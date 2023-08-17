Тур: 3. Стадион: Блумфилд.
1:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаФараж Имад
44' Желтая карточкаРевиво Рой
65' Желтая карточкаСанчес Факундо
73' Желтая карточкаБруну Гама
76' Желтая карточкаГуставу Луиш
85' Желтая карточкаГарсия Анхель
1:0
86' ПенальтиЗахави Эран
89' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
90' Желтая карточкаМилсон
90'+6
Ход матча
26'
44'
62'
64'
65'
73'
76'
85'
86'
1:0
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
6 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
10
Битон
Дан
42
Перец
Дор
11
Коэн
Йонатан
11
Фараж
Имад
17
Понс
Пере
45
Дьюрчо
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Масон ИванЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Битон ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Машпати РоиВратарь
-
31 Пивень ШахарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
17 МилсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
АЕК Ларнака
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Дор
|2
|0.5
|Захави Эран
|2 (1)
|0.5
|Коэн Йонатан
|1
|0.25
|Битон Дан
|1
|0.25
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.25
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Масон Иван
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фараж Имад
|2
|0.5
|Понс Пере
|1
|0.25
|Касас Исмаэль
|1
|0.25
|Дьюрчо Адам
|1 (1)
|0.25
|Тричковски Иван
|0
|0
|Фран Соль
|0
|0
|Миличевич Хрвое
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Битон Нир
|1
|0
|Саборит Энрик
|1
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Битон Дан
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Факундо
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Бруну Гама
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6
Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0
АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
АЕК Ларнака
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:0 АЕК Ларнака
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
92.9% (104)
Ничья
7.1% (8)
АЕК Ларнака
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
44.55% (49)
Нет
55.45% (61)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
33.9% (38)
2:0 Маккаби Тель-Авив
30.4% (34)
1:0 Маккаби Тель-Авив
23.2% (26)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:2 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
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