяч успел броситься Матиас, отбив игровой снаряд на угловой.

После подачи углового из гущи футболистов головой пробил Мулека, но мяч с линии ворот сумел отбить Ябер, который дежурил в районе ближней штанги на этом стандартном положении.

Первый тайм окончен! "Бешикташ" переигрывает "Нефтчи" в два мяча. Отдыхаем...

Адриан Муту от кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами от кромки поля. Не лучшим образом идут дела у этого молодого румынского специалиста в Баку.

Штрафной удар на месте правого вингера заработали азербайджанцы. После подачи со стандарта мяч был недалеко отбит. Лебон сыграл на подборе и тут же наносил удар, но мяч свалился с ноги бьющего, из-за чего попытка получилась несильной и неточной.

В своей штрафной площади принялись пасоваться гости из Стамбула. Футболисты "Нефтчи" достаточно лениво изображают видимость прессинга. Зрители на трибунах снова принялись свистеть и гудеть.

Фернандеш из глубины поля решил забросить мяч в штрафную площадь "Нефтчи", надеясь, что кто-то из партнёров по команде туда побежит, но этого не произошло.

В ответной атаке бакинцев после навеса с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади на свободного Юсифли, который поспешно пробил по воротам на силу, но существенно промахнулся.

Активный в составе гостей Фернандеш на левом фланге в глубине поля на чужой половине заработал штрафной удар. Но подача с этого стандарта получилась слишком сильной - мяч просто улетел за лицевую линию поля.

Сайеф от правого угла штрафной площади в борьбе с опекуном сумел пробить по воротам с левой ноги, но получилось не очень сильно, да ещё и практически по центру ворот - Гюнок легко справился.

Булут в контратаке "Бешикташа" врывался на левый край штрафной площади и наносил удар, но с его ударом в дальний угол сумел справиться Бркич, парировав мяч в поле.

34' Лебон по левому флангу дотащил мяч до чужой лицевой линии, после чего выполнял навес в центр вражеской штрафной площади, но защитники "Бешикташа" были там на высоте.

33' Снова недалеко отбили мяч бакинцы, так что подбор остался за "Бешикташем", но на этот раз атака команды Шенола Гюнеша вторым темпом не получилась опасной.

32' Два угловых подряд с левого фланга выполнили турки. С дальней дистанции в итоге мощно по воротам пробивал Фернандеш, но мяч задел ногу защитника и ушёл на очередной угловой.

31' ОПАСНО! Учан выдал тончайший вертикальный матч в чужую штрафную площадку, выведя Мулеку 1 на 1 с Бркичем, но вратарь "Нефтчи" сумел здесь спасти свою команду, отразив мяч на угловой.

30' Салахлы подключился в атаку хозяев по левому флангу и выполнял навес на дальнюю штангу, куда набегал Шиньяшики, но Гюнок надёжно сыграл на выходе, намертво поймав мяч.

29' Лебон по центральной оси разгонял новую атаку "Нефтчи", но и его пас в штрафную площадку оказался слишком жёстким. Гости снова вынуждены выполнять удар от ворот.

28' На правый край штрафной площади следовал заброс у бакинцев, но до мяча не удалось добраться Сайефу, так что игровой снаряд просто ушёл за лицевую линию поля.

27' Стамбульцы сейчас всем составом расположились на своей половине поля, словно зазывая соперников к своим владения, но явно это с целью проведения разящей контратаки.

25' Арбитр объявил минутную паузу после гола на водопой, так как жарко в Баку, да и влажность воздуха весьма высокая.