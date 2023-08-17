Тур: 3. Стадион: Vivacom Arena Georgi Asparuhov.
2:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолWelton
21' Желтая карточкаAsen Mitkov
42' Желтая карточкаГордана Роэй
64' Желтая карточкаЛопеш Элдер
66' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
77' Желтая карточкаWenderson2
1:1
79' ГолСтоянов Йоан
89' Желтая карточкаСтефанов Илиян
2:1
90' ГолRonaldo Cesar
90' Желтая карточкаАндонов Иван
90' Желтая карточкаJawad El Jemili
90' Желтая карточкаЭлиас Шай
90'+10
Ход матча
15'
1:0
21'
42'
64'
66'
77'
79'
1:1
89'
90'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кордоба
Хосе
27
Asen
Mitkov
17
Welton
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
24
Guy
Badash
27
Стоянов
Йоан
10
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Asen MitkovПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 WeltonНападающий
- Запасные игроки
-
99 Андонов ИванВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костов Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Guy BadashПолузащитник
-
27 Стоянов ЙоанПолузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
-
55 Элиаси НивВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мадмон ИлайПолузащитник
- Нападающий
-
18 Тиби ЭйтанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Amir Ganah
-
-
Главный тренер: Барда Эльянив
История личных встреч
Левски София
Хапоэль Беэр-Шева
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Welton
|2
|0.5
|Ronaldo Cesar
|2
|0.5
|Петков Марин
|1
|0.25
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Wenderson2
|0
|0
|Галчев Патрик-Габриел
|0
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витор Мигел
|1
|0.25
|Элиас Шай
|1
|0.25
|Стоянов Йоан
|1
|0.25
|Сафури Рамиз
|0
|0
Карточки
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитров Кристиан
|1
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|1
|0
|Wenderson2
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Кордоба Хосе
|1
|0
|Стефанов Илиян
|1
|0
|Asen Mitkov
|1
|0
|Андонов Иван
|1
|0
|Jawad El Jemili
|1
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джехезкель Сагив
|3
|0
|Элиас Шай
|3
|0
|Гордана Роэй
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Лопеш Элдер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Guy Badash
|1
|0
Результаты матчей
Левски София
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Левски София
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Левски София
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Левски София - Ботев Враца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Левски София 0:0 Локомотив Пловдив - Левски София 2:1 Левски София - Шкупи 1:0
Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Левски София 0:0 Паневежис - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6
Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1
Результаты матчей
Левски София
Хапоэль Беэр-Шева
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Левски София
Хапоэль Беэр-Шева
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Левски София 2:1 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Левски София
71.7% (81)
Ничья
18.6% (21)
Хапоэль Беэр-Шева
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (37)
Меньше
66.67% (74)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Левски София
32.7% (37)
2:1 Левски София
25.7% (29)
1:1 Ничья
17.7% (20)
2:0 Левски София
10.6% (12)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
6.2% (7)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.7% (3)
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