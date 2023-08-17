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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Марибор
0:3
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
17' Гол
Кавечи Ирфан
26' Желтая карточка
Скука Хулиано
0:1
32' Не забитый пенальти
Якупович Арнел
34' Желтая карточка
Акайдин Самет
48' Желтая карточка
Милец Мартин
56' Желтая карточка
Ускокович Лука
0:2
77' Гол
Шиманьски Себастьян
0:3
79' Гол
Тадич Душан
90'+37

Ход матча

17'
0:1
Кавечи Ирфан
(Бачуайи Миши)
26'
Скука Хулиано
 
32'
Якупович Арнел
0:1
34'
 
Акайдин Самет
46'
Лаушич Марин
Пихлер Алекс
 
46'
 
Джику Александер
Акайдин Самет
48'
Милец Мартин
 
56'
Ускокович Лука
 
58'
Иличич Йосип
Скука Хулиано
 
67'
 
Мюлдюр Мерт
Кадыоглу Ферди
67'
 
Найир Умут
Бачуайи Миши
70'
Mark Strajnar
Урата Ицуки
 
70'
Бозик Марко
Лорбер Марсель
 
77'
0:2
Шиманьски Себастьян
(Кавечи Ирфан)
77'
 
Кинг Джошуа
Кавечи Ирфан
79'
0:3
Тадич Душан
(Кинг Джошуа)
82'
Антолин Аляж
Репас Ян
 
82'
 
Элмаз Бартуг
Зайц Миха

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 113
Марибор 5.3% (6)
X 15.9% (18)
Фенербахче 78.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
23
Ускокович
Лука
14
Урата
Ицуки
6
Пихлер
Алекс
55
Лорбер
Марсель
11
Скука
Хулиано
15
Репас
Ян
7
Брнич
Иван
17
Якупович
Арнел
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
7
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
14
Перес
Луан
24
Остерволде
Джейден
26
Зайц
Миха
80
Юксек
Исмаил
53
Шиманьски
Себастьян
17
Кавечи
Ирфан
23
Бачуайи
Миши
10
Тадич
Душан
Марибор
4-2-3-1
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Марибор
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якупович Арнел 2 0.33
Брнич Иван 2 (1) 0.33
Иличич Йосип 1 (1) 0.17
Колар Марко 1 0.17
Репас Ян 1 0.17
Скука Хулиано 1 0.17
Mark Strajnar 1 0.17
Милец Мартин 0 0
Лорбер Марсель 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 3 (1) 0.75
Кавечи Ирфан 2 0.5
Шиманьски Себастьян 2 0.5
Бачуайи Миши 2 0.5
Джеко Эдин 1 0.25
Кинг Джошуа 1 0.25
Юксек Исмаил 1 0.25
Кент Райан 1 0.25
Кадыоглу Ферди 1 0.25
Бекао Родриго 1 0.25
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милец Мартин 3 0
Ускокович Лука 3 0
Скука Хулиано 3 0
Репас Ян 2 0
Судани Эль-Арби 1 0
Пихлер Алекс 1 0
Якупович Арнел 1 0
Бозик Марко 1 0
Урата Ицуки 1 0
Лаушич Марин 1 0
Лорбер Марсель 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0

Результаты матчей

Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
0
Марибор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
8
Марибор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
3
75%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
15
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
4
44%
5
33%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
100%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марибор - Браво 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Марибор - Дифферданж 4:3 Марибор - Алюминий 1:0
Дифферданж - Марибор 1:1 Радомлье - Марибор 0:4 Биркиркара - Марибор 1:2 Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0
Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1

Результаты матчей

Марибор
Фенербахче

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Марибор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5
2
2

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Акайдин Самет получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Якупович Арнел пробил пенальти, но не смог забить!
    • 26'
      Скука Хулиано получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Бачуайи Миши сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Кавечи Ирфан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Марибор 5.3% (6)
    X 15.9% (18)
    Фенербахче 78.8% (89)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Марибор 0:3 Фенербахче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марибор 0:3 Фенербахче

    Исход игры
    Марибор
    5.3% (6)
    Ничья
    15.9% (18)
    Фенербахче
    78.8% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.15% (83)
    Меньше
    23.85% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    58.4% (66)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    0:1 Фенербахче
    7.1% (8)
    2:1 Марибор
    4.4% (5)
    1:3 Фенербахче
    3.5% (4)
    0:2 Фенербахче
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:3 Фенербахче
    1.8% (2)
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