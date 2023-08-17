Тур: 3. Стадион: Групама Арена.
2:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолМбонг Джозеф
25' Желтая карточкаМбонг Джозеф
1:1
41' ГолТраоре Адама
55' Желтая карточкаБьеличич Огнен
2:1
69' ГолВарга Барнабас
90' Желтая карточкаКорболан Хуан
90'+5
Ход матча
6'
0:1
25'
41'
1:1
55'
69'
2:1
80'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уинго
Генри
27
Сиссе
Ибраим
23
Паска
Лоранд
18
Шигер
Давид
10
Нгуэн
Токмак
10
Мбонг
Джозеф
69
Билич
Карло
14
Элионай
17
Ненов
Юлиян
30
Пэйнтсил
Сет
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
62 Ори ЛевентеВратарь
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
-
30 Барат ПетерПолузащитник
-
50 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мате Чаба
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Мбонг ДжозефЗащитник
-
69 Билич КарлоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ЭлионайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ненов ЮлиянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Шайзен АттарПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Хонни КастроНападающий
-
Главный тренер: Заури Лучано
История личных встреч
Ференцварош
Хамрун Спартанс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
6
Среднее время на гол
90
15
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|5
|1.25
|Траоре Адама VII
|2
|0.5
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.5
|Рамирес Кристиан
|1
|0.25
|Ммаэ Сами
|1
|0.25
|Овусу Квабена
|1
|0.25
|Шигер Давид
|1
|0.25
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.25
|Маркиньос VI
|0
|0
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|3
|0.75
|Монтебельо Лука
|1
|0.25
|Джюранович Урош
|1
|0.25
|Камензули Райан
|0
|0
|Пэйнтсил Сет
|0
|0
|Прша Роко
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Варга Барнабас
|1
|0
|Шигер Давид
|1
|0
|Макрекис Себраилс
|1
|0
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюранович Урош
|1
|1
|Мбонг Джозеф
|2
|0
|Прша Роко
|2
|0
|Маркетти Федерико
|1
|0
|Эдерсон Бруно Домингос
|1
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Монтебельо Лука
|1
|0
|Ненов Юлиян
|1
|0
|Корболан Хуан
|1
|0
|Бьеличич Огнен
|1
|0
|Элионай
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хамрун Спартанс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ференцварош
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хамрун Спартанс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
8
2
Ференцварош
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хамрун Спартанс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
8
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
100%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
60%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0 Пакш - Ференцварош 3:2
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Динамо Тбилиси - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Динамо Тбилиси 2:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1
Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1
Результаты матчей
Ференцварош
Хамрун Спартанс
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Хамрун Спартанс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 2:1 Хамрун Спартанс
Исход игры
Ференцварош
99.1% (113)
Ничья
0% (0)
Хамрун Спартанс
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
18.92% (21)
Нет
81.08% (90)
Популярный счёт
2:0 Ференцварош
35.1% (40)
3:0 Ференцварош
26.3% (30)
4:0 Ференцварош
9.6% (11)
2:1 Ференцварош
8.8% (10)
3:1 Ференцварош
7.9% (9)
5:0 Ференцварош
3.5% (4)
1:0 Ференцварош
3.5% (4)
4:1 Ференцварош
1.8% (2)
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