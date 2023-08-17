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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Акюрейри
1:5
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
7' Гол
Боята Дедрик
9' Желтая карточка
Боята Дедрик
9' Желтая карточка
Elfar Arni Adalsteinsson
41' Желтая карточка
Одои Денис
0:2
45' Гол
Скораш Михал
0:3
57' Гол
Яремчук Роман
1:3
59' Гол
Петерсен Петур
60' Желтая карточка
Синкернагель Филип
63' Желтая карточка
Элиссон Алекс Фрейр
1:4
65' Гол
Яремчук Роман
1:5
75' Гол
Яремчук Роман
76' Желтая карточка
Эдмундссон Йоан
90' Вторая желтая карточка
Эдмундссон Йоан
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Боята Дедрик
9'
 
Боята Дедрик
9'
Elfar Arni Adalsteinsson
 
20'
 
Хомма Сион
Нильсен Каспер
41'
 
Одои Денис
45'
0:2
Скораш Михал
46'
 
Рафаэль Онедика
Ветлесен Уго
57'
0:3
Яремчук Роман
(Рафаэль Онедика)
59'
Петерсен Петур
1:3
60'
 
Синкернагель Филип
61'
Asgeir Sigurgeirsson
Ivar Oern Arnason
 
62'
 
Кюйпер Максим
Нуса Антонио
62'
 
Верман Ромео
Синкернагель Филип
63'
Элиссон Алекс Фрейр
 
65'
1:4
Яремчук Роман
70'
Hrannar Steingrimsson
Элиссон Алекс Фрейр
 
70'
Эдмундссон Йоан
Harley Willard
 
75'
1:5
Яремчук Роман
(Верман Ромео)
76'
Эдмундссон Йоан
 
79'
 
Родригеш Тьяго
Яремчук Роман
83'
Valdimar Saevarsson
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
 
84'
Sveinn Hauksson
Хафстейнссон Даниэль
 
90'
Эдмундссон Йоан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 18
  • 2 Угловые 11
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 111
Акюрейри 0.9% (1)
X 0.9% (1)
Брюгге 98.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Steinthor
Mar
Audunsson
33
Элиссон
Алекс
Фрейр
4
Rodrigo
Rios
IV
5
Ivar
Oern
Arnason
26
Ingimar
Stole
8
Петерсен
Петур
7
Хафстейнссон
Даниэль
37
Harley
Willard
29
Jakob
Snaer
Arnason
9
Elfar
Arni
Adalsteinsson
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
28
Боята
Дедрик
4
Ордоньес
Хоэль
64
Саббе
Кириани
27
Нильсен
Каспер
10
Ветлесен
Уго
77
Синкернагель
Филип
8
Скораш
Михал
70
Яремчук
Роман
32
Нуса
Антонио
Акюрейри
4-3-3
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Акюрейри
Брюгге

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафстейнссон Даниэль 2 0.33
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 2 (1) 0.33
Sveinn Hauksson 2 0.33
Эдмундссон Йоан 1 0.17
Elfar Arni Adalsteinsson 1 0.17
Петерсен Петур 1 0.17
Bjarni Adalsteinsson 1 0.17
Harley Willard 1 0.17
Asgeir Sigurgeirsson 0 0
Jakob Snaer Arnason 0 0
Hrannar Steingrimsson 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 1
Сков-Ольсен Андреас 1 0.25
Ванакен Ханс 1 0.25
Ветлесен Уго 1 0.25
Ритс Матс 1 0.25
Боята Дедрик 1 0.25
Скораш Михал 1 0.25
Бушанан Тажон 1 0.25
Спилеерс Йорне 1 0.25
Родригеш Тьяго 1 (1) 0.25
Кюйпер Максим 0 0
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 3 1
Elfar Arni Adalsteinsson 1 0
Rodrigo Rios IV 1 0
Asgeir Sigurgeirsson 1 0
Хафстейнссон Даниэль 1 0
Harley Willard 1 0
Элиссон Алекс Фрейр 1 0
Jakob Snaer Arnason 1 0
Birgir Baldvinsson 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 1 0
Сков-Ольсен Андреас 1 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Верман Ромео 1 0

Результаты матчей

Акюрейри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Акюрейри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
8
Акюрейри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
15%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акюрейри
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Брюгге - Акюрейри 5:1 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Дандолк - Акюрейри 2:2
Акюрейри - Копавогур ХК 1:1 Акюрейри - Дандолк 3:1 Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2 Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4
Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Акюрейри
Брюгге

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Акюрейри
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
5
2.5
3
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Скораш Михал бьет в цель!
    • 41'
      Одои Денис получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Framvollur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Акюрейри 0.9% (1)
    X 0.9% (1)
    Брюгге 98.2% (109)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Акюрейри 1:5 Брюгге онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акюрейри 1:5 Брюгге

    Исход игры
    Акюрейри
    0.9% (1)
    Ничья
    0.9% (1)
    Брюгге
    98.2% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.72% (76)
    Меньше
    30.28% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    52.29% (57)
    Нет
    47.71% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Брюгге
    33.3% (37)
    0:2 Брюгге
    23.4% (26)
    1:3 Брюгге
    15.3% (17)
    0:3 Брюгге
    13.5% (15)
    0:1 Брюгге
    4.5% (5)
    1:4 Брюгге
    2.7% (3)
    0:4 Брюгге
    2.7% (3)
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