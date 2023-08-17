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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Левски София
2:1
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
1:0
15' Гол
Welton
21' Желтая карточка
Asen Mitkov
42' Желтая карточка
Гордана Роэй
64' Желтая карточка
Лопеш Элдер
66' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
77' Желтая карточка
Wenderson2
1:1
79' Гол
Стоянов Йоан
89' Желтая карточка
Стефанов Илиян
2:1
90' Гол
Ronaldo Cesar
90' Желтая карточка
Андонов Иван
90' Желтая карточка
Jawad El Jemili
90' Желтая карточка
Элиас Шай
90'+10

Ход матча

15'
Welton
(Галчев Патрик-Габриел)
1:0
21'
Asen Mitkov
 
42'
 
Гордана Роэй
46'
 
Джехезкель Сагив
Абу-Абайд Ияд
46'
 
Amir Ganah
Паун-Александру Константин
58'
 
Климала Патрик
Хемед Томер
60'
Ван дер Кап Келлиан
Asen Mitkov
 
63'
 
Тургеман Алон
Климала Патрик
64'
 
Лопеш Элдер
66'
 
Джехезкель Сагив
76'
 
Петерсон Кристофер
Гордана Роэй
77'
Wenderson2
 
79'
1:1
Стоянов Йоан
82'
Стефанов Илиян
Рикардиньо Феррейра
 
82'
Jawad El Jemili
Welton
 
89'
Стефанов Илиян
 
90'
Ronaldo Cesar
2:1
90'
Андонов Иван
 
90'
Чандаров Асен
Darlan Mendes
 
90'
Jawad El Jemili
 
90'
 
Элиас Шай

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 113
Левски София 71.7% (81)
X 18.6% (21)
Хапоэль Беэр-Шева 9.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петков
Алекс
22
Галчев
Патрик-Габриел
50
Димитров
Кристиан
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
27
Asen
Mitkov
8
Краев
Андриан
37
Darlan
Mendes
7
Ronaldo
Cesar
9
Рикардиньо
Феррейра
17
Welton
1
Марсиано
Офир
5
Абу-Абайд
Ияд
35
Барейро
Лукас
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
8
Гордана
Роэй
19
Элиас
Шай
33
Паун-Александру
Константин
24
Guy
Badash
27
Стоянов
Йоан
10
Хемед
Томер
Левски София
4-3-3
Хапоэль Беэр-Шева
4-2-3-1

История личных встреч

Левски София
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 2 0.5
Ronaldo Cesar 2 0.5
Петков Марин 1 0.25
Рикардиньо Феррейра 0 0
Wenderson2 0 0
Галчев Патрик-Габриел 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витор Мигел 1 0.25
Элиас Шай 1 0.25
Стоянов Йоан 1 0.25
Сафури Рамиз 0 0

Карточки

Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитров Кристиан 1 0
Чандаров Асен 1 0
Петрис Жереми 1 0
Петков Марин 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Wenderson2 1 0
Краев Андриан 1 0
Кордоба Хосе 1 0
Стефанов Илиян 1 0
Asen Mitkov 1 0
Андонов Иван 1 0
Jawad El Jemili 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джехезкель Сагив 3 0
Элиас Шай 3 0
Гордана Роэй 2 0
Витор Мигел 1 0
Лопеш Элдер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Guy Badash 1 0

Результаты матчей

Левски София
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Левски София
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Левски София
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Левски София - Ботев Враца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Левски София 0:0 Локомотив Пловдив - Левски София 2:1 Левски София - Шкупи 1:0
Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Левски София 0:0 Паневежис - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Паневежис 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6
Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 3:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Катамон 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 2:1

Результаты матчей

Левски София
Хапоэль Беэр-Шева

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Левски София
Хапоэль Беэр-Шева

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Гордана Роэй получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Asen Mitkov получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Галчев Патрик-Габриел сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Welton бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vivacom Arena Georgi Asparuhov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Левски София 71.7% (81)
    X 18.6% (21)
    Хапоэль Беэр-Шева 9.7% (11)
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    Где смотреть матч Левски София 2:1 Хапоэль Беэр-Шева онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Левски София 2:1 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Левски София
    71.7% (81)
    Ничья
    18.6% (21)
    Хапоэль Беэр-Шева
    9.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (37)
    Меньше
    66.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Левски София
    32.7% (37)
    2:1 Левски София
    25.7% (29)
    1:1 Ничья
    17.7% (20)
    2:0 Левски София
    10.6% (12)
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    6.2% (7)
    0:1 Хапоэль Беэр-Шева
    2.7% (3)
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