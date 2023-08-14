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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Актобе
 
Позже
Сепси
Прогнозы 55
Актобе 81.8% (45)
X 10.9% (6)
Сепси 7.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Актобе
Ничья
Сепси
2.40
3.15
3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Актобе
Сепси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самородов Максим 2 0.67
Филипович Андрия 1 0.33
Сантана Элдер 1 0.33
Раичкович Милош 1 0.33
Касым Алибек 1 (1) 0.33
Байтана Бауыржан 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Роланд 3 1
Аганович Аднан 1 0.33
Рондон Марио 1 0.33
Матей Космин 1 (1) 0.33
Алими Исник 1 (1) 0.33

Карточки

Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раичкович Милош 2 0
Струмиа Леонель 2 0
Танжариков Адильхан 2 0
Яшин Дмитрий Валерьевич 1 0
Филипович Андрия 1 0
Самородов Максим 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рондон Марио 1 0
Алими Исник 1 0
Шафранко Павол 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Думитреску Андрес 1 0

Результаты матчей

Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
5
Актобе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Актобе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аксу - Актобе 1:1 Сепси - Актобе 1:1 Актобе - Кайрат 4:2 Актобе - Торпедо Кутаиси 1:2
Каспий - Актобе 2:2 Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4 Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1 Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1 Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3
ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1

Результаты матчей

Актобе
Сепси

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Актобе
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Актобе - Сепси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 55
    Актобе 81.8% (45)
    X 10.9% (6)
    Сепси 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Актобе
    Ничья
    Сепси
    2.40
    3.15
    3.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Актобе - Сепси

    Исход игры
    Актобе
    81.8% (45)
    Ничья
    10.9% (6)
    Сепси
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (17)
    Меньше
    66.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    45.1% (23)
    Нет
    54.9% (28)
    Популярный счёт
    1:0 Актобе
    30.9% (17)
    2:1 Актобе
    23.6% (13)
    2:0 Актобе
    16.4% (9)
    1:1 Ничья
    10.9% (6)
    3:1 Актобе
    3.6% (2)
    0:1 Сепси
    3.6% (2)
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    Актобе
    Сепси
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