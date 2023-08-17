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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Нуз Генц
Нордшелланн
2:0
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
43' Пенальти
Ингвартсен Маркус
45' Желтая карточка
Ernest Nuamah
45' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
45' Желтая карточка
Кирикеш Влад
62' Вторая желтая карточка
Кирикеш Влад
79' Желтая карточка
Джокович Дамьян
81' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
2:0
85' Гол
Ингвартсен Маркус
90'+5

Ход матча

43'
Ингвартсен Маркус
1:0
45'
Ernest Nuamah
 
45'
Диоманде Мохаммед
 
45'
 
Кирикеш Влад
46'
Беньямин Нюгрен
Ernest Nuamah
 
46'
 
Компаньо Андреа
Попеску Октавиан
46'
 
Микулеску Давид
Попеску Овидиу
62'
 
Кирикеш Влад
71'
Ibrahim Osman
Антман Оливер
 
79'
 
Кордя Андрей
Коман Флоринел
79'
 
Джокович Дамьян
81'
Ингвартсен Маркус
 
85'
Ингвартсен Маркус
(Ibrahim Osman)
2:0
86'
Хансен Мадс
Ингвартсен Маркус
 
86'
Сертдемир Зидан
Хансен Киан
 
87'
 
Харуц Денис
Шут Адриан
87'
 
Ликсандру Михай
Джокович Дамьян
89'
Марксен Эрик
Тверсков Йеппе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 111
Нордшелланн 55% (61)
X 20.7% (23)
ФКСБ 24.3% (27)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
19
Lucas
Boel
Hey
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
37
Ernest
Nuamah
7
Ингвартсен
Маркус
22
Антман
Оливер
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
7
Коман
Флоринел
Нордшелланн
4-3-3
ФКСБ
4-3-1-2

История личных встреч

Нордшелланн
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 2 (1) 1
Ibrahim Osman 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 2 0.5
Коман Флоринел 1 0.25
Попеску Октавиан 1 0.25
Балута Александр 0 0
Кордя Андрей 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 1 1
Ингвартсен Маркус 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирикеш Влад 2 1
Джокович Дамьян 2 0
Балута Александр 1 0
Коман Флоринел 1 0
Олару Дариус 1 0
Харуц Денис 1 0
Эджума Малком 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Дава Джойским 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3
Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Нордшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2
ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Сепси - ФКСБ 1:2 Арджеш - ФКСБ 3:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1

