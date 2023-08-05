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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В четвертьфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, встретится с марокканской командой "Раджа Касабланка". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.