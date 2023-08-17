Тур: 3. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 7008 Главный судья: Макнабб Аян
5:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаМэтьюз Адам
25' Красная карточкаКусулос Янис
25' Желтая карточкаКакулис Андроникос
25' Желтая карточкаБаширу Фуад
1:0
27' ПенальтиГуэ-Сон Чо
1:1
31' ГолКакулис Андроникос
34' Желтая карточкаБезус Роман
34' Желтая карточкаСимсир Араль
2:1
43' ГолFranculino
3:1
45' ГолFranculino
52' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
4:1
64' ГолFranculino
76' Желтая карточкаАнсарифард Карим
77' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
5:1
80' ГолГигович Армин
90' Желтая карточкаСимич Велько
90'+5
Ход матча
17'
25'
25'
27'
1:0
31'
34'
34'
43'
2:1
45'
3:1
64'
4:1
74'
76'
80'
5:1
90'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.40 Победа «Митьюлланда»
-
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
17
Franculino
35
Шарлес
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
31
Кусулос
Янис
19
Баширу
Фуад
10
Лойзу
Лойзос
90
Безус
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 FranculinoПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Омония Никосия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franculino
|3
|0.75
|Каба Сори
|1
|0.25
|Далсгор Хенрик
|1
|0.25
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.25
|Гигович Армин
|1
|0.25
|Гуэ-Сон Чо
|1 (1)
|0.25
|Фоссум Ивер
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Жуниньо
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безус Роман
|6 (2)
|1.5
|Ланг Адам
|1
|0.25
|Семедо Вилли
|1
|0.25
|Какулис Андроникос
|1
|0.25
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Лойзу Лойзос
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Кусулос Янис
|0
|1
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Симич Велько
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
1
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0
Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1
Результаты матчей
Митьюлланд
Омония Никосия
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
13
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2