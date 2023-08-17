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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Осиек
3:2
Конец матча
Адана Демирспор
0'
15' Желтая карточка
Ловрич Кристиан
17' Желтая карточка
Буквич Домагой
28' Желтая карточка
Ндиайе Чериф
0:1
31' Гол
Сари Юсуф
42' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
1:1
43' Гол
Неяшмич Дарко
2:1
59' Гол
Цакташ Мийо
71' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
76' Желтая карточка
Гржан Шиме
82' Желтая карточка
Гюлер Семих
3:1
82' Пенальти
Гржан Шиме
84' Желтая карточка
Брлек Петар
84' Желтая карточка
Нани Луиш
3:2
90' Гол
Эрдоган Юсуф
90'+6

Ход матча

15'
Ловрич Кристиан
 
17'
Буквич Домагой
 
28'
 
Ндиайе Чериф
31'
0:1
Сари Юсуф
(Беланда Юнес)
42'
 
Стамбули Бенжамен
43'
Неяшмич Дарко
(Ловрич Кристиан)
1:1
46'
 
Ньянг М'Байе
Ндиайе Чериф
59'
Цакташ Мийо
2:1
63'
 
Эрдоган Юсуф
Акинтола Дэвид
64'
 
Нани Луиш
Беланда Юнес
64'
Пушич Петар
Цакташ Мийо
 
71'
 
Гравильон Эндрю
73'
Омерович Наиль
Буквич Домагой
 
73'
Югович Ведран
Неяшмич Дарко
 
75'
 
Токёз Дорукхан
Стамбули Бенжамен
76'
Гржан Шиме
 
80'
Шполярич Йосип
Мьерес Рамон
 
80'
Хирош Амер
Ловрич Кристиан
 
82'
 
Гюлер Семих
82'
Гржан Шиме
3:1
84'
Брлек Петар
 
84'
 
Нани Луиш
90'
3:2
Эрдоган Юсуф
(Сари Юсуф)
90'
 
Дурсун Абдуррахим
Сари Юсуф

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 113
Осиек 34.5% (39)
X 30.1% (34)
Адана Демирспор 35.4% (40)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Маленица
Марко
42
Гедес
Ренан
5
Мкртчян
Степа
37
Баришич
Адриан-Леон
17
Гржан
Шиме
6
Неяшмич
Дарко
11
Цакташ
Мийо
23
Брлек
Петар
39
Буквич
Домагой
13
Мьерес
Рамон
44
Ловрич
Кристиан
18
Карачич
Горан
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
8
Акбаба
Эмре
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
11
Акинтола
Дэвид
99
Ндиайе
Чериф
Осиек
4-3-3
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Осиек
Адана Демирспор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гржан Шиме 2 (2) 0.5
Цакташ Мийо 1 0.25
Шполярич Йосип 1 0.25
Мьерес Рамон 1 0.25
Неяшмич Дарко 1 0.25
Ловрич Кристиан 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 3 (1) 0.75
Сари Юсуф 2 0.5
Эрдоган Юсуф 2 0.5
Стамбули Бенжамен 1 0.25
Свенссон Юнас 1 0.25
Акинтола Дэвид 1 0.25
Беланда Юнес 0 0
Ньянг М'Байе 0 0

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брлек Петар 2 0
Маленица Марко 2 0
Ловрич Кристиан 2 0
Буквич Домагой 2 0
Гржан Шиме 1 0
Эвангелу Стефанос 1 0
Мьерес Рамон 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 2 1
Беланда Юнес 2 0
Ндиайе Чериф 2 0
Нани Луиш 1 0
Стамбули Бенжамен 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Кевин Родригес 1 0
Гюлер Семих 1 0
Манев Йован 1 0

Результаты матчей

Осиек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
7
Осиек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
10

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истра 1961 - Осиек 4:4 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Залаэгерсег - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 3:4
Осиек - Залаэгерсег 1:0 Осиек - Славен 6:1 Осиек - Фехервар 0:2 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Осиек - Богемианс Дублин 3:2 Граничар Лазе - Осиек 0:9 Осиек - Риека 1:1 Шибеник - Осиек 1:4 Хайдук - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Вараждин - Осиек 1:3 Осиек - Истра 1961 1:0 Славен - Осиек 2:1 Осиек - Локомотив Загреб 2:2 ХНК Горица - Осиек 2:0 Риека - Осиек 1:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1
Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0

Результаты матчей

Осиек
Адана Демирспор

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Осиек
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Ловрич Кристиан сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Darko Nejasmic бьет в цель!
    • 42'
      Стамбули Бенжамен получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Осиек 34.5% (39)
    X 30.1% (34)
    Адана Демирспор 35.4% (40)
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    Где смотреть матч Осиек 3:2 Адана Демирспор онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осиек 3:2 Адана Демирспор

    Исход игры
    Осиек
    34.5% (39)
    Ничья
    30.1% (34)
    Адана Демирспор
    35.4% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23% (26)
    1:2 Адана Демирспор
    21.2% (24)
    2:1 Осиек
    18.6% (21)
    1:0 Осиек
    11.5% (13)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    0:2 Адана Демирспор
    5.3% (6)
    0:1 Адана Демирспор
    3.5% (4)
    1:3 Адана Демирспор
    2.7% (3)
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