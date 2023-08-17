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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
АПОЭЛ
1:0
Конец матча
Дила
0'
8' Желтая карточка
Рикардо Са Пинто
36' Желтая карточка
Jean Victor
1:0
49' Гол
Ндонгаля Дьемерси
53' Желтая карточка
Honore Gomis
57' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
60' Желтая карточка
Квилитая Георгий
89' Желтая карточка
Сациас Яннис
90' Желтая карточка
Двали Лаша
90' Желтая карточка
Белек Вид
90'+7

Ход матча

8'
Рикардо Са Пинто
 
36'
 
Jean Victor
44'
Ндонгаля Дьемерси
Эдуарду Уилсон
 
49'
Ндонгаля Дьемерси
(Вильяфаньес Лукас)
1:0
53'
 
Honore Gomis
57'
Вильяфаньес Лукас
 
58'
 
Ramaric Etou
Tornike Dzotsenidze
60'
Квилитая Георгий
 
63'
Эфрем Георгиос
Маркиньос XXIII
 
64'
Сациас Яннис
Вильяфаньес Лукас
 
64'
Томане Антониу
Квилитая Георгий
 
69'
 
Сардалишвили Мишико
Андроникашвили Александре
69'
 
Кухианидзе Серго
Ковталюк Николай
70'
 
Bantu Mzwakali
Honore Gomis
76'
 
Blessing Asamoah
Otar Parulava
89'
Сациас Яннис
 
90'
Теодору Димитрис
Сушич Матео
 
90'
Двали Лаша
 
90'
Белек Вид
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 113
АПОЭЛ 94.7% (107)
X 4.4% (5)
Дила 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Белек
Вид
3
Петрович
Радосав
70
Костадинов
Георги
5
Двали
Лаша
16
Сушич
Матео
20
Далсью
14
Шебаке
Иссам
36
Маркиньос
XXIII
10
Вильяфаньес
Лукас
11
Квилитая
Георгий
9
Эдуарду
Уилсон
21
Кучеренко
Евгений
30
Читеишвили
Реваз
26
Tornike
Dzotsenidze
3
Zurab
Tevzadze
25
Вандерсон
ду
Карму
23
Jean
Victor
6
Андроникашвили
Александре
11
Otar
Parulava
7
Honore
Gomis
22
Ковталюк
Николай
10
Гэйл
Тььерри
АПОЭЛ
3-3-2-2
Дила
4-3-3

История личных встреч

АПОЭЛ
Дила

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 (1) 0.5
Креспо Хосе 1 0.25
Двали Лаша 1 0.25
Квилитая Георгий 1 0.25
Ндонгаля Дьемерси 1 0.25
Сарфо Кингсли 1 0.25
Вильяфаньес Лукас 0 0
Шебаке Иссам 0 0
Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковталюк Николай 3 0.5
Гэйл Тььерри 2 0.33
Алеф 1 0.17
Otar Parulava 1 0.17
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 3 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Далсью 1 0
Сациас Яннис 1 0
Рикардо Са Пинто 1 0
Дила
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zurab Tevzadze 3 0
Алеф 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Сардалишвили Мишико 1 0
Andrey Demchenko I 1 0
Ramaric Etou 1 0
Читеишвили Реваз 1 0
Honore Gomis 1 0
Jean Victor 1 0
Tornike Dzotsenidze 1 0
Андроникашвили Александре 1 0
Guram Chikashua 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дила
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дила
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
5
АПОЭЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дила
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1
АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0
Дила
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дила - АПОЭЛ 0:2 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Дила - ДАК 2:0
ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Дила

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Дила

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Эдуарду Уилсон уходит с поля. Ндонгаля Дьемерси выходит вместо него
    • 36'
      Jean Victor получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Рикардо Са Пинто получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    АПОЭЛ 94.7% (107)
    X 4.4% (5)
    Дила 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч АПОЭЛ 1:0 Дила онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АПОЭЛ 1:0 Дила

    Исход игры
    АПОЭЛ
    94.7% (107)
    Ничья
    4.4% (5)
    Дила
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (37)
    Нет
    66.67% (74)
    Популярный счёт
    2:0 АПОЭЛ
    40.7% (46)
    2:1 АПОЭЛ
    24.8% (28)
    1:0 АПОЭЛ
    15% (17)
    3:0 АПОЭЛ
    8.8% (10)
    3:1 АПОЭЛ
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
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