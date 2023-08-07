Позже
30
Пас
Мартен
17
Тафари
Нкоси
20
Веласко
Алан
29
Джункуа
Сэм
24
Корча
Амет
22
Твумаси
Эма
11
Сили
Данте
31
Анса
Юджин
31
Миллер
Керн
18
Альба
Жорди
32
Аллен
Ноа
20
Невилл
Харви
15
Сэйлор
Райан
41
Руис
Дэвид
13
Ульоа
Виктор
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
-
17 Тафари НкосиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
24 Корча АметЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Миллер КернЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Дос СантосВратарь
- Вратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Защитник
-
20 Невилл ХарвиЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Даллас
Интер Майами
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.67
|Анса Юджин
|2
|0.67
|Феррейра Хесус
|1
|0.33
|Камунго Бернард
|1
|0.33
|Веласко Алан
|1 (1)
|0.33
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|4
|1.33
|Тейлор Роберт
|3
|1
|Мартинес Хосеф
|1 (1)
|0.33
|Робинсон Роналду
|0
|0
|Кремаски Бенджамин
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хесус Джовейн
|2
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Веласко Алан
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маквей Кристофер
|0
|1
|Месси Лионель
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Гомес Диего III
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Даллас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
8
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
4
57%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2
Результаты матчей
Даллас
Интер Майами
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Даллас
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
Даллас
Интер Майами
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Миннесота Юнайтед
|_Hlongwane B.
|6 (1)
|Монтеррей
|_Berterame G.
|5 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|4 (1)
|Цинциннати
|_Vazquez B.
|4
|Филадельфия Юнион
|_Gazdag D.
|4
|Атлас
|_Santamaria A.
|1 2
|Нэшвилл
|_Bunbury T.
|1 2
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосеф
|3
|Портленд Тимберс
|Феррейра Эвандер
|1 1
|Торонто
|_O'Neill S.
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Даллас - Интер Майами
Исход игры
Даллас
8.9% (14)
Ничья
7.6% (12)
Интер Майами
83.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
80.95% (85)
Меньше
19.05% (20)
Обе команды забьют
Да
87.62% (92)
Нет
12.38% (13)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
38.6% (61)
1:3 Интер Майами
6.3% (10)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:1 Даллас
3.8% (6)
0:1 Интер Майами
3.2% (5)
1:0 Даллас
2.5% (4)
2:3 Интер Майами
1.9% (3)
0:2 Интер Майами
1.9% (3)
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