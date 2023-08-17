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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Динамо Киев
2:1
Итог после пенальти
6
5
Арис Салоники

Ход матча

39'
0:1
Джурасек Невен
(Пальма Луис)
45'
Волошин Назар
(Сидорчук Сергей)
1:1
59'
 
Менендес Джонатан
Моберг-Карлссон Давид
59'
 
Рупп Лукас
Джурасек Невен
72'
Андриевский Александр
Шапаренко Николай
 
72'
Бражко Владимир
Сидорчук Сергей
 
72'
Караваев Александр
Тымчик Александр
 
75'
 
Павичич Домагой
Дарида Владимир
80'
 
Павичич Домагой
82'
Диалло Самба
Волошин Назар
 
82'
 
Пальма Луис
82'
 
Матаррита Рональд
Пальма Луис
82'
 
Христодулопулос Лазарос
Морон Лоренцо
85'
Караваев Александр
(Андриевский Александр)
2:1
89'
 
Матаррита Рональд
105'
Сирота Александр
 
106'
Бенито
Ванат Владислав
 
106'
Энтони Пэррис Кахим
Ярмоленко Андрей
 
106'
 
Павичич Домагой
106'
 
Самора Альваро
Мвондо Жан
110'
Андриевский Александр
 
111'
 
Одубаджо Мозес
122'
Бущан Георгий
 
122'
Дубинчак Владислав
 
122'
 
Христодулопулос Лазарос
121'
Бражко Владимир
3:1
121'
3:2
Фабиано Лейсманн
121'
Андриевский Александр
4:2
121'
4:2
Менендес Джонатан
121'
Диалло Самба
5:2
121'
5:3
Рупп Лукас
121'
Энтони Пэррис Кахим
5:3
121'
5:4
Феррари Франко
121'
Бенито
6:4
121'
6:5
Христодулопулос Лазарос
122'
Дячук Максим
7:5
122'
7:6
Самора Альваро
122'
Дубинчак Владислав
8:6
122'
8:6
Одубаджо Мозес
Пен
6:5

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Динамо Киев 78.4% (91)
X 17.2% (20)
Арис Салоники 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Дячук
Максим
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
7
Ярмоленко
Андрей
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
91
Волошин
Назар
29
Буяльский
Виталий
11
Ванат
Владислав
94
Хутесиотис
Лефтерис
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
22
Одубаджо
Мозес
3
Феррари
Франко
20
Джурасек
Невен
30
Мвондо
Жан
16
Дарида
Владимир
32
Моберг-Карлссон
Давид
80
Морон
Лоренцо
17
Пальма
Луис
Динамо Киев
4-4-1-1
Арис Салоники
4-3-3

История личных встреч

Динамо Киев
Арис Салоники

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
1:0
ТМК
4:0
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 1 0.5
Волошин Назар 1 0.5
Сидорчук Сергей 0 0
Андриевский Александр 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 2 (1) 0.5
Фабиано Лейсманн 1 0.25
Джурасек Невен 1 0.25
Дарида Владимир 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Сирота Александр 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павичич Домагой 1 1
Одубаджо Мозес 2 0
Пальма Луис 2 0
Мвондо Жан 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Хулиан Диас 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Феррари Франко 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1
Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Арис Салоники

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 106'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Ярмоленко Андрей уходит с поля. Kaheem Parris выходит вместо него
    • 106'
      Ванат Владислав уходит с поля. Бенито выходит вместо него
    • 106'
      Сирота Александр получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Динамо Киев 78.4% (91)
    X 17.2% (20)
    Арис Салоники 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Киев 2:1 Арис Салоники

    Исход игры
    Динамо Киев
    78.4% (91)
    Ничья
    17.2% (20)
    Арис Салоники
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    35.3% (41)
    2:0 Динамо Киев
    23.3% (27)
    1:1 Ничья
    15.5% (18)
    1:0 Динамо Киев
    11.2% (13)
    3:1 Динамо Киев
    2.6% (3)
    0:1 Арис Салоники
    1.7% (2)
    1:2 Арис Салоники
    1.7% (2)
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