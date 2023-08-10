  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Тобол
0:0
Первый тайм: 25'
Дерри Сити
0'
4' Желтая карточка
Оразов Рамазан
15' Желтая карточка
Асранкулов Роман

Ход матча

4'
Оразов Рамазан
 
15'
Асранкулов Роман
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 122
Тобол 81.1% (99)
X 10.7% (13)
Дерри Сити 8.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Дерри Сити
1.96
3.50
5.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Коновалов
Иван
24
Каиров
Багдат
4
Рогач
Иван
30
Младжович
Боян
3
Асранкулов
Роман
14
Жарынбетов
Самат
10
Мужиков
Серикжан
20
Оразов
Рамазан
11
Чесноков
Ислам
8
Дебле
Серж
21
Вукадинович
Милян
1
Махер
Брайан
2
Бойс
Ронан
6
Конноли
Марк
17
МакДжанетт
Кэмерон
14
Доэрти
Бен
28
О'Райли
Адам
15
Диалло
Саду
8
Петчинг
Уильям
12
Макмаллан
Пол
29
Каванаг
Киан
7
Даффи
Майкл
Тобол
4-2-1-3
Дерри Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебле Серж 2 (2) 0.4
Вукадинович Милян 2 0.4
Чесноков Ислам 1 0.2
Оразов Рамазан 1 0.2
Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Саду 2 0.4
Каванаг Киан 2 0.4
Даффи Майкл 1 0.2
Петчинг Уильям 1 0.2
Макмаллан Пол 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукадинович Милян 2 0
Оразов Рамазан 2 0
Асранкулов Роман 2 0
Чесноков Ислам 2 0
Мужиков Серикжан 1 0
Дебле Серж 1 0
Мркаич Момчило 1 0
Жарынбетов Самат 1 0
Илич Йован 1 0
Младжович Боян 1 0
Milic Curcic 1 0
Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 2 0
Макэлени Патрик 1 0
Даммигэн Кэмерон 1 0
Доэрти Бен 1 0
Каванаг Брендон 1 0
Диалло Саду 1 0

Результаты матчей

Тобол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дерри Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Тобол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
4
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2 Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0
Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0
Дерри Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КуПС - Дерри Сити 3:3 Дерри Сити - КуПС 2:1 Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0
Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3

Результаты матчей

Тобол
Дерри Сити

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тобол
Дерри Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Зацепился за сферу перед чужой штрафной Оразов и пробил по воротам из-под защитника, но мяч полетел выше перекладины.
  • 25'
    Дебле врывался в штрафную соперника после заброса от Чеснокова, но пробить не позволил ему в силовой борьбе Доэрти.
  • 24'
    С углового теперь подавал Мужиков на ближнюю штангу, куда ворвался Младжович и головой пробил в падении выше перекладины.
  • 23'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника О'Райли на ход Каванагу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
  • 22'
    Ушел финтом от соперника Даффи на дальнюю штангу, куда ворвался Макмаллан, но пробить не позволил ему Младжович.
  • 21'
    Прорывался в атаку по правому флангу Чесноков и отдал вперед на Дебле, но тому пробить не позволил в силовой борьбе МакДжанетт.
  • 20'
    В центре поля получил по ногам Мужиков в силовой борьбе против Диалло. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Тобола".
  • 19'
    Ушел от соперника по флангу О'Райли и навесил в центр штрафной, где головой Диалло пробил, но крайне неточно.
  • 18'
    Со штрафного на силу пробивал в дальний верхний угол Макмаллан, но грамотную позицию занял Коновалов и спокойно отбил сферу в сторону кулаками.
  • 17'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Даффи в подкате от Мужикова. Опасный стандарт исполнять будут ирландцы. 
  • 16'
    Продавил соперника по флангу Оразов и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 15'
    Теперь уже Мужиков диагональным пасом искал на правой бровке Оразова, но тот выпустил сферу за пределы поля.
  • 14'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Диалло, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло, хорошо отработал в обороне Младжович.
  • 13'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Вукдинович после паса от Асранкулова, но оказался на газоне в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.
  • 12'
    В верховой борьбе Чесноков заехал локтем по затылку Доэрти. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Дерри Сити".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Убегал в контратаку на скорости Чесноков и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 10'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мужиков. Здесь пытался пробить Вукадинович головой, но проиграл верховую борьбу Бойс.
    • 9'
      На фланге Грамотно подставился Оразов и вынудил нарушить правила соперника. Опасный стандарт исполнять будут казахи.
    • 8'
      Ворвался на скорости с правого фланга в штрафную Чесноков и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • 7'
      Выиграл подбор на линии чужой штрафной Даффи и с ходу пробил по воротам, но сфера полетела выше перекладины.
    • 6'
      Мог убегать в атаку по флангу Вукадинович после заброса от Мужикова, но вовремя вернулся в оборону МакДжанетт и перехватил сферу.
    • Желтая карточка
      5'
      В центре поля получил по груди Петчинг в силовой борьбе против Оразова. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 4'
      С угла поля навесил Вукадинович на ближнюю штангу, но здесь в падении головой сферу вынес подальше Конноли.
    • Угловой
      3'
      С левого фланга сместился Вукадинович в штрафную и отдал пас поперек на Дебле, который пробил в касание, но на угловой мяч перевел в падении голкипер.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 15'
      Roman Asrankulov получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Оразов Рамазан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kostanay Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Тобол 0:0 Дерри Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тобол 0:0 Дерри Сити

    Исход игры
    Тобол
    80.5% (99)
    Ничья
    10.6% (13)
    Дерри Сити
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    49.54% (54)
    Нет
    50.46% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Тобол
    29.3% (36)
    2:1 Тобол
    27.6% (34)
    2:0 Тобол
    12.2% (15)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    1:2 Дерри Сити
    3.3% (4)
    3:0 Тобол
    1.6% (2)
    3:1 Тобол
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тобол
    Дерри Сити
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     