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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
1:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
26' Желтая карточка
Фараж Имад
44' Желтая карточка
Ревиво Рой
65' Желтая карточка
Санчес Факундо
73' Желтая карточка
Бруну Гама
76' Желтая карточка
Густаву Луиш
85' Желтая карточка
Гарсия Анхель
1:0
86' Пенальти
Захави Эран
89' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
90' Желтая карточка
Милсон
90'+6

Ход матча

26'
 
Фараж Имад
44'
Ревиво Рой
 
46'
 
Лопеш Рафаэл
Фран Соль
62'
Милсон
Коэн Йонатан
 
64'
 
Бруну Гама
Фараж Имад
65'
 
Санчес Факундо
73'
 
Бруну Гама
76'
 
Густаву Луиш
84'
Каничовски Габи
Битон Нир
 
84'
Пивень Шахар
Масон Иван
 
85'
 
Гарсия Анхель
86'
Захави Эран
1:0
87'
 
Тричковски Иван
Густаву Луиш
87'
 
Касас Исмаэль
Санчес Факундо
87'
 
Мамас Рафаил
Каптум Вилфрид
89'
 
Лопеш Рафаэл
90'
Голаса Эйял
Гуагон Парфэйт
 
90'
Милсон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 6 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 112
Маккаби Тель-Авив 92.9% (104)
X 7.1% (8)
АЕК Ларнака 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перец
Даниэль
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
10
Битон
Дан
14
Ван
Оверем
Йорис
42
Перец
Дор
11
Коэн
Йонатан
7
Захави
Эран
18
Гуагон
Парфэйт
1
Пирич
Кенан
28
Санчес
Факундо
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
11
Фараж
Имад
17
Понс
Пере
7
Густаву
Луиш
45
Дьюрчо
Адам
18
Каптум
Вилфрид
9
Фран
Соль
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
АЕК Ларнака
4-4-1-1

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
АЕК Ларнака

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 2 0.5
Захави Эран 2 (1) 0.5
Коэн Йонатан 1 0.25
Битон Дан 1 0.25
Гуагон Парфэйт 1 0.25
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Масон Иван 0 0
Ревиво Рой 0 0
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фараж Имад 2 0.5
Понс Пере 1 0.25
Касас Исмаэль 1 0.25
Дьюрчо Адам 1 (1) 0.25
Тричковски Иван 0 0
Фран Соль 0 0
Миличевич Хрвое 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Битон Нир 1 0
Саборит Энрик 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Ревиво Рой 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Бруну Гама 1 0
Понс Пере 1 0
Густаву Луиш 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6
Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 1:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0
АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
АЕК Ларнака

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ревиво Рой получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Фараж Имад получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Маккаби Тель-Авив 92.9% (104)
    X 7.1% (8)
    АЕК Ларнака 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:0 АЕК Ларнака

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    92.9% (104)
    Ничья
    7.1% (8)
    АЕК Ларнака
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (42)
    Меньше
    61.82% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    44.55% (49)
    Нет
    55.45% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    33.9% (38)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    30.4% (34)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    23.2% (26)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:2 Маккаби Тель-Авив
    1.8% (2)
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