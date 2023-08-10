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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Дила
0:1
Второй тайм: 47'
АПОЭЛ
0'
32' Желтая карточка
Креспо Хосе
0:1
45' Гол
Креспо Хосе

Ход матча

32'
 
Креспо Хосе
45'
0:1
Креспо Хосе
46'
 
Петрович Радосав
Креспо Хосе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 116
Дила 15.5% (18)
X 25.9% (30)
АПОЭЛ 58.6% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дила
Ничья
АПОЭЛ
9.40
4.60
2.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Кучеренко
Евгений
30
Читеишвили
Реваз
26
Tornike
Dzotsenidze
33
Ramaric
Etou
25
Вандерсон
ду
Карму
11
Otar
Parulava
5
Алеф
23
Jean
Victor
7
Honore
Gomis
22
Ковталюк
Николай
10
Гэйл
Тььерри
27
Белек
Вид
15
Креспо
Хосе
70
Костадинов
Георги
5
Двали
Лаша
14
Шебаке
Иссам
16
Сушич
Матео
28
Фетфатцидис
Иоаннис
44
Сарфо
Кингсли
36
Маркиньос
XXIII
11
Квилитая
Георгий
20
Далсью
Дила
4-3-3
АПОЭЛ
5-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковталюк Николай 3 0.6
Гэйл Тььерри 2 0.4
Алеф 1 0.2
Otar Parulava 1 0.2
Tornike Dzotsenidze 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Двали Лаша 1 0.33
Квилитая Георгий 1 0.33
Сарфо Кингсли 1 0.33
Далсью 1 0.33
Эфрем Георгиос 1 (1) 0.33
Шебаке Иссам 0 0

Карточки

Дила
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zurab Tevzadze 3 0
Ковталюк Николай 2 0
Сардалишвили Мишико 1 0
Алеф 1 0
Andrey Demchenko I 1 0
Читеишвили Реваз 1 0
Tornike Dzotsenidze 1 0
Андроникашвили Александре 1 0
Guram Chikashua 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 3 0
Далсью 1 0

Результаты матчей

Дила
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Дила
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Дила
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дила
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1
Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2
Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2

Результаты матчей

Дила
АПОЭЛ

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дила
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Креспо Хосе уходит с поля. Петрович Радосав выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Креспо Хосе бьет в цель!
  • 32'
    Креспо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tengiz Burjanadze Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Дила 15.5% (18)
X 25.9% (30)
АПОЭЛ 58.6% (68)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дила
Ничья
АПОЭЛ
9.40
4.60
2.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Дила 0:1 АПОЭЛ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дила 0:1 АПОЭЛ

Исход игры
Дила
15.5% (18)
Ничья
25.9% (30)
АПОЭЛ
58.6% (68)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
69.09% (76)
Нет
30.91% (34)
Популярный счёт
1:2 АПОЭЛ
31% (36)
1:1 Ничья
23.3% (27)
0:1 АПОЭЛ
15.5% (18)
2:1 Дила
6.9% (8)
1:0 Дила
6.9% (8)
0:2 АПОЭЛ
5.2% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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