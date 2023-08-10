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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Лех
2:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
44' Желтая карточка
Баинович Филип
1:0
46' Гол
Мархвиньски Филип
2:0
63' Гол
Вельде Кристоффер
67' Желтая карточка
Андерссон Элиас
2:1
87' Гол
Штетина Лукаш
90' Желтая карточка
Прохазка Роман
90'+5

Ход матча

44'
 
Баинович Филип
46'
Мархвиньски Филип
(Перейра Жоэл III)
1:0
63'
Вельде Кристоффер
(Мархвиньски Филип)
2:0
67'
Андерссон Элиас
 
68'
 
Азанго Филип
Офори Келвин
68'
 
Ристовски Милан
Джуричин Марко
77'
Шимчак Филип
Вельде Кристоффер
 
78'
 
Буката Мартин
Баинович Филип
87'
2:1
Штетина Лукаш
87'
Соуза Афонсу
Исхак Микаэль
 
90'
 
Прохазка Роман
90'
Собех Артур
Мархвиньски Филип
 
90'
 
Горосито Николас
Даниэл Эрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогнозы 110
Лех 89.1% (98)
X 5.5% (6)
Спартак Трнава 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
22
Муравски
Радослав
21
Хотич
Дино
10
Мархвиньски
Филип
6
Карлстрём
Йеспер
11
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
29
Мишович
Мартин
25
Баинович
Филип
80
Adrian
Zeljkovic
6
Прохазка
Роман
97
Офори
Келвин
7
Джуричин
Марко
23
Даниэл
Эрик
Лех
4-1-4-1
Спартак Трнава
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 2 0.67
Хотич Дино 1 0.33
Муравски Радослав 1 0.33
Милич Антонио 1 0.33
Ба-Луа Адриэль 1 0.33
Вельде Кристоффер 1 0.33
Перейра Жоэл III 0 0
Блажич Миха 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Червински Алан 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штетина Лукаш 2 0.67
Прохазка Роман 1 0.33
Джуричин Марко 1 0.33
Даниэл Эрик 1 0.33
Коша Себастьян 1 0.33
Мишович Мартин 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Элиас 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 1 1
Прохазка Роман 1 0
Мишович Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Коштрна Кристиан 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Лех
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1
Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0

Результаты матчей

Лех
Спартак Трнава

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лех
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Мархвиньски Филип бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Баинович Филип получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Лех 89.1% (98)
    X 5.5% (6)
    Спартак Трнава 5.5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лех 2:1 Спартак Трнава

    Исход игры
    Лех
    89.1% (98)
    Ничья
    5.5% (6)
    Спартак Трнава
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.27% (57)
    Меньше
    46.73% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    56.07% (60)
    Нет
    43.93% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Лех
    40.9% (45)
    2:0 Лех
    22.7% (25)
    1:0 Лех
    17.3% (19)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    3:1 Лех
    3.6% (4)
    1:2 Спартак Трнава
    3.6% (4)
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