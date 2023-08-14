Тур: 3. Стадион: Абовян Сити.
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История личных встреч
Пюник
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Лука
|3
|0.6
|Дашян Артак
|2
|0.4
|Арутюнян Оганес
|1
|0.2
|Джеймс
|1
|0.2
|Карлос Джуниор II
|1
|0.2
|Браво Хуан II
|1
|0.2
|Малакян Эдгар
|0
|0
|Отубаньо Юсуф
|0
|0
|Давидян Давид
|0
|0
|Жибриль Таофик
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|3
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0.67
|Мумбанья Фарис
|2
|0.67
|Сёрли Сондре
|1
|0.33
|Эспейор Рунар
|1
|0.33
|Сёренсен Адам
|1
|0.33
|Салтнес Ульрик
|0
|0
|Берг Патрик
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бучнев Станислав
|1
|0
|Карлос Джуниор II
|1
|0
|Браво Хуан II
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
Результаты матчей
Пюник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Пюник
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
6
Пюник
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Будё-Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Пюник 3:0 Пюник - Арарат 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Алашкерт - Пюник 0:2
Кальмар - Пюник 1:2 Нарва Транс - Пюник 0:3 Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2 Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2
Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2
Результаты матчей
Пюник
Будё-Глимт
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пюник
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогнозы на матч Пюник - Будё-Глимт
Исход игры
Пюник
15.7% (8)
Ничья
39.2% (20)
Будё-Глимт
45.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (16)
1:2 Будё-Глимт
25.5% (13)
0:1 Будё-Глимт
11.8% (6)
2:1 Пюник
11.8% (6)
1:3 Будё-Глимт
5.9% (3)
1:0 Пюник
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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