Тур: 3. Стадион: Людски ВРТ.
0:3
Конец матча
0'
0:1
17' ГолКавечи Ирфан
26' Желтая карточкаСкука Хулиано
0:1
32' Не забитый пенальтиЯкупович Арнел
34' Желтая карточкаАкайдин Самет
48' Желтая карточкаМилец Мартин
56' Желтая карточкаУскокович Лука
0:2
77' ГолШиманьски Себастьян
0:3
79' ГолТадич Душан
90'+37
Ход матча
17'
0:1
26'
32'
0:1
34'
48'
56'
77'
79'
0:3
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
14
Урата
Ицуки
15
Репас
Ян
14
Перес
Луан
26
Зайц
Миха
80
Юксек
Исмаил
17
Кавечи
Ирфан
23
Бачуайи
Миши
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Урата ИцукиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Жинич АндражЗащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
-
30 Лаушич МаринПолузащитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Tine Cuk
-
-
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
История личных встреч
Марибор
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якупович Арнел
|2
|0.33
|Брнич Иван
|2 (1)
|0.33
|Иличич Йосип
|1 (1)
|0.17
|Колар Марко
|1
|0.17
|Репас Ян
|1
|0.17
|Скука Хулиано
|1
|0.17
|Mark Strajnar
|1
|0.17
|Милец Мартин
|0
|0
|Лорбер Марсель
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.75
|Кавечи Ирфан
|2
|0.5
|Шиманьски Себастьян
|2
|0.5
|Бачуайи Миши
|2
|0.5
|Джеко Эдин
|1
|0.25
|Кинг Джошуа
|1
|0.25
|Юксек Исмаил
|1
|0.25
|Кент Райан
|1
|0.25
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.25
|Бекао Родриго
|1
|0.25
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Карточки
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милец Мартин
|3
|0
|Ускокович Лука
|3
|0
|Скука Хулиано
|3
|0
|Репас Ян
|2
|0
|Судани Эль-Арби
|1
|0
|Пихлер Алекс
|1
|0
|Якупович Арнел
|1
|0
|Бозик Марко
|1
|0
|Урата Ицуки
|1
|0
|Лаушич Марин
|1
|0
|Лорбер Марсель
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Результаты матчей
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
0
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
8
Марибор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
3
75%
2
25%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
15
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
4
44%
5
33%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Пропущено
12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
100%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марибор - Браво 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Марибор - Дифферданж 4:3 Марибор - Алюминий 1:0
Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4 Биркиркара - Марибор 1:2 Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0
Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1
Результаты матчей
Марибор
Фенербахче
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Марибор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
15
22
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марибор 0:3 Фенербахче
Исход игры
Марибор
5.3% (6)
Ничья
15.9% (18)
Фенербахче
78.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
76.15% (83)
Меньше
23.85% (26)
Обе команды забьют
Да
86.24% (94)
Нет
13.76% (15)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
58.4% (66)
1:1 Ничья
11.5% (13)
0:1 Фенербахче
7.1% (8)
2:1 Марибор
4.4% (5)
1:3 Фенербахче
3.5% (4)
0:2 Фенербахче
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:3 Фенербахче
1.8% (2)
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