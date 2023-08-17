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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Рига
0:3
Конец матча
Твенте
0'
30' Желтая карточка
Муса Баба
0:1
57' Гол
Даан Ротс
0:2
90' Гол
Gijs Besselink
0:3
90' Гол
Юнювар Наджи
90'+6

Ход матча

30'
Муса Баба
 
57'
0:1
Даан Ротс
(Бренет Джошуа)
63'
Манкенда Готье
Юрковскис Райвис
 
64'
Тайво Абдулрахман
Регжа Марко
 
64'
Дашкевич Эдуард
Douglas Franco2
 
64'
Нгуэна Кемелхо
Brian Pena
 
72'
 
Юнювар Наджи
Ван Волфсвинкель Рикки
75'
Иберико Луис
Контрерас Антони
 
80'
 
Mats Rots
Сампстед Альфонс
80'
 
Макс Брюнс
Меес Хилгерс
80'
 
Gijs Besselink
Регер Юри
84'
 
Younes Taha El Idrissi
Даан Ротс
90'
0:2
Gijs Besselink
(Younes Taha El Idrissi)
90'
0:3
Юнювар Наджи
(Манфред Угалде)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 112
Рига 4.5% (5)
X 8% (9)
Твенте 87.5% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Пуринс
Нильс
13
Юрковскис
Райвис
34
Черномордийс
Антонийс
15
Босанчич
Петар
3
Mouhamed
El
Bachir
Ngom
21
Муса
Баба
14
Бабец
Хрвое
30
Brian
Pena
10
Douglas
Franco2
18
Регжа
Марко
9
Контрерас
Антони
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
20
Бренет
Джошуа
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
8
Регер
Юри
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
27
Манфред
Угалде
Рига
4-3-1-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Рига
Твенте

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкенда Готье 1 0.17
Музинга Нгонда 1 0.17
Регжа Марко 1 0.17
Контрерас Антони 1 0.17
Douglas Franco2 1 0.17
Mouhamed El Bachir Ngom 1 0.17
Сойсало Микаэль 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 2 0.5
Даан Ротс 2 0.5
Сампстед Альфонс 1 0.25
Юнювар Наджи 1 0.25
Gijs Besselink 1 0.25
Бренет Джошуа 0 0
Манфред Угалде 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Younes Taha El Idrissi 0 0

Карточки

Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черномордийс Антонийс 2 0
Музинга Нгонда 2 0
Муса Баба 2 0
Босанчич Петар 1 0
Манкенда Готье 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Контрерас Антони 1 0
Бабец Хрвое 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнювар Наджи 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0

Результаты матчей

Рига
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Рига
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Рига
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
1
20%
1
25%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
1
17%
1
14%
91-120

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рига
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Рига - Метта 1:0 Твенте - Рига 2:0 Супер Нова - Рига 1:5 Рига - Кечкемет 3:1
Рига - Даугавпилс 3:0 Кечкемет - Рига 2:1 Тукумс 2000 - Рига 0:6 Викингур Рейкьявик - Рига 1:0 Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2
Твенте
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0
Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3

Результаты матчей

Рига
Твенте

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рига
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
2
1
5
2.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Манфред Угалде сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Юнювар Наджи бьет в цель!
  • 90'
    Younes Taha сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Gijs Besselink бьет в цель!
  • 84'
    Даан Ротс уходит с поля. Younes Taha выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Юрковскис Райвис уходит с поля. Gauthier Mankenda выходит вместо него
    • 57'
      Бренет Джошуа сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Даан Ротс бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Муса Баба получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skonto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Рига 4.5% (5)
    X 8% (9)
    Твенте 87.5% (98)
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    Где смотреть матч Рига 0:3 Твенте онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рига 0:3 Твенте

    Исход игры
    Рига
    4.5% (5)
    Ничья
    8% (9)
    Твенте
    87.5% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Твенте
    50% (56)
    0:1 Твенте
    15.2% (17)
    0:2 Твенте
    10.7% (12)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
    1:3 Твенте
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:0 Рига
    2.7% (3)
    2:1 Рига
    1.8% (2)
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