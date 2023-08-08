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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Нефтчи
 
Позже
Бешикташ
Прогнозы 58
Нефтчи 19% (11)
X 29.3% (17)
Бешикташ 51.7% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Бешикташ
5.20
4.00
1.76
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтчи
Бешикташ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджиев Рахман 1 0.5
Паскуаль Эдди 1 0.5
Сайеф Кеннет 1 0.5
Махмудов Эмин 0 0
Лебон Келан 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 1 0.5
Булут Онур 1 0.5
Амарти Даниэль 1 0.5
Мулека Джексон 1 0.5
Киличсой Семих 1 0.5
Учан Салих 0 0
Масуаку Артур 0 0

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайеф Кеннет 1 0
Матиас Юри 1 0
Зюльфюгарлы Исмайыл 1 0
Бркич Иван 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 0 1

Результаты матчей

Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Нефтчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кяпаз - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Железничар 2:0 Железничар - Нефтчи 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0
Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2
Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0
Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1

Результаты матчей

Нефтчи
Бешикташ

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нефтчи
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Бешикташ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 58
    Нефтчи 19% (11)
    X 29.3% (17)
    Бешикташ 51.7% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    Бешикташ
    5.20
    4.00
    1.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нефтчи - Бешикташ онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтчи - Бешикташ

    Исход игры
    Нефтчи
    18.6% (11)
    Ничья
    28.8% (17)
    Бешикташ
    52.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (34)
    Меньше
    41.38% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (50)
    Нет
    13.79% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Бешикташ
    28.8% (17)
    1:1 Ничья
    27.1% (16)
    2:1 Нефтчи
    16.9% (10)
    0:1 Бешикташ
    8.5% (5)
    1:3 Бешикташ
    6.8% (4)
    0:2 Бешикташ
    5.1% (3)
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    Бешикташ
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