Тур: 3. Стадион: Framvollur.
0'
0:1
7' ГолБоята Дедрик
9' Желтая карточкаБоята Дедрик
9' Желтая карточкаElfar Arni Adalsteinsson
41' Желтая карточкаОдои Денис
0:2
45' ГолСкораш Михал
0:3
57' ГолЯремчук Роман
1:3
59' ГолПетерсен Петур
60' Желтая карточкаСинкернагель Филип
63' Желтая карточкаЭлиссон Алекс Фрейр
1:4
65' ГолЯремчук Роман
1:5
75' ГолЯремчук Роман
76' Желтая карточкаЭдмундссон Йоан
90' Вторая желтая карточкаЭдмундссон Йоан
90'+4
Ход матча
7'
0:1
9'
41'
45'
0:2
57'
0:3
59'
1:3
65'
1:4
75'
1:5
76'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 18
-
2 Угловые 11
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
28
Боята
Дедрик
10
Ветлесен
Уго
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Халлгримур Йонассон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
-
76 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Акюрейри
Брюгге
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Акюрейри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хафстейнссон Даниэль
|2
|0.33
|Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
|2 (1)
|0.33
|Sveinn Hauksson
|2
|0.33
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.17
|Elfar Arni Adalsteinsson
|1
|0.17
|Петерсен Петур
|1
|0.17
|Bjarni Adalsteinsson
|1
|0.17
|Harley Willard
|1
|0.17
|Asgeir Sigurgeirsson
|0
|0
|Jakob Snaer Arnason
|0
|0
|Hrannar Steingrimsson
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|4
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0.25
|Ванакен Ханс
|1
|0.25
|Ветлесен Уго
|1
|0.25
|Ритс Матс
|1
|0.25
|Боята Дедрик
|1
|0.25
|Скораш Михал
|1
|0.25
|Бушанан Тажон
|1
|0.25
|Спилеерс Йорне
|1
|0.25
|Родригеш Тьяго
|1 (1)
|0.25
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Карточки
Акюрейри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдмундссон Йоан
|3
|1
|Elfar Arni Adalsteinsson
|1
|0
|Rodrigo Rios IV
|1
|0
|Asgeir Sigurgeirsson
|1
|0
|Хафстейнссон Даниэль
|1
|0
|Harley Willard
|1
|0
|Элиссон Алекс Фрейр
|1
|0
|Jakob Snaer Arnason
|1
|0
|Birgir Baldvinsson
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|1
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
Результаты матчей
Акюрейри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Акюрейри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
8
Акюрейри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
15%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Акюрейри
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Брюгге - Акюрейри 5:1 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Дандолк - Акюрейри 2:2
Акюрейри - Копавогур ХК 1:1 Акюрейри - Дандолк 3:1 Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2 Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4
Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0 Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Акюрейри
Брюгге
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Акюрейри
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
15
31
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акюрейри 1:5 Брюгге
Исход игры
Акюрейри
0.9% (1)
Ничья
0.9% (1)
Брюгге
98.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (76)
Меньше
30.28% (33)
Обе команды забьют
Да
52.29% (57)
Нет
47.71% (52)
Популярный счёт
1:2 Брюгге
33.3% (37)
0:2 Брюгге
23.4% (26)
1:3 Брюгге
15.3% (17)
0:3 Брюгге
13.5% (15)
0:1 Брюгге
4.5% (5)
1:4 Брюгге
2.7% (3)
0:4 Брюгге
2.7% (3)
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