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  3. Клубный Кубок Арабских Чемпионов 2023

Клубный Кубок Арабских Чемпионов

Стадион: . Главный судья: El Banna M.
Раджа Касабланка
0:0
Первый тайм
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 136
Раджа Касабланка 8.1% (11)
X 9.6% (13)
Аль-Наср Эр-Рияд 82.4% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Раджа Касабланка
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
4.80
3.60
1.98
Все Коэффициенты
Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд

Бомбардиры внутри турнира

Раджа Касабланка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Варди Закария 1 0.25
Зрида Мохамед 1 0.25
Аррасси Бушаиб 1 0.25
Рахими Хуссине 1 0.25
Бузок Юсри 1 (1) 0.25
Зерхуни Науфель 0 0
Булаксут Мохамед 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.5
Талиска Андерсон 1 0.25
Аль-Амри Абдулела 1 0.25
Аль-Алива Абдулазиз 1 0.25
Аль-Ганам Султан 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0

Карточки

Раджа Касабланка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейе Аксель 1 0
Бузок Юсри 1 0
Эль Варди Закария 1 0
Мокадем Исмаил 1 0
Эль Форси Абдельхай 1 0
Бадауи Абдессамад 1 0
Булаксут Мохамед 1 0
Камара Ахмаду 1 0
Рахими Хуссине 1 0
Ламчхчах Мехди 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теллес Алекс 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Маду Абдулла 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Раджа Касабланка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Раджа Касабланка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Раджа Касабланка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раджа Касабланка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Абу-Даби - Раджа Касабланка 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Кувейт 2:0 Белуиздад - Раджа Касабланка 1:2 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2
Раджа Касабланка - Дифаа Эль-Джадида 3:2 ФАР - Раджа Касабланка 0:0 Уджда - Раджа Касабланка 0:0 Раджа Касабланка - Ренессанс Беркан 2:1 Иттихад Танжер - Раджа Касабланка 0:0 Раджа Касабланка - Хурибга 0:1 Магриб Фес - Раджа Касабланка 2:1 Раджа Касабланка - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 2:0 Раджа Касабланка - Суалем 0:0 ФУС Рабат - Раджа Касабланка 3:0 Раджа Касабланка - Видад Касабланка 2:2 Раджа Касабланка - Симба 3:1 СК Вайперс - Раджа Касабланка 1:1 Хассания Агадир - Раджа Касабланка 2:1 Хороя - Раджа Касабланка 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1

Результаты матчей

Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1/4 финала
2 Аль-Садд
4 Аль-Шорта
1 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Вахда Абу-Даби
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Шорта _Rostom A. 2 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд _Milinkovic-Savic S. 2
Замалек _Sayed A. 2
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Весь список

Топ нарушителей
Сфаксьен Али Хуссейн III 1 1
Белуиздад Бурас Акрам 1 1
Сфаксьен Конте Балла Мусса 1 1
Аль-Иттихад Джидда Коронадо Игор 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Достаточно рискованно в плане грубости действуют футболисты "Раджи Касабланки" в середине поля. Больше фолов фиксируется к данной минуте со стороны команды из Марокко.
  • 15'
    Полежал некоторое время на газоне Секо Фофана, а потом поднялся. И провели неплохую атаку игроки "Аль-Насра", только Роналду на правом углу вратарской не удалось дотянуться до мяча, запущенного с ближнего фланга Талиской. 
  • Желтая карточка
    14'
    Ахолу что-то совсем чересчур завёлся и через минуту совершил очередной грубый фол в середине поля. На сей раз не против Роналду, а против Фофана. Тут уже жёлтая карточка нашла своего героя.
  • Фол, нарушение
    13'
    Роджер Ахолу недалеко от центрального круга заставил Криштиану Роналду испытать боль, зарядив тому по ногам. Хорошо, что не потребовалась медицинская помощь после этого португальцу.
  • Фол, нарушение
    12'
    Марсело Брозович, один из звёздных новичков "Аль-Насра", пытался зацепиться за мяч на своей половине поля на правом фланге, чтобы начать атаку, но упустил сферу за боковую линию. Немного погодя Брозович мелко сфолил в центре поля.
  • Офсайд
    11'
    Махмуд Бентаик оказался в офсайде на левом фланге. Правда, не сразу лайнсмен зафиксирован это положение "вне игры", а после того, как защитники "Аль-Насра" стали поднимать вверх руки. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Теперь сам Мане сфолил на половине поля соперника, оттолкнув опекуна, чтобы выскочить затем один на один с голкипером. Главный арбитр всё видел и дал свисток.
  • Фол, нарушение
    9'
    Отработал только что Садио Мане в обороне, когда прерывал вторым этажом подачу соперника с левого фланга. И нарушались там правила против бывшего футболиста "Ливерпуля" и "Баварии". 
  • 8'
    Чуть ли не в первый раз "Раджа Касабланка" сейчас перешла через центр поля с мячом, но пока любопытного продвижения дальше у номинальных хозяев не предвидится.
  • 7'
    Напомним, что это четвертьфинальная стадия Клубного кубка арабских чемпионов. Это значит, что проигравший сегодня выбывает из дальнейшей борьбы за трофей.
  • 6'
    Забросная передача последовала по центру у "Аль-Насра", но не достиг мяча Талиска, и сфера оказалась в руках Знити. Тот быстро ввёл мяч в игру, и в середине поля им вновь завладела команда из Саудовской Аравии.
  • 5'
    Подача с правого фланга прилетела у "Аль-Насра" в центр чужой штрафной площади, где Роналду пытался пробить боковыми ножницами, однако не долетел мяч до него, был перехвачен обороной "Раджи Касабланки".
  • 4'
    "Раджа Касабланка" пока не выказывает никаких намерений перехватить инициативу. Отнюдь не форсирует события марокканская команда. Она продолжает позиционно обороняться.
  • 3'
    И вот есть первая действительно интересная атака в сегодняшней встрече. Талиска наносит дальний удар, но не оказался он опасным для Знити, чётко зафиксировавшего мяч в своих перчатках.
  • 2'
    На старте матча мяч держится у "Аль-Насра", однако о развитии перспективных атак номинальных гостей речи пока не идёт, игра концентрируется в середине поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      "Раджа Касабланка" играет сегодня в полностью зелёной форме, в то время как у "Аль-Насра" жёлто-синяя расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали! Криштиану Роналду - в стартовом составе "Аль-Насра".
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В четвертьфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, встретится с марокканской командой "Раджа Касабланка". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
      ;
    Прогнозы 136
    Раджа Касабланка 8.1% (11)
    X 9.6% (13)
    Аль-Наср Эр-Рияд 82.4% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Раджа Касабланка
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    4.80
    3.60
    1.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Раджа Касабланка 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Раджа Касабланка 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Раджа Касабланка
    8.1% (11)
    Ничья
    9.6% (13)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    82.4% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.69% (67)
    Меньше
    34.31% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (72)
    Нет
    29.41% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    37.5% (51)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.8% (12)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.8% (12)
    1:1 Ничья
    5.9% (8)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.4% (6)
    2:1 Раджа Касабланка
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.5% (2)
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    Раджа Касабланка
    Аль-Наср Эр-Рияд
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