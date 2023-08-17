Тур: 3. Стадион: Сентенари Стэдиум.
0:2
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаДиас Марсело II
0:1
47' ГолТраоре Ибрагим
50' Желтая карточкаLuis Riascos
50' Желтая карточкаКалвач Лукаш
0:2
70' ГолВлканова Адам
82' Желтая карточкаВилксон
90'+4
Ход матча
47'
47'
0:1
50'
50'
70'
0:2
73'
78'
82'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
93
Тиагиньо
20
Farid
Romero
11
Macula
47
Борг
Бруклин
14
Luis
Riascos
44
Голик
Либор
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
93 ТиагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Farid RomeroПолузащитник
-
11 MaculaНападающий
-
47 Борг БруклинНападающий
-
14 Luis RiascosНападающий
- Запасные игроки
-
99 Izaak Ellul
-
74 Вилксон
-
29 Deyan Pace
-
-
-
-
15 Hytem Kadar
-
-
-
77 Aidan Pisani
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Шулц ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
22 КадуПолузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
История личных встреч
Гзира Юнайтед
Виктория Пльзень
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Macula
|2
|0.33
|Вилксон
|2
|0.33
|Шерри Закари
|1
|0.17
|Борг Бруклин
|1
|0.17
|Тиагиньо
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rafiu Durosinmi
|2
|0.5
|Шулц Павел
|1
|0.25
|Траоре Ибрагим
|1
|0.25
|Копич Ян
|1
|0.25
|Влканова Адам
|1
|0.25
|Буха Павел
|1
|0.25
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.25
|Москейра Джон
|0
|0
|Климент Ян
|0
|0
|Калвач Лукаш
|0
|0
Карточки
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Macula
|3
|0
|Jackson Mendonza
|3
|0
|Диас Марсело II
|2
|0
|Кассар Дэвид
|2
|0
|Вилксон
|2
|0
|Carlos Chaba
|2
|0
|Тиагиньо
|1
|0
|Luis Riascos
|1
|0
|Andy Borg
|1
|0
|Farid Romero
|1
|0
|Ewertton Silva
|1
|0
|Izaak Ellul
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|2
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Штанек Йиндрих
|1
|0
|Rafiu Durosinmi
|1
|0
Результаты матчей
Гзира Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Гзира Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
4
Гзира Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Виктория Пльзень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Дюделанж - Гзира Юнайтед 2:1 Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1
Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2
Виктория Пльзень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5 Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2
Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1
Результаты матчей
Гзира Юнайтед
Виктория Пльзень
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гзира Юнайтед
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
24
31
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 0:2 Виктория Пльзень
Исход игры
Гзира Юнайтед
4.5% (5)
Ничья
12.6% (14)
Виктория Пльзень
82.9% (92)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
1:2 Виктория Пльзень
32.4% (36)
0:2 Виктория Пльзень
21.6% (24)
0:1 Виктория Пльзень
11.7% (13)
1:1 Ничья
9% (10)
0:3 Виктория Пльзень
8.1% (9)
1:3 Виктория Пльзень
7.2% (8)
1:0 Гзира Юнайтед
2.7% (3)
2:1 Гзира Юнайтед
1.8% (2)
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