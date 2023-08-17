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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Риека
2:0
Конец матча
Б-36
0'
10' Желтая карточка
Наттестад Сонни
1:0
14' Гол
Пашалич Марко
30' Желтая карточка
Danilo Veiga
2:0
82' Гол
Гргич Ален
90'+4

Ход матча

10'
 
Наттестад Сонни
14'
Пашалич Марко
1:0
30'
Danilo Veiga
 
46'
 
Mattias Hellisdal
Нильсен Эли
46'
Митрович Матей
Раделич Степан
 
46'
Джуара Наис
Янкович Нико
 
61'
 
Кнудсен Арон
Нильсен Бьярки
61'
 
Шабала Валерий
Скандари Тауфи
64'
Илинкович Сильвио
Селахи Линдон
 
64'
Либер Адриан
Фрук Тони
 
72'
Гргич Ален
Пашалич Марко
 
79'
 
Гиссинг Лукас
Эгильссон Магнус
79'
 
Йонсен Эмиль
Йохансен Андрасс
82'
Гргич Ален
2:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 110
Риека 93.6% (103)
X 6.4% (7)
Б-36 0% (0)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лабрович
Недилько
77
Danilo
Veiga
5
Галешич
Нико
26
Раделич
Степан
12
Вукчевич
Андрия
25
Ходжа
Велдин
18
Селахи
Линдон
87
Пашалич
Марко
21
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
89
Franjo
Ivanovic
1
Ламхауге
Маттиас
4
Йенссон
Исак
5
Наттестад
Сонни
16
Эгильссон
Магнус
22
Солхейм
Симун
20
Йохансен
Андрасс
6
Нильсен
Эли
8
Скандари
Тауфи
3
Беньяминсен
Янн
28
Пшибыльски
Михал
7
Нильсен
Бьярки
Риека
4-2-3-1
Б-36
3-5-2

История личных встреч

Риека
Б-36

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franjo Ivanovic 3 0.75
Пашалич Марко 2 0.5
Года Бруно 2 0.5
Янкович Нико 2 (1) 0.5
Раделич Степан 1 0.25
Гргич Ален 1 0.25
Джуара Наис 1 0.25
Фрук Тони 0 0
Либер Адриан 0 0
Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агнарссон Ханнес 2 0.33
Пшибыльски Михал 1 0.17
Йохансен Андрасс 1 0.17
Нильсен Эли 1 0.17
Беньяминсен Янн 1 (1) 0.17
Солхейм Симун 0 0
Нильсен Бьярки 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0
Селахи Линдон 1 0
Danilo Veiga 1 0
Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгильссон Магнус 4 0
Наттестад Сонни 2 0
Нильсен Эли 1 0
Агнарссон Ханнес 1 0
Пшибыльски Михал 1 0
Беньяминсен Янн 1 0
Йохансен Андрасс 1 0
Йенссон Исак 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Нильсен Бьярки 1 0
Скандари Тауфи 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Риека
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
2
Риека
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Б-36
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
0
0%
3
100%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
0
0%
3
50%
91-120

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0
Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0
Б-36
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Б-36 - Творойри 4:0 Б-36 - Риека 1:3 Вестур - Б-36 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Б-36 1:1
Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2 Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2

Результаты матчей

Риека
Б-36

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Риека
Б-36

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Danilo Veiga получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Риека 93.6% (103)
    X 6.4% (7)
    Б-36 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Риека 2:0 Б-36 онлайн

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    Прогнозы на матч Риека 2:0 Б-36

    Исход игры
    Риека
    93.6% (103)
    Ничья
    6.4% (7)
    Б-36
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (38)
    Нет
    64.81% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Риека
    39.1% (43)
    2:1 Риека
    20% (22)
    3:0 Риека
    11.8% (13)
    1:0 Риека
    9.1% (10)
    3:1 Риека
    8.2% (9)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    5:0 Риека
    1.8% (2)
    4:0 Риека
    1.8% (2)
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