Тур: 3. Стадион: АФАС.
2:0
Конец матча
0'
1:0
41' ГолRuben Van Bommel
45' Желтая карточкаМейнанс Свен
59' Желтая карточкаКласи Йорди
66' Желтая карточкаДе Вит Дани
2:0
78' ГолЛахдо Майкель
78' Желтая карточкаТорибио Даниэль
90'+5
Ход матча
41'
45'
59'
66'
78'
78'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 1
-
11 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
18
Miguel
Lopez
30
Хила
Элой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Dave Kwakman
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Miguel LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хила ЭлойНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Adria Collet
-
Главный тренер: Черышев Дмитрий
История личных встреч
АЗ Алкмаар
ФК Санта-Колома
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|1
|0.5
|Лахдо Майкель
|1
|0.5
|Ruben Van Bommel
|1
|0.5
|Павлидис Вангелис
|0
|0
|Карлссон Йеспер III
|0
|0
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Garrido II
|2
|0.33
|Mario Mourelo
|2
|0.33
|Christian Novoa Sandin
|1
|0.17
|Ньерга Марк
|1
|0.17
|Маркович Андрей
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Lopez
|2
|0
|Christian Novoa Sandin
|2
|0
|Ivan Garrido II
|2
|0
|David Crespo2
|2
|0
|Торибио Даниэль
|1
|0
|Хила Элой
|1
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Ньерга Марк
|1
|0
|Octavio Paez
|1
|0
|Mario Mourelo
|1
|0
|David Virgili
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
5
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Санта-Колома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
3
50%
91-120
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1
Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 ФК Санта-Колома - Сутьеска Никшич 3:0 Сутьеска Никшич - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Пенибонт 2:0
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
ФК Санта-Колома
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
ФК Санта-Колома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
24
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 2:0 ФК Санта-Колома
Исход игры
АЗ Алкмаар
99.1% (112)
Ничья
0% (0)
ФК Санта-Колома
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
11.93% (13)
Нет
88.07% (96)
Популярный счёт
2:0 АЗ Алкмаар
37.2% (42)
3:0 АЗ Алкмаар
24.8% (28)
4:0 АЗ Алкмаар
10.6% (12)
2:1 АЗ Алкмаар
6.2% (7)
1:0 АЗ Алкмаар
5.3% (6)
5:0 АЗ Алкмаар
3.5% (4)
3:1 АЗ Алкмаар
3.5% (4)
6:0 АЗ Алкмаар
1.8% (2)
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