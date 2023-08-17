Тур: 3. Стадион: Opus Arena.
3:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЛоврич Кристиан
17' Желтая карточкаБуквич Домагой
28' Желтая карточкаНдиайе Чериф
0:1
31' ГолСари Юсуф
42' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
1:1
43' ГолНеяшмич Дарко
2:1
59' ГолЦакташ Мийо
71' Желтая карточкаГравильон Эндрю
76' Желтая карточкаГржан Шиме
82' Желтая карточкаГюлер Семих
3:1
82' ПенальтиГржан Шиме
84' Желтая карточкаБрлек Петар
84' Желтая карточкаНани Луиш
3:2
90' ГолЭрдоган Юсуф
90'+6
Ход матча
15'
17'
28'
31'
0:1
43'
1:1
59'
2:1
71'
76'
82'
82'
3:1
84'
84'
90'
3:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 6
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
42
Гедес
Ренан
17
Гржан
Шиме
11
Цакташ
Мийо
23
Брлек
Петар
13
Мьерес
Рамон
10
Беланда
Юнес
99
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гржан ШимеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Цакташ МийоПолузащитник
-
23 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
13 Мьерес РамонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Хирош АмерПолузащитник
-
66 Пушич ПетарНападающий
-
Главный тренер: Томас Степан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
История личных встреч
Осиек
Адана Демирспор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гржан Шиме
|2 (2)
|0.5
|Цакташ Мийо
|1
|0.25
|Шполярич Йосип
|1
|0.25
|Мьерес Рамон
|1
|0.25
|Неяшмич Дарко
|1
|0.25
|Ловрич Кристиан
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|3 (1)
|0.75
|Сари Юсуф
|2
|0.5
|Эрдоган Юсуф
|2
|0.5
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.25
|Свенссон Юнас
|1
|0.25
|Акинтола Дэвид
|1
|0.25
|Беланда Юнес
|0
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|0
Карточки
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брлек Петар
|2
|0
|Маленица Марко
|2
|0
|Ловрич Кристиан
|2
|0
|Буквич Домагой
|2
|0
|Гржан Шиме
|1
|0
|Эвангелу Стефанос
|1
|0
|Мьерес Рамон
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|Беланда Юнес
|2
|0
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Кевин Родригес
|1
|0
|Гюлер Семих
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Результаты матчей
Осиек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
7
Осиек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
1
10
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Осиек
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истра 1961 - Осиек 4:4 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Залаэгерсег - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 3:4
Осиек - Залаэгерсег 1:0 Осиек - Славен 6:1 Осиек - Фехервар 0:2 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2 Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1
Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0
Результаты матчей
Осиек
Адана Демирспор
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Осиек
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осиек 3:2 Адана Демирспор
Исход игры
Осиек
34.5% (39)
Ничья
30.1% (34)
Адана Демирспор
35.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23% (26)
1:2 Адана Демирспор
21.2% (24)
2:1 Осиек
18.6% (21)
1:0 Осиек
11.5% (13)
2:2 Ничья
5.3% (6)
0:2 Адана Демирспор
5.3% (6)
0:1 Адана Демирспор
3.5% (4)
1:3 Адана Демирспор
2.7% (3)
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