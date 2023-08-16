Тур: 3. Стадион: Таллахт.
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История личных встреч
Дерри Сити
Тобол
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Дерри Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Саду
|2
|0.4
|Каванаг Киан
|2
|0.4
|Даффи Майкл
|1
|0.2
|Петчинг Уильям
|1
|0.2
|Макмаллан Пол
|0
|0
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукадинович Милян
|2
|0.4
|Дебле Серж
|2 (2)
|0.4
|Чесноков Ислам
|1
|0.2
|Оразов Рамазан
|1
|0.2
|Асранкулов Роман
|1
|0.2
Карточки
Дерри Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конноли Марк
|3
|0
|Макэлени Патрик
|1
|0
|Даммигэн Кэмерон
|1
|0
|Петчинг Уильям
|1
|0
|Доэрти Бен
|1
|0
|О'Райли Адам
|1
|0
|Каванаг Брендон
|1
|0
|Диалло Саду
|1
|0
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чесноков Ислам
|3
|0
|Вукадинович Милян
|2
|0
|Жарынбетов Самат
|2
|0
|Оразов Рамазан
|2
|0
|Асранкулов Роман
|2
|0
|Младжович Боян
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|Дебле Серж
|1
|0
|Мркаич Момчило
|1
|0
|Илич Йован
|1
|0
|Milic Curcic
|1
|0
Результаты матчей
Дерри Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тобол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
3
Дерри Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Тобол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
5
71%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дерри Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 3:0 Тобол - Дерри Сити 1:0 КуПС - Дерри Сити 3:3 Дерри Сити - КуПС 2:1
Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2
Тобол
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0 Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2
Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1
Результаты матчей
Дерри Сити
Тобол
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дерри Сити
Тобол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
14
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дерри Сити - Тобол
Исход игры
Дерри Сити
44.9% (35)
Ничья
42.3% (33)
Тобол
12.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
24% (18)
Меньше
76% (57)
Обе команды забьют
Да
62.67% (47)
Нет
37.33% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (29)
2:1 Дерри Сити
20.5% (16)
1:0 Дерри Сити
16.7% (13)
2:0 Дерри Сити
7.7% (6)
0:1 Тобол
5.1% (4)
0:2 Тобол
3.8% (3)
0:0 Ничья
2.6% (2)
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