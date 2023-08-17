Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи.
0'
8' Желтая карточкаРикардо Са Пинто
36' Желтая карточкаJean Victor
1:0
49' ГолНдонгаля Дьемерси
53' Желтая карточкаHonore Gomis
57' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
60' Желтая карточкаКвилитая Георгий
89' Желтая карточкаСациас Яннис
90' Желтая карточкаДвали Лаша
90' Желтая карточкаБелек Вид
90'+7
Ход матча
36'
49'
53'
60'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
20
Далсью
14
Шебаке
Иссам
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
20 ДалсьюЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jean VictorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гэйл ТььерриНападающий
- Запасные игроки
-
33 Ramaric EtouЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Demchenko
История личных встреч
АПОЭЛ
Дила
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эфрем Георгиос
|2 (1)
|0.5
|Креспо Хосе
|1
|0.25
|Двали Лаша
|1
|0.25
|Квилитая Георгий
|1
|0.25
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.25
|Сарфо Кингсли
|1
|0.25
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Шебаке Иссам
|0
|0
Дила
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковталюк Николай
|3
|0.5
|Гэйл Тььерри
|2
|0.33
|Алеф
|1
|0.17
|Otar Parulava
|1
|0.17
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Хосе
|3
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Рикардо Са Пинто
|1
|0
Дила
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zurab Tevzadze
|3
|0
|Алеф
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сардалишвили Мишико
|1
|0
|Andrey Demchenko I
|1
|0
|Ramaric Etou
|1
|0
|Читеишвили Реваз
|1
|0
|Honore Gomis
|1
|0
|Jean Victor
|1
|0
|Tornike Dzotsenidze
|1
|0
|Андроникашвили Александре
|1
|0
|Guram Chikashua
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дила
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дила
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
5
АПОЭЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дила
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1
АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0
Дила
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дила - АПОЭЛ 0:2 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Дила - ДАК 2:0
ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Дила
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Дила
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
24
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 1:0 Дила
Исход игры
АПОЭЛ
94.7% (107)
Ничья
4.4% (5)
Дила
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
33.33% (37)
Нет
66.67% (74)
Популярный счёт
2:0 АПОЭЛ
40.7% (46)
2:1 АПОЭЛ
24.8% (28)
1:0 АПОЭЛ
15% (17)
3:0 АПОЭЛ
8.8% (10)
3:1 АПОЭЛ
3.5% (4)
1:1 Ничья
3.5% (4)
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