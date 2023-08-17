Тур: 3. Стадион: Парк Тайнкасл.
0'
0:1
6' ГолТорвальдссон Исак
1:1
13' ГолШенклэнд Лоуренс
16' Желтая карточкаПерейра Адриан
32' Желтая карточкаДенхолм Эйден
34' Желтая карточкаКокран Алекс
2:1
50' ГолДевлин Кэмерон
82' Желтая карточкаТорвальдссон Исак
3:1
90' ГолДевлин Кэмерон
90'+9
Ход матча
6'
13'
16'
32'
34'
50'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
28
Кларк
Зандер
15
Роулс
Кай
11
Ода
Ютаро
19
Кокран
Алекс
10
Бойс
Лайам
- Основной состав
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роулс КайЗащитник
- Защитник
-
11 Ода ЮтароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кокран АлексПолузащитник
-
10 Бойс ЛайамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сиббик ТобиЗащитник
-
51 Лоури АлексПолузащитник
-
18 Маккей БарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Форрест АланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Frankie McAvoy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Маален Свейн
История личных встреч
Хартс
Русенборг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|1
|Девлин Кэмерон
|2
|1
|Кингсли Стивен
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нельсон Джейден
|2
|0.5
|Торвальдссон Исак
|2
|0.5
|Хольсе Карло
|1
|0.25
|Корник Лео
|1
|0.25
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.25
|Сэтер Оле Кристиан
|1 (1)
|0.25
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Перейра Адриан
|0
|0
Карточки
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|Кокран Алекс
|1
|0
|Денхолм Эйден
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Торвальдссон Исак
|1
|0
Результаты матчей
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Хартс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Русенборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
9
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
67%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
Хартс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хартс - Килмарнок 0:0 Русенборг - Хартс 2:1 Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1
Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3 Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2 Килмарнок - Хартс 2:1 Абердин - Хартс 3:0 Хартс - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 3:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2
Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0
Результаты матчей
Хартс
Русенборг
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хартс
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Хартс 3:1 Русенборг
Исход игры
Хартс
42% (47)
Ничья
41.1% (46)
Русенборг
17% (19)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
86.24% (94)
Нет
13.76% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (39)
2:1 Хартс
28.6% (32)
1:2 Русенборг
13.4% (15)
1:0 Хартс
8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (5)
2:0 Хартс
2.7% (3)
0:2 Русенборг
1.8% (2)
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