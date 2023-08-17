Тур: 3. Стадион: Антон Малатинский.
3:1
Конец матча
0'
1:0
37' ГолОфори Келвин
40' Желтая карточкаПрохазка Роман
41' Желтая карточкаДжуричин Марко
2:0
50' ГолДаниэл Эрик
57' Желтая карточкаШтетина Лукаш
59' Желтая карточкаДаниэл Эрик
2:1
63' ГолВельде Кристоффер
67' Желтая карточкаШулек Мартин
73' Желтая карточкаМуравски Радослав
3:1
74' ГолШтетина Лукаш
80' Желтая карточкаМишович Мартин
90' Желтая карточкаГоросито Николас
90' Желтая карточкаСоуза Афонсу
90' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
90' Желтая карточкаИсхак Микаэль
90'+10
Ход матча
37'
1:0
40'
41'
50'
2:0
57'
59'
63'
67'
74'
80'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 7
-
8 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
-
20 Осени АзизПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Спартак Трнава
Лех
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штетина Лукаш
|3
|0.75
|Даниэл Эрик
|2
|0.5
|Прохазка Роман
|1
|0.25
|Джуричин Марко
|1
|0.25
|Офори Келвин
|1
|0.25
|Коша Себастьян
|1
|0.25
|Мишович Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|2
|0.5
|Вельде Кристоффер
|2
|0.5
|Хотич Дино
|1
|0.25
|Муравски Радослав
|1
|0.25
|Милич Антонио
|1
|0.25
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.25
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Исхак Микаэль
|0
|0
|Блажич Миха
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосито Николас
|2
|1
|Прохазка Роман
|2
|0
|Мишович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Муравски Радослав
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лех
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
1
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лех
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2
Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомьяк Радом 2:0
Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
Лех
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Трнава 3:1 Лех
Исход игры
Спартак Трнава
20.9% (23)
Ничья
49.1% (54)
Лех
30% (33)
Тотал 2.5
Больше
28.44% (31)
Меньше
71.56% (78)
Обе команды забьют
Да
76.15% (83)
Нет
23.85% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.3% (52)
1:2 Лех
17.3% (19)
2:1 Спартак Трнава
10% (11)
0:1 Лех
10% (11)
1:0 Спартак Трнава
6.4% (7)
2:0 Спартак Трнава
3.6% (4)
0:2 Лех
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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