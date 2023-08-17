Тур: 3. Стадион: Дженерали Арена.
3:5
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
0:1
39' ГолЭлитим Хуэрхен
0:2
45' ГолГуаль Марк
45' Желтая карточкаГрубер Андреас
45' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
0:3
59' ГолПекхарт Томаш
64' Желтая карточкаМартинс Марвин
1:3
69' ГолГрубер Андреас
73' Желтая карточкаФишер Манфред
2:3
83' ГолГрубер Андреас
2:4
87' ГолРосолек Мацей
89' Красная карточкаДжукич Александар
90' Желтая карточкаСлиш Бартош
90' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
3:4
90' ГолРанфтль Райнхольд
3:5
90' ГолМучи Эрнест
90' Желтая карточкаМучи Эрнест
90'+12
Ход матча
35'
39'
0:1
45'
0:2
45'
45'
59'
0:3
64'
69'
1:3
73'
83'
2:3
87'
2:4
90'
90'
90'
90'
3:5
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
36
Фитц
Доминик
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Аустрия Вена
Легия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|3
|0.75
|Хускович Муарем
|2
|0.5
|Польстер Мануэль
|1
|0.25
|Табакович Харис
|1
|0.25
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.25
|Фитц Доминик
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Хандль Йоханнес
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|3
|0.75
|Мучи Эрнест
|2
|0.5
|Вшолек Павел
|1
|0.25
|Гуаль Марк
|1
|0.25
|Рибейру Юри
|1
|0.25
|Крамер Блаж
|1
|0.25
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.25
|Росолек Мацей
|1
|0.25
|Кун Патрик
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Джукич Александар
|0
|1
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
2
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
3
Аустрия Вена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
3
38%
4
36%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2
Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2
Результаты матчей
Аустрия Вена
Легия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
2:2
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аустрия Вена 3:5 Легия
Исход игры
Аустрия Вена
69.6% (80)
Ничья
20.9% (24)
Легия
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
2:1 Аустрия Вена
44.3% (51)
1:1 Ничья
16.5% (19)
1:0 Аустрия Вена
12.2% (14)
2:0 Аустрия Вена
8.7% (10)
1:2 Легия
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Легия
2.6% (3)
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