  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Погонь Щецин
2:1
Конец матча
Гент
0'
28' Желтая карточка
Лонкар Даниель
1:0
79' Гол
Кулурис Эфтимос
82' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
2:0
86' Гол
Кулурис Эфтимос
2:1
90' Гол
Кейперс Уго
90'+7

Ход матча

28'
Лонкар Даниель
 
46'
 
Кумс Свен
Де Сар Жюльен
46'
 
Самуаз Матисс
Фадига Ноа
46'
 
Кейперс Уго
Орбан Гифт
64'
Кулурис Эфтимос
Горгон Александр
 
64'
Кутрис Леонардо
Лисовски Войцех
 
64'
Ростами Ядегар
Гамбоа Жоау
 
64'
Пшиборек Адриан
Гросицки Камил
 
72'
 
Хон Хён-Сок
Фернандес-Пардо Матиас
76'
Форнальчик Мариуш
Бичахчян Ваан
 
79'
Кулурис Эфтимос
1:0
82'
Форнальчик Мариуш
 
86'
Кулурис Эфтимос
(Форнальчик Мариуш)
2:0
87'
 
Лагэ Брам
Юльсагер Эндрю
90'
2:1
Кейперс Уго
(Лагэ Брам)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 122
Погонь Щецин 4.9% (6)
X 13.1% (16)
Гент 82% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
81
Клебанюк
Бартош
41
Столярски
Павел
68
Лонкар
Даниель
25
Лисовски
Войцех
4
Леонардо
Родригес
21
Гамбоа
Жоау
20
Горгон
Александр
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
17
Юльсагер
Эндрю
8
Геркенс
Питер
13
Де
Сар
Жюльен
28
Фернандес-Пардо
Матиас
20
Орбан
Гифт
10
Тиссудали
Тарик
Погонь Щецин
4-2-3-1
Гент
4-4-2

История личных встреч

Погонь Щецин
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 4 1
Гросицки Камил 1 (1) 0.25
Форнальчик Мариуш 1 0.25
Вальквист Линус 1 0.25
Гамбоа Жоау 1 0.25
Малец Мариуш 1 0.25
Бичахчян Ваан 1 0.25
Кутрис Леонардо 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 1.75
Орбан Гифт 4 1
Тиссудали Тарик 1 0.25
Де Сар Жюльен 1 0.25
Геркенс Питер 1 0.25
Юльсагер Эндрю 1 0.25
Ватанабэ Цуёси 1 0.25
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Самуаз Матисс 0 0
Лагэ Брам 0 0
Фофанан Малик 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонкар Даниель 3 0
Вальквист Линус 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Малец Мариуш 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 1 0
Агбор Брайян 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
1
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
10
Погонь Щецин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
5
31%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2
Гент
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5
Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Гент

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
2 раза 100%

Точный счет

2:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
5
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
3
1
1
3
3.5
3
1
1
3
4.5
3
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Де Сар Жюльен уходит с поля. Кумс Свен выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Лонкар Даниель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Погонь Щецин 4.9% (6)
    X 13.1% (16)
    Гент 82% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Погонь Щецин 2:1 Гент онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Погонь Щецин 2:1 Гент

    Исход игры
    Погонь Щецин
    4.9% (6)
    Ничья
    13.1% (16)
    Гент
    82% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    40.2% (49)
    0:2 Гент
    14.8% (18)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    0:1 Гент
    9.8% (12)
    1:3 Гент
    6.6% (8)
    2:1 Погонь Щецин
    3.3% (4)
    0:3 Гент
    2.5% (3)
    0:4 Гент
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     