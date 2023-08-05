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Клубный Кубок Арабских Чемпионов

Раджа Касабланка
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 16
Раджа Касабланка 12.5% (2)
X 0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд 87.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Раджа Касабланка
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
4.50
3.65
1.94
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Раджа Касабланка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Варди Закария 1 0.33
Зрида Мохамед 1 0.33
Аррасси Бушаиб 1 0.33
Рахими Хуссине 1 0.33
Бузок Юсри 1 (1) 0.33
Зерхуни Науфель 0 0
Булаксут Мохамед 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.67
Талиска Андерсон 1 0.33
Аль-Амри Абдулела 1 0.33
Аль-Алива Абдулазиз 1 0.33
Аль-Ганам Султан 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0

Карточки

Раджа Касабланка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейе Аксель 1 0
Бузок Юсри 1 0
Эль Варди Закария 1 0
Мокадем Исмаил 1 0
Эль Форси Абдельхай 1 0
Бадауи Абдессамад 1 0
Булаксут Мохамед 1 0
Камара Ахмаду 1 0
Рахими Хуссине 1 0
Ламчхчах Мехди 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теллес Алекс 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Маду Абдулла 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Раджа Касабланка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Раджа Касабланка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Раджа Касабланка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раджа Касабланка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Абу-Даби - Раджа Касабланка 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Кувейт 2:0 Белуиздад - Раджа Касабланка 1:2 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2
Раджа Касабланка - Дифаа Эль-Джадида 3:2 ФАР - Раджа Касабланка 0:0 Уджда - Раджа Касабланка 0:0 Раджа Касабланка - Ренессанс Беркан 2:1 Иттихад Танжер - Раджа Касабланка 0:0 Раджа Касабланка - Хурибга 0:1 Магриб Фес - Раджа Касабланка 2:1 Раджа Касабланка - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 2:0 Раджа Касабланка - Суалем 0:0 ФУС Рабат - Раджа Касабланка 3:0 Раджа Касабланка - Видад Касабланка 2:2 Раджа Касабланка - Симба 3:1 СК Вайперс - Раджа Касабланка 1:1 Хассания Агадир - Раджа Касабланка 2:1 Хороя - Раджа Касабланка 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Абу-Даби 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1

Результаты матчей

Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1/4 финала
Аль-Садд
Аль-Шорта
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Раджа Касабланка
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Вахда Абу-Даби
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 2
Замалек _Sayed A. 2
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 2
Замалек Сайед Ахмед II 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд _Banega E. 2
Весь список

Топ нарушителей
Сфаксьен Али Хуссейн III 1 1
Белуиздад Бурас Акрам 1 1
Сфаксьен Конте Балла Мусса 1 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 2
Белуиздад Сельми Хусейн 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В четвертьфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, встретится с марокканской командой "Раджа Касабланка". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    ;
  • Текстовая онлайн трансляция матча Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2023, осталось 1 день 2 часа 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 16
Раджа Касабланка 12.5% (2)
X 0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд 87.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Раджа Касабланка
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
4.50
3.65
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд

Исход игры
Раджа Касабланка
10.5% (2)
Ничья
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
89.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
94.44% (17)
Меньше
5.56% (1)
Обе команды забьют
Да
94.44% (17)
Нет
5.56% (1)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
84.2% (16)
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