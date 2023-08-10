Тур: 3. Стадион: Центральный стадион Костаная.
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
15'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
14
Доэрти
Бен
28
О'Райли
Адам
15
Диалло
Саду
29
Каванаг
Киан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Галым БейбитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чурчич Милич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Доэрти БенЗащитник
-
28 О'Райли АдамПолузащитник
-
15 Диалло СадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Каванаг КианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Райан ТаджВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиггинс Руайдри
Бомбардиры внутри турнира
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебле Серж
|2 (2)
|0.4
|Вукадинович Милян
|2
|0.4
|Чесноков Ислам
|1
|0.2
|Оразов Рамазан
|1
|0.2
Дерри Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Саду
|2
|0.4
|Каванаг Киан
|2
|0.4
|Даффи Майкл
|1
|0.2
|Петчинг Уильям
|1
|0.2
|Макмаллан Пол
|0
|0
Карточки
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукадинович Милян
|2
|0
|Оразов Рамазан
|2
|0
|Асранкулов Роман
|2
|0
|Чесноков Ислам
|2
|0
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|Дебле Серж
|1
|0
|Мркаич Момчило
|1
|0
|Жарынбетов Самат
|1
|0
|Илич Йован
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
|Milic Curcic
|1
|0
Дерри Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конноли Марк
|2
|0
|Макэлени Патрик
|1
|0
|Даммигэн Кэмерон
|1
|0
|Доэрти Бен
|1
|0
|Каванаг Брендон
|1
|0
|Диалло Саду
|1
|0
Результаты матчей
Тобол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дерри Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Тобол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
4
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2 Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0
Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0
Дерри Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КуПС - Дерри Сити 3:3 Дерри Сити - КуПС 2:1 Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0
Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3
Результаты матчей
Тобол
Дерри Сити
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тобол
Дерри Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тобол 0:0 Дерри Сити
Исход игры
Тобол
80.5% (99)
Ничья
10.6% (13)
Дерри Сити
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
44.95% (49)
Меньше
55.05% (60)
Обе команды забьют
Да
49.54% (54)
Нет
50.46% (55)
Популярный счёт
1:0 Тобол
29.3% (36)
2:1 Тобол
27.6% (34)
2:0 Тобол
12.2% (15)
1:1 Ничья
6.5% (8)
1:2 Дерри Сити
3.3% (4)
3:0 Тобол
1.6% (2)
3:1 Тобол
1.6% (2)
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