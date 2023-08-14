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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Пюник
 
Позже
Будё-Глимт
Прогнозы 51
Пюник 15.7% (8)
X 39.2% (20)
Будё-Глимт 45.1% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Будё-Глимт
5.40
4.20
1.64
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пюник
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Лука 3 0.6
Дашян Артак 2 0.4
Арутюнян Оганес 1 0.2
Джеймс 1 0.2
Карлос Джуниор II 1 0.2
Браво Хуан II 1 0.2
Малакян Эдгар 0 0
Отубаньо Юсуф 0 0
Давидян Давид 0 0
Жибриль Таофик 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 3 1
Пеллегрино Амаль 2 0.67
Мумбанья Фарис 2 0.67
Сёрли Сондре 1 0.33
Эспейор Рунар 1 0.33
Сёренсен Адам 1 0.33
Салтнес Ульрик 0 0
Берг Патрик 0 0
Фет Сондре 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бучнев Станислав 1 0
Карлос Джуниор II 1 0
Браво Хуан II 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 2 0
Мо Бреде 1 0

Результаты матчей

Пюник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Пюник
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
6
Пюник
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Будё-Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Пюник 3:0 Пюник - Арарат 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Алашкерт - Пюник 0:2
Кальмар - Пюник 1:2 Нарва Транс - Пюник 0:3 Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2 Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2
Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2

Результаты матчей

Пюник
Будё-Глимт

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пюник
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
1
4
2.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Пюник 15.7% (8)
    X 39.2% (20)
    Будё-Глимт 45.1% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пюник
    Ничья
    Будё-Глимт
    5.40
    4.20
    1.64
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пюник - Будё-Глимт онлайн

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    Прогнозы на матч Пюник - Будё-Глимт

    Исход игры
    Пюник
    15.7% (8)
    Ничья
    39.2% (20)
    Будё-Глимт
    45.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (16)
    1:2 Будё-Глимт
    25.5% (13)
    0:1 Будё-Глимт
    11.8% (6)
    2:1 Пюник
    11.8% (6)
    1:3 Будё-Глимт
    5.9% (3)
    1:0 Пюник
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    Пюник
    Будё-Глимт
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