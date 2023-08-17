  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ПАОК
3:0
Конец матча
Хайдук
0'
1:0
12' Пенальти
Шваб Штефан
17' Желтая карточка
Иван Леко
23' Желтая карточка
Муфи Фахд
51' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
52' Желтая карточка
Баба Абдул-Рахман
56' Желтая карточка
Константелиас Янис
63' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
75' Желтая карточка
Саматта Мбвана
2:0
79' Гол
Живкович Андрия
84' Желтая карточка
Диалло Исмаэль
3:0
85' Гол
Живкович Андрия
89' Желтая карточка
Filip Cuic
90'+6

Ход матча

12'
Шваб Штефан
1:0
17'
 
Иван Леко
23'
 
Муфи Фахд
51'
 
Шарлия Звонимир
52'
Баба Абдул-Рахман
 
56'
Константелиас Янис
 
58'
 
Долчек Иван
Сахити Эмир
58'
 
Бенрау Яссин
Кровинович Филип
62'
Соареш Филипе
Циггарас Теохарис
 
62'
Тайсон Фреда
Нарей Халед
 
63'
 
Вадис Оджиджа-Офоэ
72'
 
Даяку Леон
Млакар Ян
73'
Оздоев Магомед
Соареш Филипе
 
75'
Саматта Мбвана
 
78'
Брэндон Льямас
Саматта Мбвана
 
79'
Живкович Андрия
(Брэндон Льямас)
2:0
82'
 
Filip Cuic
Вадис Оджиджа-Офоэ
82'
 
Миканович Дино
Муфи Фахд
84'
 
Диалло Исмаэль
85'
Живкович Андрия
3:0
89'
 
Filip Cuic

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
ПАОК 80.9% (93)
X 11.3% (13)
Хайдук 7.8% (9)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
6
Циггарас
Теохарис
77
Нарей
Халед
7
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
33
Саматта
Мбвана
13
Лучич
Иван
II
18
Муфи
Фахд
31
Шарлия
Звонимир
5
Диалло
Исмаэль
17
Мелняк
Дарио
20
Сигур
Нико
23
Кровинович
Филип
77
Сахити
Эмир
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Млакар
Ян
10
Ливайя
Марко
ПАОК
4-2-3-1
Хайдук
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Хайдук

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.5
Брэндон Льямас 1 0.25
Константелиас Янис 1 0.25
Шваб Штефан 1 (1) 0.25
Циггарас Теохарис 0 0
Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Абдул-Рахман 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Шваб Штефан 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Циггарас Теохарис 1 0
Константелиас Янис 1 0
Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иван Леко 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Диалло Исмаэль 1 0
Муфи Фахд 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Filip Cuic 1 0
Сигур Нико 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдук
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хайдук
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2
Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0
Хайдук
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хайдук - Славен 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Хайдук - Риека 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2
Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Радомлье - Хайдук 1:1 Хайдук - МТК 3:1 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Хайдук - Шибеник 3:0 Хайдук - Шибеник 2:0 Славен - Хайдук 0:1 Хайдук - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Хайдук 0:3 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 ХНК Горица - Хайдук 0:0 Хайдук - Вараждин 2:0 Риека - Хайдук 2:0 Славен - Хайдук 0:1

Результаты матчей

ПАОК
Хайдук

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Хайдук

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Муфи Фахд получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Иван Леко получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Шваб Штефан из команды ПАОК забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    ПАОК 80.9% (93)
    X 11.3% (13)
    Хайдук 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПАОК 3:0 Хайдук онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч ПАОК 3:0 Хайдук

    Исход игры
    ПАОК
    80.9% (93)
    Ничья
    11.3% (13)
    Хайдук
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    53.15% (59)
    Нет
    46.85% (52)
    Популярный счёт
    2:1 ПАОК
    34.8% (40)
    1:0 ПАОК
    31.3% (36)
    2:0 ПАОК
    10.4% (12)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    1:2 Хайдук
    5.2% (6)
    3:2 ПАОК
    1.7% (2)
    0:1 Хайдук
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     