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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Бешикташ
 
Позже
Нефтчи
Прогнозы 47
Бешикташ 100% (47)
X 0% (0)
Нефтчи 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Нефтчи
1.23
6.80
13.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бешикташ
Нефтчи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 2 0.67
Мулека Джексон 2 0.67
Учан Салих 1 0.33
Булут Онур 1 0.33
Амарти Даниэль 1 0.33
Киличсой Семих 1 0.33
Масуаку Артур 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лебон Келан 1 0.33
Гаджиев Рахман 1 0.33
Паскуаль Эдди 1 0.33
Сайеф Кеннет 1 0.33
Махмудов Эмин 0 0
Озобич Филип 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 0 1
Розье Валентен 1 0
Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайеф Кеннет 2 0
Махмудов Эмин 1 0
Ябер Атас 1 0
Матиас Юри 1 0
Зюльфюгарлы Исмайыл 1 0
Бркич Иван 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нефтчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
2
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нефтчи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1
Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1
Нефтчи
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нефтчи - Сабаил 1:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Кяпаз - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Железничар 2:0
Железничар - Нефтчи 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4

Результаты матчей

Бешикташ
Нефтчи

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Нефтчи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бешикташ - Нефтчи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 47
    Бешикташ 100% (47)
    X 0% (0)
    Нефтчи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бешикташ
    Ничья
    Нефтчи
    1.23
    6.80
    13.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бешикташ - Нефтчи онлайн

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    Прогнозы на матч Бешикташ - Нефтчи

    Исход игры
    Бешикташ
    100% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Нефтчи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    34.78% (16)
    Нет
    65.22% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Бешикташ
    51.1% (24)
    2:1 Бешикташ
    25.5% (12)
    3:1 Бешикташ
    8.5% (4)
    3:0 Бешикташ
    8.5% (4)
    1:0 Бешикташ
    4.3% (2)
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    Бешикташ
    Нефтчи
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