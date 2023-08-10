Тур: 3. Стадион: Городской стадион Познань.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
20 Владение мячом, % 80
Прогноз на матч от Liveresult
23
Блажич
Миха
21
Хотич
Дино
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
- Нападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ricardo PenaПолузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Azeez Oseni
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|1
|0.33
|Муравски Радослав
|1
|0.33
|Милич Антонио
|1
|0.33
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.33
|Мархвиньски Филип
|1
|0.33
|Блажич Миха
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штетина Лукаш
|1
|0.33
|Прохазка Роман
|1
|0.33
|Джуричин Марко
|1
|0.33
|Даниэл Эрик
|1
|0.33
|Коша Себастьян
|1
|0.33
|Мишович Мартин
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосито Николас
|1
|1
|Мишович Мартин
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1
Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0
Результаты матчей
Лех
Спартак Трнава
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лех
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
|АПОЭЛ
|Креспо Хосе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лех 0:0 Спартак Трнава
Исход игры
Лех
88.9% (96)
Ничья
5.6% (6)
Спартак Трнава
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (55)
Меньше
47.62% (50)
Обе команды забьют
Да
55.24% (58)
Нет
44.76% (47)
Популярный счёт
2:1 Лех
39.8% (43)
2:0 Лех
23.1% (25)
1:0 Лех
17.6% (19)
1:1 Ничья
4.6% (5)
3:1 Лех
3.7% (4)
1:2 Спартак Трнава
3.7% (4)
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