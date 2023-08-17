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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Хартс
3:1
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
6' Гол
Торвальдссон Исак
1:1
13' Гол
Шенклэнд Лоуренс
16' Желтая карточка
Перейра Адриан
32' Желтая карточка
Денхолм Эйден
34' Желтая карточка
Кокран Алекс
2:1
50' Гол
Девлин Кэмерон
82' Желтая карточка
Торвальдссон Исак
3:1
90' Гол
Девлин Кэмерон
90'+9

Ход матча

6'
0:1
Торвальдссон Исак
(Перейра Адриан)
13'
Шенклэнд Лоуренс
(Кингсли Стивен)
1:1
16'
 
Перейра Адриан
32'
Денхолм Эйден
 
34'
Кокран Алекс
 
46'
Маккей Барри
Ода Ютаро
 
50'
Девлин Кэмерон
2:1
59'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Скарсем Олаус
66'
Форрест Алан
Денхолм Эйден
 
66'
Тагава Кёсукэ
Бойс Лайам
 
73'
 
Ростен Хокон
Рейтан Эрленд Даль
82'
 
Торвальдссон Исак
89'
 
Корник Лео
Торвальдссон Исак
89'
 
Magnus Holte
Андерссон Адам
90'
Девлин Кэмерон
(Шенклэнд Лоуренс)
3:1
90'
Сиббик Тоби
Кокран Алекс
 
90'
Хэллидэй Эндрю
Девлин Кэмерон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 112
Хартс 42% (47)
X 41.1% (46)
Русенборг 17% (19)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Кларк
Зандер
13
Аткинсон
Натаниэль
2
Кент
Фрэнки
15
Роулс
Кай
3
Кингсли
Стивен
11
Ода
Ютаро
14
Девлин
Кэмерон
22
Денхолм
Эйден
19
Кокран
Алекс
10
Бойс
Лайам
9
Шенклэнд
Лоуренс
1
Хансен
Андре
25
Андерссон
Адам
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
8
Бёркеейет
Тобиас
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
17
Торвальдссон
Исак
14
Фредериксен
Эмиль
Хартс
4-4-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Хартс
Русенборг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 2 1
Девлин Кэмерон 2 1
Кингсли Стивен 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.5
Торвальдссон Исак 2 0.5
Хольсе Карло 1 0.25
Корник Лео 1 0.25
Фредериксен Эмиль 1 0.25
Сэтер Оле Кристиан 1 (1) 0.25
Нипан Сверре Халсет 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Перейра Адриан 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Девлин Кэмерон 1 0
Кокран Алекс 1 0
Денхолм Эйден 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Торвальдссон Исак 1 0

Результаты матчей

Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Хартс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Русенборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
9

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
67%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хартс - Килмарнок 0:0 Русенборг - Хартс 2:1 Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1
Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3 Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2 Килмарнок - Хартс 2:1 Абердин - Хартс 3:0 Хартс - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 3:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2
Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0

Результаты матчей

Хартс
Русенборг

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хартс
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
1
2.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Александер Кокрейн получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Денхолм Эйден получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Перейра Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Кингсли Стивен сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Шенклэнд Лоуренс бьет в цель!
    • 6'
      Перейра Адриан сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Isak Snaer Thorvaldsson бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tynecastle Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Хартс 42% (47)
    X 41.1% (46)
    Русенборг 17% (19)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хартс 3:1 Русенборг онлайн

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    Прогнозы на матч Хартс 3:1 Русенборг

    Исход игры
    Хартс
    42% (47)
    Ничья
    41.1% (46)
    Русенборг
    17% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (39)
    2:1 Хартс
    28.6% (32)
    1:2 Русенборг
    13.4% (15)
    1:0 Хартс
    8% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    2:0 Хартс
    2.7% (3)
    0:2 Русенборг
    1.8% (2)
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