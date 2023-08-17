  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Партизан
2:0
Итог после пенальти
5
4
Сабах Баку
0'
8' Желтая карточка
Летич Боян
26' Желтая карточка
Marouane Hadhoudi
1:0
30' Гол
Салданья
57' Желтая карточка
Шакла Софьян
2:0
58' Гол
Натхо Бибрас
83' Желтая карточка
Шчекич Александар
87' Желтая карточка
Иманов Юсиф
90' Желтая карточка
Иробисо Кристиан
107' Желтая карточка
Белич Кристиян
116' Вторая желтая карточка
Белич Кристиян
122' Вторая желтая карточка
Натхо Бибрас
5 4
Павлович Андрия
3:0
3:1
Исаев Алексей
Николич Неманья
4:1
4:2
Апе Эммануэль
Калулу Альдо
5:2
5:3
Нуриев Джейхун
Антич Никола
6:3
6:4
Иробисо Кристиан
Баждар Самед
7:4
7:4
Алескеров Намик

Ход матча

8'
 
Летич Боян
26'
 
Marouane Hadhoudi
30'
Салданья
(Мениг Квинси)
1:0
57'
 
Шакла Софьян
58'
Натхо Бибрас
2:0
63'
 
Алескеров Намик
Маргарита Джерл
64'
Шчекич Александар
Кануте Франк
 
72'
Калулу Альдо
Мениг Квинси
 
74'
 
Апе Эммануэль
Волков Давит
74'
 
Ирасабиль Хон
Шакла Софьян
78'
 
Нуриев Джейхун
Тиль Венсан
78'
 
Муталлимов Теллур
Нуриев Анатолий
82'
Николич Неманья
Натхо Бибрас
 
82'
Баждар Самед
Северина Ксандер
 
83'
Шчекич Александар
 
87'
 
Иманов Юсиф
90'
 
Иробисо Кристиан
102'
 
Алекперов Ильдар
Летич Боян
107'
Белич Кристиян
 
110'
Павлович Андрия
Салданья
 
116'
Белич Кристиян
 
122'
Натхо Бибрас
 
121'
Павлович Андрия
3:0
121'
3:1
Исаев Алексей
121'
Николич Неманья
4:1
121'
4:2
Апе Эммануэль
121'
Калулу Альдо
5:2
121'
5:3
Нуриев Джейхун
121'
Антич Никола
6:3
121'
6:4
Иробисо Кристиан
121'
Баждар Самед
7:4
121'
7:4
Алескеров Намик
Пен
5:4

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 201
Партизан 49.8% (100)
X 5% (10)
Сабах Баку 45.3% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йованович
Александар
II
2
Arandjel
Stojkovic
3
Илич
Михайло
6
Маркович
Светозар
5
Антич
Никола
7
Северина
Ксандер
40
Белич
Кристиян
10
Натхо
Бибрас
8
Кануте
Франк
9
Мениг
Квинси
11
Салданья
1
Иманов
Юсиф
2
Сейдиев
Амин
24
Marouane
Hadhoudi
44
Шакла
Софьян
7
Летич
Боян
27
Маргарита
Джерл
12
Тиль
Венсан
15
Иробисо
Кристиан
10
Исаев
Алексей
9
Нуриев
Анатолий
18
Волков
Давит
Партизан
4-5-1
Сабах Баку
4-5-1

История личных встреч

Партизан
Сабах Баку

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Натхо Бибрас 1 0.5
Салданья 1 0.5
Мениг Квинси 0 0
Сабах Баку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Летич Боян 3 0.75
Микельс Джой-Ленс 1 0.25
Апе Эммануэль 1 0.25
Волков Давит 1 0.25
Исаев Алексей 0 0
Нуриев Анатолий 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 2 1
Натхо Бибрас 0 1
Шчекич Александар 1 0
Сабах Баку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан 3 0
Исаев Алексей 2 0
Сейдиев Амин 2 0
Апе Эммануэль 2 0
Иманов Юсиф 2 0
Летич Боян 1 0
Шакла Софьян 1 0
Микельс Джой-Ленс 1 0
Marouane Hadhoudi 1 0
Волков Давит 1 0

Результаты матчей

Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сабах Баку
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сабах Баку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Партизан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сабах Баку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Партизан - Раднички Ниш 2:1 Сабах Баку - Партизан 2:0 Войводина Нови Сад - Партизан 0:2 Бачка-Топола - Партизан 3:3
Партизан - Металац 1:1 Штурм - Партизан 2:1 Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Партизан - ЦСКА-1948 0:2 Партизан - Радник Сурдулица 1:2
Сабах Баку
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сабах Баку - Партизан 2:0 Сабах Баку - Габала 5:0 Сабах Баку - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - Сабах Баку 0:2
Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0

Результаты матчей

Партизан
Сабах Баку

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Партизан
Сабах Баку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
3
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 116'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 110'
      Салданья уходит с поля. Павлович Андрия выходит вместо него
    • 107'
      Белич Кристиян получил желтую карточку от судьи
    • 107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 102'
      Летич Боян уходит с поля. Алекперов Ильдар выходит вместо него
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Мениг Квинси сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Салданья бьет в цель!
    • 26'
      Marouane Hadhoudi получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Летич Боян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 201
    Партизан 49.8% (100)
    X 5% (10)
    Сабах Баку 45.3% (91)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Партизан 2:0 Сабах Баку онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизан 2:0 Сабах Баку

    Исход игры
    Партизан
    49.8% (100)
    Ничья
    5% (10)
    Сабах Баку
    45.3% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (114)
    Меньше
    40% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    56.32% (107)
    Нет
    43.68% (83)
    Популярный счёт
    1:2 Сабах Баку
    28.9% (58)
    2:1 Партизан
    18.4% (37)
    0:2 Сабах Баку
    13.9% (28)
    2:0 Партизан
    10.9% (22)
    1:0 Партизан
    10% (20)
    3:0 Партизан
    6% (12)
    1:1 Ничья
    2.5% (5)
    3:1 Партизан
    1.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     