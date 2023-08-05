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  3. Северная и Центральная Америка 2023

Северная и Центральная Америка

Даллас
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 12
Даллас 16.7% (2)
X 16.7% (2)
Интер Майами 66.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Интер Майами
3.35
3.90
2.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Даллас
Интер Майами

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ллетгет Себастьян 2 0.67
Анса Юджин 2 0.67
Феррейра Хесус 1 0.33
Камунго Бернард 1 0.33
Веласко Алан 1 (1) 0.33
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 4 1.33
Тейлор Роберт 3 1
Мартинес Хосеф 1 (1) 0.33
Робинсон Роналду 0 0
Кремаски Бенджамин 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хесус Джовейн 2 0
Джункуа Сэм 1 0
Веласко Алан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маквей Кристофер 0 1
Месси Лионель 1 0
Арройо Диксон 1 0
Гомес Диего III 1 0

Результаты матчей

Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0
Даллас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
8
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
4
57%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2

Результаты матчей

Даллас
Интер Майами

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Даллас
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1
1/16 финала
7 Лос-Анджелес
1 Хуарес
6 Тигрес
4 Ванкувер Уайткэпс
0 Портленд Тимберс
1 Монтеррей
3 Реал Солт-Лейк
1 Леон
0 Чикаго Файр
1 Америка Мехико
6 Коламбус Крю
7 Миннесота Юнайтед
5 Цинциннати
6 Нэшвилл
4 Толука
1 Спортинг Канзас-Сити
2 Даллас
1 Мазатлан
3 Интер Майами
1 Орландо Сити
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
1 Нью-Йорк Ред Буллз
0 Нью-Йорк Сити
0 Пумас-УНАМ
1 Керетаро
Нью-Инглэнд Революшн
Атлас
Шарлотт
Крус Асуль
Хьюстон Динамо
Пачука
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
Даллас
Интер Майами
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Миннесота Юнайтед _Hlongwane B. 6 (1)
Монтеррей _Berterame G. 5 (1)
Интер Майами Месси Лионель 4 (1)
Цинциннати _Vazquez B. 4
Филадельфия Юнион _Gazdag D. 4
Весь список

Топ нарушителей
Атлас _Santamaria A. 1 2
Нэшвилл _Bunbury T. 1 2
Филадельфия Юнион Мартинес Хосеф 3
Портленд Тимберс Феррейра Эвандер 1 1
Торонто _O'Neill S. 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Даллас - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 1 день 13 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 12
    Даллас 16.7% (2)
    X 16.7% (2)
    Интер Майами 66.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Даллас
    Ничья
    Интер Майами
    3.35
    3.90
    2.20
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    Прогнозы на матч Даллас - Интер Майами

    Исход игры
    Даллас
    13.3% (2)
    Ничья
    13.3% (2)
    Интер Майами
    73.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (11)
    Меньше
    26.67% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (12)
    Нет
    20% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    40% (6)
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