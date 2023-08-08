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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Тобол
 
Позже
Дерри Сити
Прогнозы 57
Тобол 82.5% (47)
X 8.8% (5)
Дерри Сити 8.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Дерри Сити
1.88
3.60
5.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебле Серж 2 (2) 0.5
Вукадинович Милян 2 0.5
Чесноков Ислам 1 0.25
Оразов Рамазан 1 0.25
Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sadou Diallo 2 0.5
Cian Kavanagh2 2 0.5
Даффи Майкл 1 0.25
Петчинг Уильям 1 0.25
Paul McMullan II 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукадинович Милян 2 0
Чесноков Ислам 2 0
Мужиков Серикжан 1 0
Дебле Серж 1 0
Мркаич Момчило 1 0
Жарынбетов Самат 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Асранкулов Роман 1 0
Илич Йован 1 0
Младжович Боян 1 0
Milic Curcic 1 0
Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 2 0
Макэлени Патрик 1 0
Даммигэн Кэмерон 1 0
Доэрти Бен 1 0
Brandon Kavanagh 1 0
Sadou Diallo 1 0

Результаты матчей

Тобол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дерри Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Тобол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
4
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2 Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0
Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0
Дерри Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КуПС - Дерри Сити 3:3 Дерри Сити - КуПС 2:1 Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0
Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3

Результаты матчей

Тобол
Дерри Сити

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тобол
Дерри Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Дерри Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 47 минут.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 57
    Тобол 82.5% (47)
    X 8.8% (5)
    Дерри Сити 8.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тобол
    Ничья
    Дерри Сити
    1.88
    3.60
    5.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тобол - Дерри Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Тобол - Дерри Сити

    Исход игры
    Тобол
    82.5% (47)
    Ничья
    8.8% (5)
    Дерри Сити
    8.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (25)
    Меньше
    52.83% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (28)
    Нет
    47.17% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Тобол
    33.3% (19)
    1:0 Тобол
    29.8% (17)
    2:0 Тобол
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    1:2 Дерри Сити
    3.5% (2)
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    Тобол
    Дерри Сити
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