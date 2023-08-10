В центре поля получил по ногам Мужиков в силовой борьбе против Диалло. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Тобола".

Прорывался в атаку по правому флангу Чесноков и отдал вперед на Дебле, но тому пробить не позволил в силовой борьбе МакДжанетт.

Ушел финтом от соперника Даффи на дальнюю штангу, куда ворвался Макмаллан, но пробить не позволил ему Младжович.

Диагональ исполнял в штрафную соперника О'Райли на ход Каванагу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

С углового теперь подавал Мужиков на ближнюю штангу, куда ворвался Младжович и головой пробил в падении выше перекладины.

Дебле врывался в штрафную соперника после заброса от Чеснокова, но пробить не позволил ему в силовой борьбе Доэрти.

Зацепился за сферу перед чужой штрафной Оразов и пробил по воротам из-под защитника, но мяч полетел выше перекладины.

В верховой борьбе Чесноков заехал локтем по затылку Доэрти. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Дерри Сити".

Зацепился за мяч в чужой штрафной Вукдинович после паса от Асранкулова, но оказался на газоне в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.

Дальний заброс исполнял в штрафную Диалло, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло, хорошо отработал в обороне Младжович.

Теперь уже Мужиков диагональным пасом искал на правой бровке Оразова, но тот выпустил сферу за пределы поля.

Продавил соперника по флангу Оразов и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

Перед чужой штрафной получил по ногам Даффи в подкате от Мужикова. Опасный стандарт исполнять будут ирландцы.

Со штрафного на силу пробивал в дальний верхний угол Макмаллан, но грамотную позицию занял Коновалов и спокойно отбил сферу в сторону кулаками.

Ушел от соперника по флангу О'Райли и навесил в центр штрафной, где головой Диалло пробил, но крайне неточно.

11' Убегал в контратаку на скорости Чесноков и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

10' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мужиков. Здесь пытался пробить Вукадинович головой, но проиграл верховую борьбу Бойс.

9' На фланге Грамотно подставился Оразов и вынудил нарушить правила соперника. Опасный стандарт исполнять будут казахи.

8' Ворвался на скорости с правого фланга в штрафную Чесноков и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

7' Выиграл подбор на линии чужой штрафной Даффи и с ходу пробил по воротам, но сфера полетела выше перекладины.

6' Мог убегать в атаку по флангу Вукадинович после заброса от Мужикова, но вовремя вернулся в оборону МакДжанетт и перехватил сферу.

5' В центре поля получил по груди Петчинг в силовой борьбе против Оразова. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

4' С угла поля навесил Вукадинович на ближнюю штангу, но здесь в падении головой сферу вынес подальше Конноли.

3' С левого фланга сместился Вукадинович в штрафную и отдал пас поперек на Дебле, который пробил в касание, но на угловой мяч перевел в падении голкипер.