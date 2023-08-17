Тур: 3. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Нуз Генц
2:0
Конец матча
0'
1:0
43' ПенальтиИнгвартсен Маркус
45' Желтая карточкаErnest Nuamah
45' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
45' Желтая карточкаКирикеш Влад
62' Вторая желтая карточкаКирикеш Влад
79' Желтая карточкаДжокович Дамьян
81' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
2:0
85' ГолИнгвартсен Маркус
90'+5
Ход матча
43'
45'
45'
62'
79'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
-
-
-
-
-
-
47 Magnus Munck
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Нордшелланн
ФКСБ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|2 (1)
|1
|Ibrahim Osman
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокович Дамьян
|2
|0.5
|Коман Флоринел
|1
|0.25
|Попеску Октавиан
|1
|0.25
|Балута Александр
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирикеш Влад
|2
|1
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3
Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Нордшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2
ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Сепси - ФКСБ 1:2 Арджеш - ФКСБ 3:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
Результаты матчей
Нордшелланн
ФКСБ
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2