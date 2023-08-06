Теперь сам Мане сфолил на половине поля соперника, оттолкнув опекуна, чтобы выскочить затем один на один с голкипером. Главный арбитр всё видел и дал свисток.

Махмуд Бентаик оказался в офсайде на левом фланге. Правда, не сразу лайнсмен зафиксирован это положение "вне игры", а после того, как защитники "Аль-Насра" стали поднимать вверх руки.

Марсело Брозович, один из звёздных новичков "Аль-Насра", пытался зацепиться за мяч на своей половине поля на правом фланге, чтобы начать атаку, но упустил сферу за боковую линию. Немного погодя Брозович мелко сфолил в центре поля.

Роджер Ахолу недалеко от центрального круга заставил Криштиану Роналду испытать боль, зарядив тому по ногам. Хорошо, что не потребовалась медицинская помощь после этого португальцу.

Ахолу что-то совсем чересчур завёлся и через минуту совершил очередной грубый фол в середине поля. На сей раз не против Роналду, а против Фофана. Тут уже жёлтая карточка нашла своего героя.

Полежал некоторое время на газоне Секо Фофана, а потом поднялся. И провели неплохую атаку игроки "Аль-Насра", только Роналду на правом углу вратарской не удалось дотянуться до мяча, запущенного с ближнего фланга Талиской.

Достаточно рискованно в плане грубости действуют футболисты "Раджи Касабланки" в середине поля. Больше фолов фиксируется к данной минуте со стороны команды из Марокко.

9' Отработал только что Садио Мане в обороне, когда прерывал вторым этажом подачу соперника с левого фланга. И нарушались там правила против бывшего футболиста "Ливерпуля" и "Баварии".

8' Чуть ли не в первый раз "Раджа Касабланка" сейчас перешла через центр поля с мячом, но пока любопытного продвижения дальше у номинальных хозяев не предвидится.

7' Напомним, что это четвертьфинальная стадия Клубного кубка арабских чемпионов. Это значит, что проигравший сегодня выбывает из дальнейшей борьбы за трофей.

6' Забросная передача последовала по центру у "Аль-Насра", но не достиг мяча Талиска, и сфера оказалась в руках Знити. Тот быстро ввёл мяч в игру, и в середине поля им вновь завладела команда из Саудовской Аравии.

5' Подача с правого фланга прилетела у "Аль-Насра" в центр чужой штрафной площади, где Роналду пытался пробить боковыми ножницами, однако не долетел мяч до него, был перехвачен обороной "Раджи Касабланки".

4' "Раджа Касабланка" пока не выказывает никаких намерений перехватить инициативу. Отнюдь не форсирует события марокканская команда. Она продолжает позиционно обороняться.

3' И вот есть первая действительно интересная атака в сегодняшней встрече. Талиска наносит дальний удар, но не оказался он опасным для Знити, чётко зафиксировавшего мяч в своих перчатках.