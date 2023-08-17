Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Омония Никосия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Какулис Андроникос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Г О О О О Л - Гигович Армин забивает с правой ноги!

80' Фоссум Ивер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Рефери не любит споров - именно за это Ансарифард Карим сейчас получил желтую

76' Омония Никосия совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Харалампус Харалампос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Омония Никосия совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Фабиано Фрейтас взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Митьюлланд

69' Семедо Вилли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Какулис Андроникос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Омония Никосия совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Безус Роман получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Безус Роман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Серенсен Оливер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Г О О О О Л - Franculino точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

64' Каба Сори создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Серенсен Оливер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Омония Никосия совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Омония Никосия совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Харалампус Харалампос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Безус Роман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Гартенманн Стефан из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Омония Никосия совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

53' Фабиано Фрейтас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Рефери не любит споров - именно за это Олссон Кристоффер сейчас получил желтую

52' Гигович Армин из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Franculino из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

51' Симсир Араль из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Безус Роман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Омония Никосия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Гуэ-Сон Чо . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.