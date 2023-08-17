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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Спартак Трнава
3:1
Конец матча
Лех
0'
1:0
37' Гол
Офори Келвин
40' Желтая карточка
Прохазка Роман
41' Желтая карточка
Джуричин Марко
2:0
50' Гол
Даниэл Эрик
57' Желтая карточка
Штетина Лукаш
59' Желтая карточка
Даниэл Эрик
2:1
63' Гол
Вельде Кристоффер
67' Желтая карточка
Шулек Мартин
73' Желтая карточка
Муравски Радослав
3:1
74' Гол
Штетина Лукаш
80' Желтая карточка
Мишович Мартин
90' Желтая карточка
Горосито Николас
90' Желтая карточка
Соуза Афонсу
90' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
90' Желтая карточка
Исхак Микаэль
90'+10

Ход матча

37'
Офори Келвин
1:0
40'
Прохазка Роман
 
41'
Джуричин Марко
 
46'
Шулек Мартин
Коша Себастьян
 
46'
 
Червински Алан
Андерссон Элиас
46'
 
Дагерстол Филип
Милич Антонио
50'
Даниэл Эрик
2:0
55'
 
Шимчак Филип
Хотич Дино
57'
Штетина Лукаш
 
59'
Даниэл Эрик
 
63'
2:1
Вельде Кристоффер
(Исхак Микаэль)
67'
Шулек Мартин
 
69'
 
Гургул Михал
Перейра Жоэл III
73'
 
Муравски Радослав
74'
Штетина Лукаш
(Коштрна Кристиан)
3:1
78'
 
Соуза Афонсу
Карлстрём Йеспер
79'
Азанго Филип
Офори Келвин
 
79'
Ристовски Милан
Джуричин Марко
 
80'
Мишович Мартин
 
90'
Буката Мартин
Даниэл Эрик
 
90'
Горосито Николас
 
90'
 
Соуза Афонсу
90'
Коштрна Кристиан
 
90'
 
Исхак Микаэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 7
  • 8 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогнозы 110
Спартак Трнава 20.9% (23)
X 49.1% (54)
Лех 30% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Такач
Доминик
2
Штетина
Лукаш
4
Горосито
Николас
26
Коша
Себастьян
24
Коштрна
Кристиан
97
Офори
Келвин
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
29
Мишович
Мартин
7
Джуричин
Марко
23
Даниэл
Эрик
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
6
Карлстрём
Йеспер
21
Хотич
Дино
22
Муравски
Радослав
10
Мархвиньски
Филип
11
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
Спартак Трнава
3-5-2
Лех
4-1-4-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штетина Лукаш 3 0.75
Даниэл Эрик 2 0.5
Прохазка Роман 1 0.25
Джуричин Марко 1 0.25
Офори Келвин 1 0.25
Коша Себастьян 1 0.25
Мишович Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 2 0.5
Вельде Кристоффер 2 0.5
Хотич Дино 1 0.25
Муравски Радослав 1 0.25
Милич Антонио 1 0.25
Ба-Луа Адриэль 1 0.25
Перейра Жоэл III 0 0
Исхак Микаэль 0 0
Блажич Миха 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Червински Алан 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 2 1
Прохазка Роман 2 0
Мишович Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Шулек Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исхак Микаэль 1 0
Муравски Радослав 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лех
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
1
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лех
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2
Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомьяк Радом 2:0
Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Лех

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Прохазка Роман получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Офори Келвин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Спартак Трнава 20.9% (23)
    X 49.1% (54)
    Лех 30% (33)
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    Где смотреть матч Спартак Трнава 3:1 Лех онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Трнава 3:1 Лех

    Исход игры
    Спартак Трнава
    20.9% (23)
    Ничья
    49.1% (54)
    Лех
    30% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.44% (31)
    Меньше
    71.56% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    76.15% (83)
    Нет
    23.85% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.3% (52)
    1:2 Лех
    17.3% (19)
    2:1 Спартак Трнава
    10% (11)
    0:1 Лех
    10% (11)
    1:0 Спартак Трнава
    6.4% (7)
    2:0 Спартак Трнава
    3.6% (4)
    0:2 Лех
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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