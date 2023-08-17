Тур: 3. Стадион: Тумба.
0'
1:0
12' ПенальтиШваб Штефан
17' Желтая карточкаИван Леко
23' Желтая карточкаМуфи Фахд
51' Желтая карточкаШарлия Звонимир
52' Желтая карточкаБаба Абдул-Рахман
56' Желтая карточкаКонстантелиас Янис
63' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
75' Желтая карточкаСаматта Мбвана
2:0
79' ГолЖивкович Андрия
84' Желтая карточкаДиалло Исмаэль
3:0
85' ГолЖивкович Андрия
89' Желтая карточкаFilip Cuic
90'+6
Ход матча
12'
1:0
17'
23'
51'
72'
75'
79'
84'
85'
3:0
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
18
Муфи
Фахд
17
Мелняк
Дарио
20
Сигур
Нико
77
Сахити
Эмир
29
Млакар
Ян
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
13 Лучич ИванВратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
-
20 Сигур НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Млакар ЯнПолузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ФерруЗащитник
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
-
88 Чубелич ИванПолузащитник
-
26 Долчек ИванПолузащитник
-
11 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Даяку ЛеонНападающий
-
99 Filip Cuic
-
-
34 Ante Kavelj
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
ПАОК
Хайдук
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|0.5
|Брэндон Льямас
|1
|0.25
|Константелиас Янис
|1
|0.25
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.25
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Леко
|1
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Диалло Исмаэль
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
|Filip Cuic
|1
|0
|Сигур Нико
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2
Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0
Хайдук
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хайдук - Славен 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Хайдук - Риека 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2
Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Радомлье - Хайдук 1:1 Хайдук - МТК 3:1 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Хайдук - Шибеник 3:0 Хайдук - Шибеник 2:0 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Хайдук 0:3 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 ХНК Горица - Хайдук 0:0 Хайдук - Вараждин 2:0 Риека - Хайдук 2:0 Славен - Хайдук 0:1
Результаты матчей
ПАОК
Хайдук
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Хайдук
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч ПАОК 3:0 Хайдук
Исход игры
ПАОК
80.9% (93)
Ничья
11.3% (13)
Хайдук
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
53.15% (59)
Нет
46.85% (52)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
34.8% (40)
1:0 ПАОК
31.3% (36)
2:0 ПАОК
10.4% (12)
1:1 Ничья
8.7% (10)
1:2 Хайдук
5.2% (6)
3:2 ПАОК
1.7% (2)
0:1 Хайдук
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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