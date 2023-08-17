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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 7008 Главный судья: Макнабб Аян
Митьюлланд
5:1
Конец матча
Омония Никосия
0'
17' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
25' Красная карточка
Кусулос Янис
25' Желтая карточка
Какулис Андроникос
25' Желтая карточка
Баширу Фуад
1:0
27' Пенальти
Гуэ-Сон Чо
1:1
31' Гол
Какулис Андроникос
34' Желтая карточка
Безус Роман
34' Желтая карточка
Симсир Араль
2:1
43' Гол
Franculino
3:1
45' Гол
Franculino
52' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
4:1
64' Гол
Franculino
76' Желтая карточка
Ансарифард Карим
77' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
5:1
80' Гол
Гигович Армин
90' Желтая карточка
Симич Велько
90'+5

Ход матча

17'
 
Мэтьюз Адам
25'
 
Кусулос Янис
25'
 
Какулис Андроникос
25'
 
Баширу Фуад
27'
Гуэ-Сон Чо
1:0
31'
1:1
Какулис Андроникос
(Безус Роман)
34'
 
Безус Роман
34'
Симсир Араль
 
43'
Franculino
(Олссон Кристоффер)
2:1
45'
Franculino
(Паулиньо VI)
3:1
46'
Каба Сори
Шарлес
 
46'
 
Харалампус Харалампос
Лойзу Лойзос
46'
 
Сиприано Маркос Робсон
Лекьякс Ян
46'
 
Милетич Неманья
Мэтьюз Адам
52'
Олссон Кристоффер
 
64'
Franculino
(Каба Сори)
4:1
65'
Фоссум Ивер
Franculino
 
69'
 
Ансарифард Карим
Безус Роман
69'
 
Симич Велько
Семедо Вилли
74'
Мартинес Эмилиано
Симсир Араль
 
74'
Ортис Пабло
Жуниньо
 
76'
 
Ансарифард Карим
77'
Мартинес Эмилиано
 
78'
Брумадо Жуниор
Гуэ-Сон Чо
 
80'
Гигович Армин
(Фоссум Ивер)
5:1
90'
 
Симич Велько

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 111
Митьюлланд 86.5% (96)
X 11.7% (13)
Омония Никосия 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лоссль
Йонас
24
Серенсен
Оливер
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
17
Franculino
35
Шарлес
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
40
Фабиано
Фрейтас
3
Мэтьюз
Адам
5
Кулибали
Сену
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
31
Кусулос
Янис
19
Баширу
Фуад
10
Лойзу
Лойзос
90
Безус
Роман
7
Семедо
Вилли
9
Какулис
Андроникос
Митьюлланд
4-2-3-1
Омония Никосия
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Омония Никосия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franculino 3 0.75
Каба Сори 1 0.25
Далсгор Хенрик 1 0.25
Чилуфя Эдвард 1 0.25
Гигович Армин 1 0.25
Гуэ-Сон Чо 1 (1) 0.25
Фоссум Ивер 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Жуниньо 0 0
Паулиньо VI 0 0
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безус Роман 6 (2) 1.5
Ланг Адам 1 0.25
Семедо Вилли 1 0.25
Какулис Андроникос 1 0.25
Лекьякс Ян 0 0
Лойзу Лойзос 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 2 0
Гигович Армин 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Симсир Араль 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Кусулос Янис 0 1
Ансарифард Карим 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Симич Велько 1 0
Баширу Фуад 1 0
Семедо Вилли 1 0
Кулибали Сену 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0
Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1

Результаты матчей

Митьюлланд
Омония Никосия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
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Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
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