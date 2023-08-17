Тур: 3. Стадион: Сконто.
0'
30' Желтая карточкаМуса Баба
0:1
57' ГолДаан Ротс
0:2
90' ГолGijs Besselink
0:3
90' ГолЮнювар Наджи
90'+6
Ход матча
30'
57'
0:1
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
16
Пуринс
Нильс
21
Муса
Баба
14
Бабец
Хрвое
30
Brian
Pena
18
Регжа
Марко
11
Даан
Ротс
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муса БабаПолузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Регжа МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Иберико ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Tomislav Stipic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
18 Влап МихелНападающий
-
-
38 Макс Брюнс
-
39 Mats Rots
-
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Рига
Твенте
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкенда Готье
|1
|0.17
|Музинга Нгонда
|1
|0.17
|Регжа Марко
|1
|0.17
|Контрерас Антони
|1
|0.17
|Douglas Franco2
|1
|0.17
|Mouhamed El Bachir Ngom
|1
|0.17
|Сойсало Микаэль
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|2
|0.5
|Даан Ротс
|2
|0.5
|Сампстед Альфонс
|1
|0.25
|Юнювар Наджи
|1
|0.25
|Gijs Besselink
|1
|0.25
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Манфред Угалде
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
|Younes Taha El Idrissi
|0
|0
Карточки
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черномордийс Антонийс
|2
|0
|Музинга Нгонда
|2
|0
|Муса Баба
|2
|0
|Босанчич Петар
|1
|0
|Манкенда Готье
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Бабец Хрвое
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнювар Наджи
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
Результаты матчей
Рига
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Рига
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Рига
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
1
20%
1
25%
91-120
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
1
17%
1
14%
91-120
Пропущено
9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рига
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Рига - Метта 1:0 Твенте - Рига 2:0 Супер Нова - Рига 1:5 Рига - Кечкемет 3:1
Рига - Даугавпилс 3:0 Кечкемет - Рига 2:1 Тукумс 2000 - Рига 0:6 Викингур Рейкьявик - Рига 1:0 Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2
Твенте
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0
Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Результаты матчей
Рига
Твенте
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рига
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
22
15
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рига 0:3 Твенте
Исход игры
Рига
4.5% (5)
Ничья
8% (9)
Твенте
87.5% (98)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
1:2 Твенте
50% (56)
0:1 Твенте
15.2% (17)
0:2 Твенте
10.7% (12)
1:1 Ничья
5.4% (6)
1:3 Твенте
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:0 Рига
2.7% (3)
2:1 Рига
1.8% (2)
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