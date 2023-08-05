Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Раджа Касабланка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль Варди Закария
|1
|0.33
|Зрида Мохамед
|1
|0.33
|Аррасси Бушаиб
|1
|0.33
|Рахими Хуссине
|1
|0.33
|Бузок Юсри
|1 (1)
|0.33
|Зерхуни Науфель
|0
|0
|Булаксут Мохамед
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|0.67
|Талиска Андерсон
|1
|0.33
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.33
|Аль-Алива Абдулазиз
|1
|0.33
|Аль-Ганам Султан
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
Карточки
Раджа Касабланка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейе Аксель
|1
|0
|Бузок Юсри
|1
|0
|Эль Варди Закария
|1
|0
|Мокадем Исмаил
|1
|0
|Эль Форси Абдельхай
|1
|0
|Бадауи Абдессамад
|1
|0
|Булаксут Мохамед
|1
|0
|Камара Ахмаду
|1
|0
|Рахими Хуссине
|1
|0
|Ламчхчах Мехди
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теллес Алекс
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Маду Абдулла
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Раджа Касабланка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Раджа Касабланка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Раджа Касабланка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Раджа Касабланка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Абу-Даби - Раджа Касабланка 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Кувейт 2:0 Белуиздад - Раджа Касабланка 1:2 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2
Раджа Касабланка - Дифаа Эль-Джадида 3:2 ФАР - Раджа Касабланка 0:0 Уджда - Раджа Касабланка 0:0 Раджа Касабланка - Ренессанс Беркан 2:1 Иттихад Танжер - Раджа Касабланка 0:0 Раджа Касабланка - Хурибга 0:1 Магриб Фес - Раджа Касабланка 2:1 Раджа Касабланка - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 2:0 Раджа Касабланка - Суалем 0:0 ФУС Рабат - Раджа Касабланка 3:0 Раджа Касабланка - Видад Касабланка 2:2 Раджа Касабланка - Симба 3:1 СК Вайперс - Раджа Касабланка 1:1 Хассания Агадир - Раджа Касабланка 2:1 Хороя - Раджа Касабланка 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1
Результаты матчей
Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|2
|Замалек
|_Sayed A.
|2
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|2
|Замалек
|Сайед Ахмед II
|2
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|_Banega E.
|2
|Сфаксьен
|Али Хуссейн III
|1 1
|Белуиздад
|Бурас Акрам
|1 1
|Сфаксьен
|Конте Балла Мусса
|1 1
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|2
|Белуиздад
|Сельми Хусейн
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Раджа Касабланка
10.5% (2)
Ничья
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
89.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
94.44% (17)
Меньше
5.56% (1)
Обе команды забьют
Да
94.44% (17)
Нет
5.56% (1)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
84.2% (16)
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