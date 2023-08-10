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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Нефтчи
0:2
Второй тайм: 48'
Бешикташ

Ход матча

14'
0:1
Абубакар Венсан
(Учан Салих)
23'
0:2
Мулека Джексон
(Фернандеш Жедсон)
46'
Оланаре Аарон
Салахлы Азер
 
46'
Озобич Филип
Юсифли Фарид
 
46'
Коффи Эрвин
Зюльфюгарлы Исмайыл
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 160
Нефтчи 30% (48)
X 13.8% (22)
Бешикташ 56.3% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Бешикташ
59.00
4.00
1.66
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бркич
Иван
21
Зюльфюгарлы
Исмайыл
44
Матиас
Юри
4
Тамаш
Марк
19
Салахлы
Азер
23
Ябер
Атас
8
Махмудов
Эмин
27
Юсифли
Фарид
5
Сайеф
Кеннет
9
Шиньяшики
Андре
11
Лебон
Келан
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
12
Амарти
Даниэль
6
Колли
Омар
77
Мераш
Умут
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
4
Булут
Онур
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
Нефтчи
4-3-3
Бешикташ
4-1-2-3

История личных встреч

Нефтчи
Бешикташ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджиев Рахман 1 0.33
Паскуаль Эдди 1 0.33
Сайеф Кеннет 1 0.33
Махмудов Эмин 0 0
Лебон Келан 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 2 0.67
Мулека Джексон 2 0.67
Булут Онур 1 0.33
Амарти Даниэль 1 0.33
Киличсой Семих 1 0.33
Учан Салих 0 0
Масуаку Артур 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайеф Кеннет 1 0
Матиас Юри 1 0
Зюльфюгарлы Исмайыл 1 0
Бркич Иван 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 0 1

Результаты матчей

Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кяпаз - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Железничар 2:0 Железничар - Нефтчи 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0
Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2
Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0
Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1

