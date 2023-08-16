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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Дерри Сити
 
Позже
Тобол
Прогнозы 78
Дерри Сити 44.9% (35)
X 42.3% (33)
Тобол 12.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дерри Сити
Ничья
Тобол
2.00
3.70
4.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Дерри Сити
Тобол

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Саду 2 0.4
Каванаг Киан 2 0.4
Даффи Майкл 1 0.2
Петчинг Уильям 1 0.2
Макмаллан Пол 0 0
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукадинович Милян 2 0.4
Дебле Серж 2 (2) 0.4
Чесноков Ислам 1 0.2
Оразов Рамазан 1 0.2
Асранкулов Роман 1 0.2

Карточки

Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 3 0
Макэлени Патрик 1 0
Даммигэн Кэмерон 1 0
Петчинг Уильям 1 0
Доэрти Бен 1 0
О'Райли Адам 1 0
Каванаг Брендон 1 0
Диалло Саду 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чесноков Ислам 3 0
Вукадинович Милян 2 0
Жарынбетов Самат 2 0
Оразов Рамазан 2 0
Асранкулов Роман 2 0
Младжович Боян 2 0
Шахов Евгений 1 0
Мужиков Серикжан 1 0
Дебле Серж 1 0
Мркаич Момчило 1 0
Илич Йован 1 0
Milic Curcic 1 0

Результаты матчей

Дерри Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тобол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
3
Дерри Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Тобол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
5
71%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дерри Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 3:0 Тобол - Дерри Сити 1:0 КуПС - Дерри Сити 3:3 Дерри Сити - КуПС 2:1
Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2
Тобол
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0 Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2
Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1

Результаты матчей

Дерри Сити
Тобол

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дерри Сити
Тобол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дерри Сити - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2023, осталось 18 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 78
    Дерри Сити 44.9% (35)
    X 42.3% (33)
    Тобол 12.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дерри Сити
    Ничья
    Тобол
    2.00
    3.70
    4.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дерри Сити - Тобол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дерри Сити - Тобол

    Исход игры
    Дерри Сити
    44.9% (35)
    Ничья
    42.3% (33)
    Тобол
    12.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    24% (18)
    Меньше
    76% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    62.67% (47)
    Нет
    37.33% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.2% (29)
    2:1 Дерри Сити
    20.5% (16)
    1:0 Дерри Сити
    16.7% (13)
    2:0 Дерри Сити
    7.7% (6)
    0:1 Тобол
    5.1% (4)
    0:2 Тобол
    3.8% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (2)
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    Дерри Сити
    Тобол
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