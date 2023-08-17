Тур: 3. Стадион: Свисспорарена.
0'
0:1
10' ГолЙуан Элье
1:1
16' ГолКадак Якуб
42' Желтая карточкаВенте Дилан
42' Желтая карточкаБурч Марко
2:1
67' ГолАдеми Кемаль
2:2
73' ГолБойл Мартин
74' Желтая карточкаАдеми Кемаль
76' Желтая карточкаДжонсон Ли
82' Желтая карточкаМиллер Льюис
88' Желтая карточкаФрыдек Мартин
90' Желтая карточкаДоидж Кристиан
90' Желтая карточкаМайер Макс
90'+8
Ход матча
10'
0:1
16'
1:1
42'
42'
66'
67'
2:1
73'
2:2
74'
76'
82'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
11
Ньюэлл
Джо
10
Бойл
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
33 Leny Meyer
-
41 Noah Rupp
-
11 Teddy Okou
-
-
44 Diego Heller
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньюэлл ДжоПолузащитник
-
10 Бойл МартинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бушири РоккиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джонсон Ли
История личных встреч
Люцерн
Хиберниан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Кемаль
|2
|0.5
|Кадак Якуб
|2
|0.5
|Бека Исмаил
|1
|0.25
|Бурч Марко
|1
|0.25
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Майер Макс
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Lars Villiger
|0
|0
Хиберниан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Мартин
|3
|0.75
|Йуан Элье
|2
|0.5
|Ньюэлл Джо
|2
|0.5
|Кэмпбелл Джош
|2
|0.5
|Венте Дилан
|1
|0.25
|Обита Джордан
|1
|0.25
|Доидж Кристиан
|1
|0.25
|Ле Фондре Адам
|0
|0
|Стивенсон Льюис
|0
|0
|Хэнлон Пол
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдек Мартин
|3
|0
|Адеми Кемаль
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Фрик Марио
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Хиберниан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Ли
|2
|0
|Стивенсон Льюис
|1
|0
|Ньюэлл Джо
|1
|0
|Доидж Кристиан
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Дойл-Хейс Джейк
|1
|0
|Кэмпбелл Джош
|1
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Левитт Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хиберниан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
9
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хиберниан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1
Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1
Хиберниан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мазеруэлл - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1
Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1
Результаты матчей
Люцерн
Хиберниан
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Хиберниан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Люцерн 2:2 Хиберниан
Исход игры
Люцерн
71.4% (80)
Ничья
18.8% (21)
Хиберниан
9.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
66.06% (72)
Меньше
33.94% (37)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
2:1 Люцерн
47.3% (53)
1:1 Ничья
15.2% (17)
1:0 Люцерн
10.7% (12)
1:2 Хиберниан
7.1% (8)
2:0 Люцерн
5.4% (6)
3:1 Люцерн
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Хиберниан
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!