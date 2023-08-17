Тур: 3. Стадион: Stadion Florian Krygier.
2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЛонкар Даниель
1:0
79' ГолКулурис Эфтимос
82' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
2:0
86' ГолКулурис Эфтимос
2:1
90' ГолКейперс Уго
90'+7
Ход матча
28'
79'
1:0
86'
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фортен ЛуиВратарь
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Погонь Щецин
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|4
|1
|Гросицки Камил
|1 (1)
|0.25
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.25
|Вальквист Линус
|1
|0.25
|Гамбоа Жоау
|1
|0.25
|Малец Мариуш
|1
|0.25
|Бичахчян Ваан
|1
|0.25
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7
|1.75
|Орбан Гифт
|4
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0.25
|Де Сар Жюльен
|1
|0.25
|Геркенс Питер
|1
|0.25
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.25
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.25
|Кумс Свен
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
|Фофанан Малик
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонкар Даниель
|3
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
1
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
10
Погонь Щецин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
5
31%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2
Гент
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5
Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Гент
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
2 раза 100%
Точный счет
2:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
5
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
31
13
31
13
31
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Погонь Щецин 2:1 Гент
Исход игры
Погонь Щецин
4.9% (6)
Ничья
13.1% (16)
Гент
82% (100)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
1:2 Гент
40.2% (49)
0:2 Гент
14.8% (18)
1:1 Ничья
11.5% (14)
0:1 Гент
9.8% (12)
1:3 Гент
6.6% (8)
2:1 Погонь Щецин
3.3% (4)
0:3 Гент
2.5% (3)
0:4 Гент
1.6% (2)
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