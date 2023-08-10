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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Лех
0:0
Первый тайм: 9'
Спартак Трнава
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 20 Владение мячом, % 80
Прогнозы 106
Лех 88.7% (94)
X 5.7% (6)
Спартак Трнава 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Спартак Трнава
1.52
5.10
7.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
22
Муравски
Радослав
21
Хотич
Дино
10
Мархвиньски
Филип
6
Карлстрём
Йеспер
11
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
29
Мишович
Мартин
25
Баинович
Филип
80
Adrian
Zeljkovic
6
Прохазка
Роман
97
Офори
Келвин
7
Джуричин
Марко
23
Даниэл
Эрик
Лех
4-1-4-1
Спартак Трнава
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 1 0.33
Муравски Радослав 1 0.33
Милич Антонио 1 0.33
Ба-Луа Адриэль 1 0.33
Мархвиньски Филип 1 0.33
Блажич Миха 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Червински Алан 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штетина Лукаш 1 0.33
Прохазка Роман 1 0.33
Джуричин Марко 1 0.33
Даниэл Эрик 1 0.33
Коша Себастьян 1 0.33
Мишович Мартин 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мархвиньски Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 1 1
Мишович Мартин 1 0
Коштрна Кристиан 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1
Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0

Результаты матчей

Лех
Спартак Трнава

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лех
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 106
Лех 88.7% (94)
X 5.7% (6)
Спартак Трнава 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Спартак Трнава
1.52
5.10
7.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лех 0:0 Спартак Трнава онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лех 0:0 Спартак Трнава

Исход игры
Лех
88.9% (96)
Ничья
5.6% (6)
Спартак Трнава
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (55)
Меньше
47.62% (50)
Обе команды забьют
Да
55.24% (58)
Нет
44.76% (47)
Популярный счёт
2:1 Лех
39.8% (43)
2:0 Лех
23.1% (25)
1:0 Лех
17.6% (19)
1:1 Ничья
4.6% (5)
3:1 Лех
3.7% (4)
1:2 Спартак Трнава
3.7% (4)
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