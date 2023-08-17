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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Люцерн
2:2
Конец матча
Хиберниан
0'
0:1
10' Гол
Йуан Элье
1:1
16' Гол
Кадак Якуб
42' Желтая карточка
Венте Дилан
42' Желтая карточка
Бурч Марко
2:1
67' Гол
Адеми Кемаль
2:2
73' Гол
Бойл Мартин
74' Желтая карточка
Адеми Кемаль
76' Желтая карточка
Джонсон Ли
82' Желтая карточка
Миллер Льюис
88' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
90' Желтая карточка
Доидж Кристиан
90' Желтая карточка
Майер Макс
90'+8

Ход матча

10'
0:1
Йуан Элье
16'
Кадак Якуб
(Lars Villiger)
1:1
42'
 
Венте Дилан
42'
Бурч Марко
 
46'
Адеми Кемаль
Severin Ottiger
 
52'
 
Джегго Джеймс
Левитт Дилан
62'
 
Бушири Рокки
Кэмпбелл Джош
62'
 
Обита Джордан
Венте Дилан
65'
Шадер Софьян
Lars Villiger
 
66'
Teddy Okou
Кадак Якуб
 
67'
Адеми Кемаль
(Фрыдек Мартин)
2:1
73'
2:2
Бойл Мартин
(Йуан Элье)
74'
Адеми Кемаль
 
75'
 
Доидж Кристиан
Бойл Мартин
76'
 
Джонсон Ли
80'
Абубакар-Анкра Асума
Бурч Марко
 
82'
 
Миллер Льюис
88'
Фрыдек Мартин
 
90'
 
Доидж Кристиан
90'
Luca Jaquez
Бека Исмаил
 
90'
Майер Макс
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 112
Люцерн 71.4% (80)
X 18.8% (21)
Хиберниан 9.8% (11)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
18
Белоко
Стефан
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
1
Маршалл
Дэвид
2
Миллер
Льюис
5
Фиш
Уильям
4
Хэнлон
Пол
16
Стивенсон
Льюис
32
Кэмпбелл
Джош
6
Левитт
Дилан
11
Ньюэлл
Джо
10
Бойл
Мартин
9
Венте
Дилан
7
Йуан
Элье
Люцерн
4-1-4-1
Хиберниан
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Хиберниан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Кемаль 2 0.5
Кадак Якуб 2 0.5
Бека Исмаил 1 0.25
Бурч Марко 1 0.25
Фрыдек Мартин 0 0
Майер Макс 0 0
Яшари Ардон 0 0
Lars Villiger 0 0
Хиберниан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 3 0.75
Йуан Элье 2 0.5
Ньюэлл Джо 2 0.5
Кэмпбелл Джош 2 0.5
Венте Дилан 1 0.25
Обита Джордан 1 0.25
Доидж Кристиан 1 0.25
Ле Фондре Адам 0 0
Стивенсон Льюис 0 0
Хэнлон Пол 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 3 0
Адеми Кемаль 3 0
Бурч Марко 3 0
Фрик Марио 1 0
Майер Макс 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Яшари Ардон 1 0
Leny Meyer 1 0
Хиберниан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Ли 2 0
Стивенсон Льюис 1 0
Ньюэлл Джо 1 0
Доидж Кристиан 1 0
Венте Дилан 1 0
Дойл-Хейс Джейк 1 0
Кэмпбелл Джош 1 0
Миллер Льюис 1 0
Левитт Дилан 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хиберниан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
9
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1
Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1
Хиберниан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мазеруэлл - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1
Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1

Результаты матчей

Люцерн
Хиберниан

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Хиберниан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Бурч Марко получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Венте Дилан получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Lars Villiger сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Люцерн 71.4% (80)
    X 18.8% (21)
    Хиберниан 9.8% (11)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Люцерн 2:2 Хиберниан онлайн

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    Прогнозы на матч Люцерн 2:2 Хиберниан

    Исход игры
    Люцерн
    71.4% (80)
    Ничья
    18.8% (21)
    Хиберниан
    9.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.06% (72)
    Меньше
    33.94% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Люцерн
    47.3% (53)
    1:1 Ничья
    15.2% (17)
    1:0 Люцерн
    10.7% (12)
    1:2 Хиберниан
    7.1% (8)
    2:0 Люцерн
    5.4% (6)
    3:1 Люцерн
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Хиберниан
    1.8% (2)
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