Результаты матчей

Нефтчи
Бешикташ

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нефтчи
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Активно включились в игру бакинцы сразу после перерыва. Видно, что Адриан Муту солидно зарядил свою команду в перерыве. Но "Бешикташ" готов к подобному давлению, так что уверенно работает на сдерживание.
  • Замена
    47'
    Сразу тройная замена произошла в составе "Нефтчи": вместо Исмайыла Зюльфюгарлы, Азера Салахлы и Фарида Юсифли на поле вышли Эрвин Коффи, Филип Озобич и Аарон Оланаре.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Бешикташ" переигрывает "Нефтчи" в два мяча. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    После подачи углового из гущи футболистов головой пробил Мулека, но мяч с линии ворот сумел отбить Ябер, который дежурил в районе ближней штанги на этом стандартном положении.
  • Угловой
    44'
    С правого фланга прострельная передача прошла в центр штрафной площади хозяев на Абубакара, который после обработки мяча плотно пробивал по воротам, но под мяч успел броситься Матиас, отбив игровой снаряд на угловой.
  • 43'
    За кромкой поля достаточно активно разогреваются запасные игроки обеих команд. Вполне возможно, что первые замены в этой встрече произойдут уже в перерыве.
  • Опасный момент
    42'
    Булут в контратаке "Бешикташа" врывался на левый край штрафной площади и наносил удар, но с его ударом в дальний угол сумел справиться Бркич, парировав мяч в поле.
  • 41'
    Сайеф от правого угла штрафной площади в борьбе с опекуном сумел пробить по воротам с левой ноги, но получилось не очень сильно, да ещё и практически по центру ворот - Гюнок легко справился.
  • Фол, нарушение
    40'
    Активный в составе гостей Фернандеш на левом фланге в глубине поля на чужой половине заработал штрафной удар. Но подача с этого стандарта получилась слишком сильной - мяч просто улетел за лицевую линию поля.
  • 39'
    В ответной атаке бакинцев после навеса с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади на свободного Юсифли, который поспешно пробил по воротам на силу, но существенно промахнулся.
  • 38'
    Фернандеш из глубины поля решил забросить мяч в штрафную площадь "Нефтчи", надеясь, что кто-то из партнёров по команде туда побежит, но этого не произошло.
  • 37'
    В своей штрафной площади принялись пасоваться гости из Стамбула. Футболисты "Нефтчи" достаточно лениво изображают видимость прессинга. Зрители на трибунах снова принялись свистеть и гудеть.
  • Фол, нарушение
    36'
    Штрафной удар на месте правого вингера заработали азербайджанцы. После подачи со стандарта мяч был недалеко отбит. Лебон сыграл на подборе и тут же наносил удар, но мяч свалился с ноги бьющего, из-за чего попытка получилась несильной и неточной.
  • 35'
    Адриан Муту от кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами от кромки поля. Не лучшим образом идут дела у этого молодого румынского специалиста в Баку.
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    • 34'
      Лебон по левому флангу дотащил мяч до чужой лицевой линии, после чего выполнял навес в центр вражеской штрафной площади, но защитники "Бешикташа" были там на высоте.
    • Угловой
      33'
      Снова недалеко отбили мяч бакинцы, так что подбор остался за "Бешикташем", но на этот раз атака команды Шенола Гюнеша вторым темпом не получилась опасной.
    • Угловой
      32'
      Два угловых подряд с левого фланга выполнили турки. С дальней дистанции в итоге мощно по воротам пробивал Фернандеш, но мяч задел ногу защитника и ушёл на очередной угловой.
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! Учан выдал тончайший вертикальный матч в чужую штрафную площадку, выведя Мулеку 1 на 1 с Бркичем, но вратарь "Нефтчи" сумел здесь спасти свою команду, отразив мяч на угловой.
    • 30'
      Салахлы подключился в атаку хозяев по левому флангу и выполнял навес на дальнюю штангу, куда набегал Шиньяшики, но Гюнок надёжно сыграл на выходе, намертво поймав мяч.
    • 29'
      Лебон по центральной оси разгонял новую атаку "Нефтчи", но и его пас в штрафную площадку оказался слишком жёстким. Гости снова вынуждены выполнять удар от ворот.
    • 28'
      На правый край штрафной площади следовал заброс у бакинцев, но до мяча не удалось добраться Сайефу, так что игровой снаряд просто ушёл за лицевую линию поля.
    • 27'
      Стамбульцы сейчас всем составом расположились на своей половине поля, словно зазывая соперников к своим владения, но явно это с целью проведения разящей контратаки.
    • Судья
      25'
      Арбитр объявил минутную паузу после гола на водопой, так как жарко в Баку, да и влажность воздуха весьма высокая.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Джексон Мулека!!!
