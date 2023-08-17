Тур: 3. Стадион: Партизан.
2:0
Итог после пенальти
5
4
0'
8' Желтая карточкаЛетич Боян
26' Желтая карточкаMarouane Hadhoudi
1:0
30' ГолСалданья
57' Желтая карточкаШакла Софьян
2:0
58' ГолНатхо Бибрас
83' Желтая карточкаШчекич Александар
87' Желтая карточкаИманов Юсиф
90' Желтая карточкаИробисо Кристиан
107' Желтая карточкаБелич Кристиян
116' Вторая желтая карточкаБелич Кристиян
122' Вторая желтая карточкаНатхо Бибрас
5 4
3:0
3:1
4:1
4:2
5:2
5:3
6:3
6:4
7:4
7:4
Ход матча
8'
30'
1:0
57'
58'
2:0
87'
90'
107'
110'
116'
122'
121'
3:0
121'
3:1
121'
4:1
121'
4:2
121'
5:2
121'
5:3
121'
6:3
121'
6:4
121'
7:4
121'
7:4
Пен
5:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
11 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
10
Натхо
Бибрас
11
Салданья
44
Шакла
Софьян
12
Тиль
Венсан
18
Волков
Давит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 СалданьяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Игорь Дуля
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Волков ДавитНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
История личных встреч
Партизан
Сабах Баку
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Натхо Бибрас
|1
|0.5
|Салданья
|1
|0.5
|Мениг Квинси
|0
|0
Сабах Баку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Летич Боян
|3
|0.75
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0.25
|Апе Эммануэль
|1
|0.25
|Волков Давит
|1
|0.25
|Исаев Алексей
|0
|0
|Нуриев Анатолий
|0
|0
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белич Кристиян
|2
|1
|Натхо Бибрас
|0
|1
|Шчекич Александар
|1
|0
Сабах Баку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан
|3
|0
|Исаев Алексей
|2
|0
|Сейдиев Амин
|2
|0
|Апе Эммануэль
|2
|0
|Иманов Юсиф
|2
|0
|Летич Боян
|1
|0
|Шакла Софьян
|1
|0
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0
|Marouane Hadhoudi
|1
|0
|Волков Давит
|1
|0
Результаты матчей
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сабах Баку
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сабах Баку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Партизан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сабах Баку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Партизан - Раднички Ниш 2:1 Сабах Баку - Партизан 2:0 Войводина Нови Сад - Партизан 0:2 Бачка-Топола - Партизан 3:3
Партизан - Металац 1:1 Штурм - Партизан 2:1 Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Партизан - ЦСКА-1948 0:2 Партизан - Радник Сурдулица 1:2
Сабах Баку
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сабах Баку - Партизан 2:0 Сабах Баку - Габала 5:0 Сабах Баку - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - Сабах Баку 0:2
Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0
Результаты матчей
Партизан
Сабах Баку
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Партизан
Сабах Баку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
31
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизан 2:0 Сабах Баку
Исход игры
Партизан
49.8% (100)
Ничья
5% (10)
Сабах Баку
45.3% (91)
Тотал 2.5
Больше
60% (114)
Меньше
40% (76)
Обе команды забьют
Да
56.32% (107)
Нет
43.68% (83)
Популярный счёт
1:2 Сабах Баку
28.9% (58)
2:1 Партизан
18.4% (37)
0:2 Сабах Баку
13.9% (28)
2:0 Партизан
10.9% (22)
1:0 Партизан
10% (20)
3:0 Партизан
6% (12)
1:1 Ничья
2.5% (5)
3:1 Партизан
1.5% (3)
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