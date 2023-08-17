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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Аустрия Вена
3:5
Конец матча
Легия
0'
35' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
0:1
39' Гол
Элитим Хуэрхен
0:2
45' Гол
Гуаль Марк
45' Желтая карточка
Грубер Андреас
45' Желтая карточка
Енджейчик Артур
0:3
59' Гол
Пекхарт Томаш
64' Желтая карточка
Мартинс Марвин
1:3
69' Гол
Грубер Андреас
73' Желтая карточка
Фишер Манфред
2:3
83' Гол
Грубер Андреас
2:4
87' Гол
Росолек Мацей
89' Красная карточка
Джукич Александар
90' Желтая карточка
Слиш Бартош
90' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
3:4
90' Гол
Ранфтль Райнхольд
3:5
90' Гол
Мучи Эрнест
90' Желтая карточка
Мучи Эрнест
90'+12

Ход матча

5'
Польстер Мануэль
Поцманн Марвин
 
35'
 
Элитим Хуэрхен
39'
0:1
Элитим Хуэрхен
(Кун Патрик)
45'
0:2
Гуаль Марк
(Слиш Бартош)
45'
Грубер Андреас
 
45'
 
Енджейчик Артур
59'
0:3
Пекхарт Томаш
(Гуаль Марк)
61'
 
Росолек Мацей
Гуаль Марк
62'
Фишер Манфред
Браунёдер Маттиас
 
62'
Джукич Александар
Холланд Джеймс
 
64'
Мартинс Марвин
 
69'
Грубер Андреас
(Фитц Доминик)
1:3
73'
Фишер Манфред
 
74'
 
Челхака Юрген
Элитим Хуэрхен
81'
Шмидт Александер
Хускович Муарем
 
83'
Грубер Андреас
(Фитц Доминик)
2:3
87'
2:4
Росолек Мацей
(Вшолек Павел)
89'
Джукич Александар
 
90'
 
Слиш Бартош
90'
 
Жозуэ Филипе
90'
 
Мучи Эрнест
Жозуэ Филипе
90'
 
Роуз Линдси
Кун Патрик
90'
Ранфтль Райнхольд
(Хандль Йоханнес)
3:4
90'
3:5
Мучи Эрнест
90'
 
Мучи Эрнест

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 115
Аустрия Вена 69.6% (80)
X 20.9% (24)
Легия 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
19
Поцманн
Марвин
8
Холланд
Джеймс
23
Браунёдер
Маттиас
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
9
Хускович
Муарем
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
Аустрия Вена
4-3-3
Легия
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Легия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.75
Хускович Муарем 2 0.5
Польстер Мануэль 1 0.25
Табакович Харис 1 0.25
Ранфтль Райнхольд 1 0.25
Фитц Доминик 0 0
Фишер Манфред 0 0
Хандль Йоханнес 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 3 0.75
Мучи Эрнест 2 0.5
Вшолек Павел 1 0.25
Гуаль Марк 1 0.25
Рибейру Юри 1 0.25
Крамер Блаж 1 0.25
Элитим Хуэрхен 1 0.25
Росолек Мацей 1 0.25
Кун Патрик 0 0
Слиш Бартош 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Джеймс 2 0
Поцманн Марвин 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фишер Манфред 2 0
Хускович Муарем 2 0
Джукич Александар 0 1
Мартинс Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекхарт Томаш 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Слиш Бартош 2 0
Панков Радован 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
2
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
3
Аустрия Вена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2
Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2

Результаты матчей

Аустрия Вена
Легия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
2:2
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
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    Прогнозы 115
    Аустрия Вена 69.6% (80)
    X 20.9% (24)
    Легия 9.6% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аустрия Вена 3:5 Легия

    Исход игры
    Аустрия Вена
    69.6% (80)
    Ничья
    20.9% (24)
    Легия
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Аустрия Вена
    44.3% (51)
    1:1 Ничья
    16.5% (19)
    1:0 Аустрия Вена
    12.2% (14)
    2:0 Аустрия Вена
    8.7% (10)
    1:2 Легия
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Легия
    2.6% (3)
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