Результаты матчей

Нордшелланн
ФКСБ

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5704 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 63%, ФКСБ: 37%.
  • 94'
    Ликсандру Михай из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Сертдемир Зидан.
  • 93'
    Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 93'
    Харуц Денис успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Харуц Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Харуц Денис из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, ФКСБ: 38%.
    • 89'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тактическая замена. Тверсков Йеппе уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 89'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Хансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 87'
      Тактическая замена. Джокович Дамьян уходит с поля и его заменяет Ликсандру Михай
    • 87'
      Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Харуц Денис
    • 86'
      Тактическая замена. Хансен Киан уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 86'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 85'
      Ibrahim Osman сделал результативную передачу.
    • 85'
      Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 85'
      Олару Дариус из команды ФКСБ фолит на Беньямин Нюгрен, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 85'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, ФКСБ: 38%.
    • 85'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Adrian Sut.
    • 84'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Пантя Александру успешно блокирует удар.
    • 83'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Пантя Александру из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 82'
      Дава Джойским наказан за толчок Фресе Мартин
    • 82'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 81'
      Ингвартсен Маркус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 81'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Олару Дариус.
    • 81'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Кордя Андрей успешно блокирует удар.
    • 81'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, ФКСБ: 38%.
    • 79'
      Рефери не любит споров - именно за это Джокович Дамьян сейчас получил желтую
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ibrahim Osman
    • 79'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Микулеску Давид.
    • 79'
      Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Кордя Андрей
    • 79'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Adrian Sut.
    • 78'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 77'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 77'
      Ibrahim Osman наказан за толчок Микулеску Давид
    • 77'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 76'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 75'
      Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 75'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, ФКСБ: 40%.
    • 75'
      Тарновану Стефан делает важнейший сейв!
    • 75'
      Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 75'
      Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 75'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 74'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн в офсайде
    • 73'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Компаньо Андреа из команды ФКСБ фолит на Ibrahim Osman, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 73'
      Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Коман Флоринел наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 72'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 72'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Оооо... вот это был удар! Ингвартсен Маркус должен был забить с этой позиции.
    • 72'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 72'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Ibrahim Osman
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Олару Дариус из команды ФКСБ в офсайде
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, ФКСБ: 40%.
    • 69'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 69'
      Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Компаньо Андреа из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 68'
      Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 68'
      Коман Флоринел наказан за толчок Хансен Киан
    • 67'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Adrian Sut
    • 67'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 66'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Компаньо Андреа.
    • 66'
      Вилладсен Оливер возвращается на поле.
    • 66'
      Коман Флоринел наказан за толчок Беньямин Нюгрен
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Ох, нехорошо это выглядит. Вилладсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, ФКСБ: 40%.
    • 65'
      Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 64'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Джокович Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Компаньо Андреа.
    • 63'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 62'
      УДАЛЕНИЕ! - Кирикеш Влад удален из-за второго грубого нарушения
    • 62'
      Безумный фол. Кирикеш Влад грубо играет против соперника. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 62'
      Lucas Hey из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Микулеску Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 60'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, ФКСБ: 37%.
    • 60'
      Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 59'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 58'
      Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.
    • 58'
      Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 58'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 56'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, ФКСБ: 38%.
    • 54'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, ФКСБ: 35%.
    • 50'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Пантя Александру успешно блокирует удар.
    • 49'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 48'
      Пантя Александру не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Попеску Овидиу уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид
    • 46'
      Тактическая замена. Попеску Октавиан уходит с поля и его заменяет Компаньо Андреа
    • 46'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, ФКСБ: 33%.
    • 47'
      Рефери не любит споров - именно за это Кирикеш Влад сейчас получил желтую
    • 46'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Олару Дариус.
    • 46'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн фолит на Радунович Ристо, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, ФКСБ: 33%.
    • 46'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Мохаммед Диоманд тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 46'
      Судья подбегает и показывает Ernest Nuamah из команды Норшеланн отложенную желтую карточку за фол.
    • 45'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 45'
      Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 44'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 43'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.
    • 42'
      ПЕНАЛЬТИ! - Пантя Александру дергает за футболку соперника (это был Мохаммед Диоманд) и рефери назначает пенальти!
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Кирикеш Влад из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, ФКСБ: 36%.
    • 40'
      Джокович Дамьян наказан за толчок Ernest Nuamah
    • 40'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 39'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 39'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Олару Дариус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Попеску Октавиан
    • 38'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Олару Дариус наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 36'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 36'
      Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, ФКСБ: 36%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 35'
      Шанс! Ernest Nuamah из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 35'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Хансен Киан наказан за толчок Попеску Октавиан
    • 33'
      Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 31'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, ФКСБ: 38%.
    • 30'
      Олару Дариус наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 29'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ в офсайде
    • 27'
      Попеску Овидиу из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, ФКСБ: 41%.
    • 25'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 24'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Радунович Ристо
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 23'
      Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 21'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, ФКСБ: 40%.
    • 20'
      Кирикеш Влад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 19'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 19'
      Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 18'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Олару Дариус
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Кирикеш Влад из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Попеску Октавиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, ФКСБ: 43%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Adrian Sut. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Попеску Октавиан
    • 14'
      Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 13'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 13'
      Коман Флоринел наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 12'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 11'
      Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Радунович Ристо успешно блокирует удар.
    • 11'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 11'
      Lucas Hey из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 10'
      Попеску Овидиу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, ФКСБ: 39%.
    • 10'
      Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 10'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 9'
      Коман Флоринел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 6'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, ФКСБ: 39%.
    • 5'
      Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 5'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.