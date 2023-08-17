Тур: 3. Стадион: Ружевица.
0'
10' Желтая карточкаНаттестад Сонни
1:0
14' ГолПашалич Марко
30' Желтая карточкаDanilo Veiga
2:0
82' ГолГргич Ален
90'+4
Ход матча
10'
14'
1:0
30'
82'
2:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
77
Danilo
Veiga
25
Ходжа
Велдин
21
Фрук
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Danilo VeigaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
99 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гргич АленНападающий
-
28 Ivan Smolcic
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Йонсен ЭмильПолузащитник
-
27 Кнудсен АронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
История личных встреч
Риека
Б-36
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franjo Ivanovic
|3
|0.75
|Пашалич Марко
|2
|0.5
|Года Бруно
|2
|0.5
|Янкович Нико
|2 (1)
|0.5
|Раделич Степан
|1
|0.25
|Гргич Ален
|1
|0.25
|Джуара Наис
|1
|0.25
|Фрук Тони
|0
|0
|Либер Адриан
|0
|0
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агнарссон Ханнес
|2
|0.33
|Пшибыльски Михал
|1
|0.17
|Йохансен Андрасс
|1
|0.17
|Нильсен Эли
|1
|0.17
|Беньяминсен Янн
|1 (1)
|0.17
|Солхейм Симун
|0
|0
|Нильсен Бьярки
|0
|0
Карточки
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Года Бруно
|1
|0
|Селахи Линдон
|1
|0
|Danilo Veiga
|1
|0
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгильссон Магнус
|4
|0
|Наттестад Сонни
|2
|0
|Нильсен Эли
|1
|0
|Агнарссон Ханнес
|1
|0
|Пшибыльски Михал
|1
|0
|Беньяминсен Янн
|1
|0
|Йохансен Андрасс
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
|Нильсен Бьярки
|1
|0
|Скандари Тауфи
|1
|0
Результаты матчей
Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Риека
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
2
Риека
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Б-36
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
0
0%
3
100%
91-120
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
0
0%
3
50%
91-120
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Риека
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0
Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3 Риека - Локомотив Загреб 2:0 ХНК Горица - Риека 1:0
Б-36
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Б-36 - Творойри 4:0 Б-36 - Риека 1:3 Вестур - Б-36 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Б-36 1:1
Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2 Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2
Результаты матчей
Риека
Б-36
Точный счет
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Риека
Б-36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
24
22
13
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Риека 2:0 Б-36
Исход игры
Риека
93.6% (103)
Ничья
6.4% (7)
Б-36
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
35.19% (38)
Нет
64.81% (70)
Популярный счёт
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1:0 Риека
9.1% (10)
3:1 Риека
8.2% (9)
1:1 Ничья
6.4% (7)
5:0 Риека
1.8% (2)
4:0 Риека
1.8% (2)
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