      После подачи углового у своих ворот бакинцы отбили мяч на тот же правый фланг атаки "Бешикташа". Там стамбульцы разыграли простенькую комбинацию, которая закончилась прострелом вдоль ворот, а на замыкании сработал Мулека.
    • Угловой
      24'
      Абубакар снова сместился на правый край. В его адрес следовала передача низом, но защитнику "Нефтчи" удалось выбить мяч на угловой.
    • 22'
      "Бешикташ" в данный момент не стремится проявлять какую-то атакующую агрессию, сосредотачиваясь больше на простом контроле мяча.
    • Опасный момент
      21'
      Зюльфюгарлы метров с 32 плотно пробил по воротам. Несмотря на внушительную дистанцию, Гюнок не без проблем справился с данной угрозой, укротив мяч только со второй попытки.
    • 20'
      Лебон по левому флангу ринулся в контратаку, попытавшись лично на вираже сместиться в штрафную площадку, но Хаджиахметович настиг его и отобрал мяч.
    • 19'
      Посвистывают болелщики на трибунах, которые, разумеется, не в восторге от такой картины на поле. Оптимистичные надежды у них постепенно рушатся.
    • 18'
      "Бешикташ" после забитого гола продолжает играть первым номером, контролируя мяч в центральной зоне. Бакинцы с этим пока что совершенно ничего не могут поделать.
    • 17'
      С левого фланга последовал пас в штрафную площадку на Мулеку, который задумал оригинальную скидку пяткой в касание на Абубакара, но неважно получилось - мяч пришёл к ногам Бркича.
    • 16'
      Плохи дела для "Нефтчи". Даже при ничейном счёте он числился достаточно большим аутсайдером данного противостояния, а сейчас перспективы вовсе максимально потускнели. Но всё же ещё не время опускать руки - надо сражаться.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Венсан Абубакар!!!
      Тонкий вертикальный пас в штрафную площадку в касание выдал Учан, Абубакар резко развернулся, после чего мягко подсёк мяч над Бркичем, который прыгал ему в ноги.
    • Угловой
      13'
      Угловой на правом фланге заработали стамбульцы. Хаджиахметович от флажка выполнил навес в район линии вратарской площади, но убедительно сумел на выходе отработать Бркич, который кулаками отбил мяч далеко в поле.
    • 12'
      Шиньяшики по центральной оси пасовал в штрафную площадку на забегание Лебона, но вовремя из ворот выскочил Гюнок, который оказался первым на мяче.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ябер в середине поля подтолкнул в спину соперника. Думаю, что подобных мелких фолов в этой встрече будет фиксироваться немало.
    • 10'
      Постепенно стартовый сумбур на поле стихает. В высоком темпе едва ли любая из этих команд сможет выдержать долгое время, так что запас сил надо грамотно распределять по отрезкам игры.
    • Фол, нарушение
      9'
      Шиньяшики в контратаке по правому краю продавил Колли и мог выскакивать на ворота соперника, но прозвучал свисток, который зафиксирован фол со стороны бразильца.
    • Фол, нарушение
      8'
      В глубине поля на левом фланге штрафной удар на левом фланге заработали турки. Со стандартного положения последовала подача на дальний край штрафной площади, но там обороняющиеся сумели отбиться.
    • 7'
      Теперь уже сами бакинцы оказались под плотным прессингом гостей из Стамбула. Оперативно футболисты "Бешикташа" отреагировали на призывы своего главного тренера.
    • Опасный момент
      6'
      После подачи углового с левого фланга Абубакар перевисел в воздухе оппонента и с линии вратарской площади головой пробивал в дальний угол ворот, но мяч прошёл рядом с целью.
    • Угловой
      5'
      В первой атаке "чёрных орлов" Абубакар сместился на правый фланг атаки, откуда простреливал вдоль ворот, что Тамаш едва не срезал мяч в собственные ворота, но всё же на угловой ушёл игровой снаряд.
    • 4'
      Шенол Гюнеш призывает своих футболистов успокоиться и попытаться взять мяч под контроль. Очевидно, что тренерский штаб гостей сегодня не планирует играть от обороны на контратаках.
    • 3'
      "Бешикташ" пока что достаточно робко чувствует себя на чужом поле, установив массированные оборонительные редуты на своей половине поля, сдерживая прессинг со стороны азербайджанцев.
    • 2'
      Мощная поддержка на трибунах "Бакселл Арены" у "Нефтчи". Это может помочь команде Адриана Муту совершить сенсацию и переиграть очевидного фаворита данного противостояния.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтчи 0:2 Бешикташ

    Исход игры
    Нефтчи
    29.8% (48)
    Ничья
    13.7% (22)
    Бешикташ
    56.5% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.83% (102)
    Меньше
    28.17% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    85.21% (121)
    Нет
    14.79% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Бешикташ
    31.7% (51)
    2:1 Нефтчи
    23% (37)
    1:1 Ничья
    11.8% (19)
    0:1 Бешикташ
    8.1% (13)
    1:3 Бешикташ
    5.6% (9)
    0:2 Бешикташ
    5% (8)
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