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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
АЗ Алкмаар
2:0
Конец матча
ФК Санта-Колома
0'
1:0
41' Гол
Ruben Van Bommel
45' Желтая карточка
Мейнанс Свен
59' Желтая карточка
Класи Йорди
66' Желтая карточка
Де Вит Дани
2:0
78' Гол
Лахдо Майкель
78' Желтая карточка
Торибио Даниэль
87' Желтая карточка
90'+5

Ход матча

41'
Ruben Van Bommel
(Павлидис Вангелис)
1:0
45'
Мейнанс Свен
 
59'
Класи Йорди
 
60'
 
Сан-Никола Мойсес
Mario Mourelo
62'
Лахдо Майкель
Одгор Йенс
 
62'
Пенетра Алешандре
Базур Рихедли
 
66'
Де Вит Дани
 
69'
 
Ньерга Марк
Ivan Garrido II
70'
Михайлович Джордже
Де Вит Дани
 
70'
Поку Эрнест
Ruben Van Bommel
 
77'
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
 
78'
Лахдо Майкель
(Михайлович Джордже)
2:0
78'
 
Торибио Даниэль
80'
 
David Virgili
Christian Novoa Sandin
80'
 
Guillem Jimenez
Miguel Lopez
87'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 113
АЗ Алкмаар 99.1% (112)
X 0% (0)
ФК Санта-Колома 0.9% (1)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
3
Хацидиакос
Пантелис
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
7
Одгор
Йенс
9
Павлидис
Вангелис
15
Ruben
Van
Bommel
1
Гомес
Хосеп
26
Маркович
Андрей
3
Gerard
Gomez
15
Serhio
Hurtado
III
22
David
Crespo2
32
Mario
Mourelo
18
Miguel
Lopez
6
Торибио
Даниэль
24
Christian
Novoa
Sandin
19
Ivan
Garrido
II
30
Хила
Элой
АЗ Алкмаар
4-3-3
ФК Санта-Колома
4-5-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
ФК Санта-Колома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 1 0.5
Лахдо Майкель 1 0.5
Ruben Van Bommel 1 0.5
Павлидис Вангелис 0 0
Карлссон Йеспер III 0 0
ФК Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Garrido II 2 0.33
Mario Mourelo 2 0.33
Christian Novoa Sandin 1 0.17
Ньерга Марк 1 0.17
Маркович Андрей 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 1 0
Де Вит Дани 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
ФК Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Lopez 2 0
Christian Novoa Sandin 2 0
Ivan Garrido II 2 0
David Crespo2 2 0
Торибио Даниэль 1 0
Хила Элой 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Ньерга Марк 1 0
Octavio Paez 1 0
Mario Mourelo 1 0
David Virgili 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
5
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Санта-Колома
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
3
50%
91-120

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1
Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 ФК Санта-Колома - Сутьеска Никшич 3:0 Сутьеска Никшич - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Пенибонт 2:0
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
ФК Санта-Колома

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
ФК Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Мейнанс Свен получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Павлидис Вангелис сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Ruben van Bommel бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    АЗ Алкмаар 99.1% (112)
    X 0% (0)
    ФК Санта-Колома 0.9% (1)
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    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 2:0 ФК Санта-Колома онлайн

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    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 2:0 ФК Санта-Колома

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    99.1% (112)
    Ничья
    0% (0)
    ФК Санта-Колома
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.96% (61)
    Меньше
    44.04% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    11.93% (13)
    Нет
    88.07% (96)
    Популярный счёт
    2:0 АЗ Алкмаар
    37.2% (42)
    3:0 АЗ Алкмаар
    24.8% (28)
    4:0 АЗ Алкмаар
    10.6% (12)
    2:1 АЗ Алкмаар
    6.2% (7)
    1:0 АЗ Алкмаар
    5.3% (6)
    5:0 АЗ Алкмаар
    3.5% (4)
    3:1 АЗ Алкмаар
    3.5% (4)
    6:0 АЗ Алкмаар
    1.8% (2)
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