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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Гзира Юнайтед
0:2
Конец матча
Виктория Пльзень
0'
47' Желтая карточка
Диас Марсело II
0:1
47' Гол
Траоре Ибрагим
50' Желтая карточка
Luis Riascos
50' Желтая карточка
Калвач Лукаш
0:2
70' Гол
Влканова Адам
82' Желтая карточка
Вилксон
90'+4

Ход матча

47'
Диас Марсело II
 
47'
0:1
Траоре Ибрагим
(Москейра Джон)
50'
Luis Riascos
 
50'
 
Калвач Лукаш
63'
 
Буха Павел
Траоре Ибрагим
63'
 
Rafiu Durosinmi
Шулц Павел
65'
Bilario Azizi
Carlos Chaba
 
70'
0:2
Влканова Адам
(Климент Ян)
72'
 
Дуэ Сампсон
Калвач Лукаш
73'
Вилксон
Luis Riascos
 
78'
 
Копич Ян
Климент Ян
82'
Вилксон
 
90'
Hytem Kadar
Шерри Закари
 
90'
Izaak Ellul
Борг Бруклин
 
90'
Mohamed Alouzi
Macula
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
Гзира Юнайтед 4.5% (5)
X 12.6% (14)
Виктория Пльзень 82.9% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кассар
Дэвид
93
Тиагиньо
3
Gabriel
Mentz
2
Carlos
Chaba
9
Диас
Марсело
II
8
Шерри
Закари
4
Andy
Borg
20
Farid
Romero
11
Macula
47
Борг
Бруклин
14
Luis
Riascos
16
Едличка
Мартин
44
Голик
Либор
3
Хранак
Робин
21
Емелка
Вацлав
18
Москейра
Джон
12
Траоре
Ибрагим
5
Jan
Paluska
23
Калвач
Лукаш
88
Влканова
Адам
9
Климент
Ян
31
Шулц
Павел
Гзира Юнайтед
4-3-3
Виктория Пльзень
4-3-3

История личных встреч

Гзира Юнайтед
Виктория Пльзень

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Macula 2 0.33
Вилксон 2 0.33
Шерри Закари 1 0.17
Борг Бруклин 1 0.17
Тиагиньо 0 0
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafiu Durosinmi 2 0.5
Шулц Павел 1 0.25
Траоре Ибрагим 1 0.25
Копич Ян 1 0.25
Влканова Адам 1 0.25
Буха Павел 1 0.25
Ирка Эрик 1 (1) 0.25
Москейра Джон 0 0
Климент Ян 0 0
Калвач Лукаш 0 0

Карточки

Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Macula 3 0
Jackson Mendonza 3 0
Диас Марсело II 2 0
Кассар Дэвид 2 0
Вилксон 2 0
Carlos Chaba 2 0
Тиагиньо 1 0
Luis Riascos 1 0
Andy Borg 1 0
Farid Romero 1 0
Ewertton Silva 1 0
Izaak Ellul 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 2 0
Гейда Лукаш 1 0
Климент Ян 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Rafiu Durosinmi 1 0

Результаты матчей

Гзира Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Гзира Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
4
Гзира Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Виктория Пльзень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Гзира Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Дюделанж - Гзира Юнайтед 2:1 Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1
Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2
Виктория Пльзень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5 Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2
Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 2:2 Виктория Пльзень - Теплице 1:1

Результаты матчей

Гзира Юнайтед
Виктория Пльзень

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гзира Юнайтед
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
3
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Гзира Юнайтед 4.5% (5)
    X 12.6% (14)
    Виктория Пльзень 82.9% (92)
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    Где смотреть матч Гзира Юнайтед 0:2 Виктория Пльзень онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 0:2 Виктория Пльзень

    Исход игры
    Гзира Юнайтед
    4.5% (5)
    Ничья
    12.6% (14)
    Виктория Пльзень
    82.9% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Виктория Пльзень
    32.4% (36)
    0:2 Виктория Пльзень
    21.6% (24)
    0:1 Виктория Пльзень
    11.7% (13)
    1:1 Ничья
    9% (10)
    0:3 Виктория Пльзень
    8.1% (9)
    1:3 Виктория Пльзень
    7.2% (8)
    1:0 Гзира Юнайтед
    2.7% (3)
    2:1 Гзира Юнайтед
    1.8% (2)
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