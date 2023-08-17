Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Рефери не любит споров - именно за это Кирикеш Влад сейчас получил желтую

46' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Олару Дариус

46' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Мохаммед Диоманд тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Судья подбегает и показывает Ernest Nuamah из команды Норшеланн отложенную желтую карточку за фол.

45' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

45' Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.

42' ПЕНАЛЬТИ! - Пантя Александру дергает за футболку соперника (это был Мохаммед Диоманд) и рефери назначает пенальти!

42' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет ФКСБ

39' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

39' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Хорошую попытку сделал Олару Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

38' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет ФКСБ

36' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет ФКСБ

35' Шанс! Ernest Nuamah из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

35' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Норшеланн пытается что-то создать.

34' Удар от ворот произведет Норшеланн

33' Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Норшеланн пытается что-то создать.

29' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

25' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Норшеланн пытается что-то создать.

23' Удар от ворот произведет Норшеланн

23' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Adrian Sut

21' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Удар от ворот произведет ФКСБ

19' Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

19' Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Норшеланн контролирует мяч.

16' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Попеску Октавиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Adrian Sut. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Удар от ворот произведет ФКСБ

13' Коман Флоринел наказан за толчок Мохаммед Диоманд

11' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Норшеланн начинает контратаку

11' Lucas Hey из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

9' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Норшеланн контролирует мяч.

6' Удар от ворот произведет ФКСБ

6' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Норшеланн пытается что-то создать.

5' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

5' Норшеланн начинает контратаку

5' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.